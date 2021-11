KNAB piemēro naudas sodu Gaidim Bogdanovam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sodījis ar 70 eiro lielu naudas sodu Smiltenes novada pašvaldības amatpersonu Gaidi Bogdanovu, uz šo faktu “Ziemeļlatvijai” norādīja kāds mūsu lasītājs, publikācijā lūdzot viņa vārdu nenorādīt.

Sods piemērots par to, ka Gaidis Bogdanovs veicis valsts amatpersonas funkcijas interešu konflikta situācijā, piedaloties lēmuma pieņemšanā, atzīstot par nomas tiesību izsoles uzvarētāju komercsabiedrību, kurā amatu ieņem radinieks.

Nedrīkstēja piedalīties lēmuma pieņemšanā

Atbildot uz “Ziemeļlatvijas” jautājumu, KNAB skaidro, ka 2020. gada 22. decembrī Gaidis Bogdanovs kā viens no Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas locekļiem piedalījās lēmuma pieņemšanā, ar kuru par nekustamā īpašuma, proti, ražošanas ēkas, nomas tiesību izsoles uzvarētāju tika atzīta akciju sabiedrība “Smiltenes piens”, kurā amatu ieņem G. Bogdanova radinieks.

KNAB vērš uzmanību, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas aizliedz valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, pieņemt lēmumus vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt jebkādas citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Tādējādi G. Bogdanovs par šī likuma noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, kā arī valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukts pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu 70 eiro apmērā.

Balsoja neapdomības dēļ

Gaidis Bogdanovs “Ziemeļlatvijai” skaidro, ka pašvaldības komisijas lēmums bija par pašvaldības īpašuma (ražošanas ēkas) Smiltenē, Valkas ielā 5, nomas tiesību piešķiršanu AS “Smiltenes piens”. Izsoles rezultātus domes sēdē apstiprināja pašvaldības deputāti.

“Neapdomības dēļ komisijas sēdē neatturējos no balsojuma, tobrīd to neuzskatot par nozīmīgu pārkāpumu. Pirmkārt, esmu tikai viens no komisijas locekļiem, un mana balss nav izšķirošā, otrkārt, pretendents arī bija tikai viens – AS “Smiltenes piens”, treškārt, galīgo lēmumu jau nepieņem komisija, komisijas lēmumu apstiprina Smiltenes novada dome. Atzīstu, ka rīkojos neapdomīgi, jo nomas tiesību piedāvājumu bija parakstījusi mana sieva (AS “Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova – redakcijas piezīme). Uzskatu, ka mana rīcība nav nevienam nodarījusi nekādu kaitējumu,” uzsver Gaidis Bogdanovs.

Gaidis Bogdanovs ir arī Blomes pagasta pārvaldes vadītājs. Mūsu lasītājs vaicā, vai “par šāda veida pārkāpumiem ir normāli turpināt pagasta pārvaldes darbu un izlikties, ka nekas jau nav noticis”.

Atbildot uz šo jautājumu, KNAB neizslēdz, ka fakts par amatpersonas atrašanos interešu konflikta situācijā varētu graut ne tikai pašas amatpersonas, bet arī institūcijas, kurā tā nodarbināta, reputāciju. KNAB arī norāda, ka jautājums par administratīvi sodītās amatpersonas veiktā darba izvērtējumu ir tās iestādes kompetencē, kurā persona ieņem amatpersonas amatu (šajā gadījumā tā ir Smiltenes novada pašvaldība – redakcijas piezīme).

Komentējot situāciju, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš “Ziemeļlatvijai” par notikušo teic, ka Gaidis Bogdanovs pieļāvis cilvēcīgu kļūdu. “Nepadomāja uz priekšu un attiecīgi ir saņēmis administratīvu sodu. Tas ir būtisks, taču jāsaprot arī tas, – ja mēs nepieļautu cilvēkam nevienu kļūdu, tad būtu gaužām maz cilvēku, kuri varētu kaut ko kaut kur vadīt,” uzskata pašvaldības vadītājs.