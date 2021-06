Lapene – vieta, kur pulcējas ģimene

Smiltenē ainaviski skaistā vietā pie Tepera ezera atrodas Ligitas Upītes ģimenes īpašums. Pirms pieciem gadiem uzbūvētā lapene pagalmā šovasar smiltenietei atnesa uzvaru vienā no “Facebook” pamanītiem konkursiem. Izrādās, kopš Ligita vairs nestrādā bērnudārzā, bet bauda atpūtu, aktīvi piedalās konkursos sociālajos tīklos. Pēdējo piecu mēnešu laikā viņa laimējusi

18 balvas.

“Kad aizgāju no “Pīlādzīša”, ikdiena kļuva daudz brīvāka. Pie mājas iekopju puķudārzu, pļauju zāli, minu krustvārdu mīklas, vakaros ejam ar suni pastaigāties pa Veco parku, bet pēc tam skatos savus iemīļotos seriālus. Brīvdienās dažkārt aizbraucam izstaigāt kādu dabas taku vai apskatīt tuvējos novadus. Nesen bijām Apē. Konkursos internetā sāku piedalīties pēc tam, kad meita atdeva savu iPhone. Sākumā pretojos, domāju, kam man tādu telefonu. Taču, kad sāku to lietot, pati par sevi brīnījos – kur es biju agrāk!” stāsta bijusī pirmsskolas skolotāja L. Upīte.

Smilteniete stāsta, ka visbiežāk piedalās tajos konkursos, kas feisbukā ir jāiesaka tālāk vai kurā jāatzīmē savi draugi. Taču pēdējā konkursā uzvaru nācās nopelnīt sīvā cīņā. “Tas bija “Husqvarna” konkurss, kurā bija jāparāda savs dārzs maijā. Iesūtīju fotogrāfiju ar lapeni, ko vīrs uzcēla 2016. gadā. Vēl kādas divas sievietes arī bija iesūtījušas lapenes, bet pārējie, ko nu kurais – siltumnīcu, dobes, ziedu pušķi un sapiķētos stādiņus. Uzvarētāji bija divi, vienu noteica žūrija, otru feisbuka lietotāji, bildei nospiežot “patīk”. Cīņa tiešām bija liela, jo mums ar vienu no Kuldīgas rezultāti visu laiku bija ļoti līdzīgi. Paldies maniem draugiem, radiem, meitas un dēla draugiem, kas balsoja. Tas bija nervus kutinoši. Balvā saņēmu simts eiro dāvanu karti, noteikti iegādāšos kaut ko noderīgu mājsaimniecībai,” stāsta L. Upīte.

Lapene, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Tepera ezeru, ir ne vien gaumīgs papildinājums pagalmā, bet arī īpaša vieta, kur ģimenei sanākt kopā un svinēt svētkus. “Kad sabrauc bērni un mazbērni, lapenīte ir vieta, kur visi sapulcējamies. Mājā telpas ir mazas, tāpēc vīram lūdzu, lai uzceļ pagalmā lapeni. Viņš ņēma vērā šo manu lūgumu un pats, pasaucot palīgā kaimiņu, to uzcēla. Vasarā lapeni no ārpuses izdaiļoju ar nokarenajām puķēm. Pēc darbošanās pa pagalmu, labprāt atlaižos šūpuļkrēslā, kas nolikts lapenē. Tā kā man vasarā ir gan dzimšanas diena, gan vārda diena, tad svētkos klājam galdu, dēls ir liels pavārs. Top soļanka, grilējam un kopā ar mazbērniem spēlējam visādas spēles. Savu dārzu vairs nespēju iedomāties bez šīs lapenes,” teic smilteniete.

Kāds ir L. Upītes veiksmes faktors konkursos? “Piedalīšanās! Citādāk nemaz nav iespējams uzvarēt. Tas ir līdzīgi kā ar lapeni, ja nebūtu toreiz par to ierunājusies vīram, diez vai tā te tagad būtu. Laimēto pierakstu, jo no galvas vairs visu nespēju atcerēties. Pagājušajā gadā lielākā balva bija pufs ar paliktni kājām. Esmu vinnējusi arī grāmatas, koncertu un izstāžu biļetes, suņa vilnas zeķes, veļas komplektu, vietējo Latvijas ražotāju koka dekorus, ziepju komplektu mazbērniem, “Selgas” cepumu kasti, produktus aptiekās. Reiz uzvarēju konkursā un balvā ieguvu deviņdesmit vistu olas. Konkursu rīkoja alūksnieši, bet olas atradās netālu no lidostas Rīgā. Tad sūtīju meitu pakaļ balvai. Bijušās kolēģes dažkārt pasmejas un saka – cik tu vari laimēt. Bet mēs esam trīs tādas, kas piedalās konkursos, viena otru atzīmē, tādējādi atbalstot. Arī tādā veidā ir veicies,” par dalību konkursos stāsta smilteniete.