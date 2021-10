Lāči apsēduši Lobērģus; no notveršanas izvairās

Trešdienas, 13. oktobra, vakarā līdz vēlai naktij Bilskas pagasta Lobērģos norisinājās divu pusauga lāču ķeršanas operācija, kurā piedalījās lietpratēji lāču iemidzināšanā no Igaunijas un daudzi novērotāji – Lobērģu un Vijciema mednieki, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti un veterinārārsts no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza.

Lāčus noķert neizdevās. Abiem zvēriem līdz šim ierastajās apgaitas vietās parādījās tikai viens piesardzīgs lācis un tas pats ātri aizmuka.

Pēc īstenotās divu pusaugu lāču aizbiedēšanas no Valkas novada Vijciema pagasta abi dzīvnieki devās uz Smiltenes novadu, kur gandrīz nedēļu, sākot no 7. oktobra, apsēduši Lobērģu ciemu Bilskas pagastā, – tiklīdz satumsa, lāči ieradās ciemā, pārvietojās pa ielām un apstaigāja visas mājas, meklējot ēdamo un nodarot postījumus.

Vietējās mednieku biedrības “Iekari” valdes priekšsēdētājs Jānis Miezītis “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka zvēri pat mēģinājuši iekļūt vienā no Lobērģu privātmājām – pieslējušies kājās un dauzījušies pie durvīm, bet nav tikuši galā ar dubultajām ārdurvīm.

“Cilvēki guļ gandrīz ar cirvi zem gultas,” par pēdējo dienu laikā ciematā valdošo noskaņojumu stāsta Jānis Miezītis.

Lāči pamatā ir nakts dzīvnieki, kas aktīvi kļūst pēc saulrieta. Arī šie lāči no meža iznākuši un Lobērģos ieradušies, kad satumsis. Agrākā vizīte bijusi ap pulksten 20 vakarā.

Visvairāk zvēri apsēduši kādu nožogotu privātmāju Lobērģu centrā iepretī ciema bibliotēkai, proti, ieradušies tur vairākas reizes. Mājas pagalmā lāči izpostījuši piecus pilnus bišu stropus un salauzuši tukšos, iekļuvuši šķūnītī un sapostījuši rāmīšus, saplēsuši siltumnīcu, bet kādā citā mājā atlauzuši klētiņu un saplēsuši labības maisus.

“Citur viņi paēduši plūmes, citur uzkāpuši ozolā. Cilvēki, kuri pēc pusnakts brauca garām, bija nofotografējuši. Pāris reižu lāči vārtījušies pa ugunskura vietu,” stāsta Jānis Miezītis.

Ņemot vērā to, ka no Vijciema pagasta aizbiedētie lāči turpina apciemot dzīvojamās mājas un pagalmus, meklējot pārtiku, Dabas aizsardzības pārvalde uzrunāja dažādus speciālistus un izstrādāja rīcības plānu nākamajam situācijas risinājumam – lāču izšķiršanu, lai pārvietotu katru no tiem uz citu nomaļu teritoriju pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām. Tad lāči varētu kļūt bailīgāki un varbūt vairs nedarītu nedarbus.

Abi jaunie lāči pēc ekspertu novērojumiem, visticamāk, ir cilvēku uzaudzināti un pēcāk palaisti savvaļā, tāpēc to uzvedība ir meža zvēriem netipiska.

Tiklīdz vietējie mednieki sapratīs, kur tagad uzturas lāči, tā varēs rīkot nākamo mēģinājumu abus zvērus iemidzināt un pārvietot uz citu teritoriju.