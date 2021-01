Latvijas ceļi ziemā uzdzen adrenalīnu

Kā autoceļu uzturētāji organizē savu darbu ziemā, it īpaši snigšanas laikā? To ar “Ziemeļlatvijas” palīdzību vēlas noskaidrot kāda Strenču novada iedzīvotāja, kuru 13. janvārī nepatīkami pārsteidzis nenotīrītais autoceļš Inčukalns –Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) posmā no Strenčiem līdz Valkai.

Pēc sievietes stāstītā “Ziemeļlatvijai”, viņa todien izbraukusi no Strenčiem uz Valku ap pulksten 8 un ceļš bijis katastrofāls, viss sniega putrā – nav bijusi redzama neviena ceļa horizontālā apzīmējuma līnija, ne brauktuves vidū, ne malās. Kad sieviete vēlāk pēcpusdienā braukusi atpakaļ no Valkas uz Strenčiem, ceļš jau bijis notīrīts.

Skaidro, ka ātri var aizsnigt nesen notīrīts ceļš

A3 autoceļš Inčukalns –Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš. Šādu autoceļu brauktuves no sniega tīra pirmās, vismaz tā tam ir jābūt.

Sazinoties ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU), noskaidrojām, ka šim ceļam norādītajā posmā 2020./2021. gada ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase un, pēc LAU sniegtās informācijas, šogad 13. janvārī uz autoceļa laika posmā no pulksten 03.30 līdz 21.40 ziemas dienesta darbi tika veikti četras reizes.

“Autovadītājiem jāņem vērā, ka ilgstošas snigšanas un vēja apstākļos sniega un ledus kārta uz autoceļiem veidojas atkārtoti arī pēc nesen veiktiem uzturēšanas darbiem. Autoceļu brauktuves pilnībā tiek attīrītas tikai pēc snigšanas beigām,” LAU atbildē norāda komunikācijas speciālists Juris Aksels Cīrulis.

Viņš skaidro, ka valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A (augstākā), A1, B, C un D (zemākā) – un valsts autoceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz šīm uzturēšanas klasēm.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega jāattīra un to apstrāde ar pretslīdes materiāliem jāveic trīs stundu laikā, A1 klasei – četru stundu laikā, B klasei – sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās. D uzturēšanas klases autoceļiem laiks netiek normēts. Darbu veikšanas laiks, kas konkrētās uzturēšanas klases autoceļam ir noteikts brauktuves attīrīšanai no sniega, tiek skaitīts no brīža, kad sniegs ir beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve ir attīrīta no sniega.

Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri, B uzturēšanas klases autoceļiem – astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei – 10 centimetri, bet D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

Par aizputinātiem un neizbraucamiem autoceļiem LAU aicina informēt valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 8000 5555.

Lauku ceļi apledo; mašīnas krīt grāvjos

“Ziemeļlatvija” vairākkārt rakstījusi par autovadītāju vēlmi ziemā braukt pa labi notīrītiem un nokaisītiem reģionālajiem ceļiem, jo braukšana sniega un apledojuma apstākļos uzdzen pamatīgu adrenalīnu un var beigties ar avāriju.

Šoziem tā kārtīgi pagaidām snidzis maz. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa pārraudzībā esošajā teritorijā ceļu satiksmes negadījumu skaits laika apstākļu ietekmē šomēnes nav būtiski kāpis, taču atsevišķi ceļu satiksmes negadījumi tomēr bijuši.

Tā, piemēram, 10. janvārī ap pulksten 15 Smiltenes novada Variņu pagastā no autoceļa Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe braucamās daļas nobrauca automašīna “Honda”. Šis ceļu satiksmes negadījums gan nav reģistrēts, jo cilvēki necieta, kā arī netika nodarīti bojājumi trešās personas mantai, turklāt notikumā iesaistītie paši izsauca evakuatoru, lai mašīnu izvilktu ārā. Taču tajā pašā dienā pēc stundas, ap pulksten 16, burtiski pāris desmit metrus no šā notikuma vietas notika vēl viens ceļu satiksmes negadījums. Kāds vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, neizvēlējās drošu, ceļa un meteoroloģiskajiem apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē, informē Valsts policija.

Vadītājs policijai stāstījis, ka zemes ceļš bijis tik ļoti apledojis, ka cilvēks uz tā kājās nav varējis nostāvēt.

Valsts policija aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumu 99. punktu, kas nosaka: “Transportlīdzekļa vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).”

“Ja autovadītāji redz, ka ceļš, pa kuru viņi brauc, nav tīrīts vai kaisīts, aicinu arī piezvanīt ceļu uzturētajiem uz diennakts informatīvo tālruni ( 8000 5555 – redakcijas piezīme),” piebilst Valsts policijas Valkas iecirkņa Satiksmes uzraudzības rotas vecākā inspektore Jūlija Fanta-Aleksejeva.

Viņa piekrīt, ka braukt pa piesnigušiem vai apledojušiem ceļiem ir grūti. Ja, piemēram, sniegā ir iebrauktas sliedes katrā braukšanas virzienā, tad pretī braucošajiem transportlīdzekļiem ir sarežģīti uz ceļa samainīties.

Policiste pati tādu neomulīgu situāciju 13. janvārī piedzīvojusi uz autoceļa Smiltene–Valka, no rīta braucot no Smiltenes uz Valku. “Ceļš nebija tīrīts, mašīnas brauca pa sniegā iebrauktajām sliedēm un – ne pa labi, ne pa kreisi. Taču no šādām risēm nav nemaz tik viegli tikt ārā. Tiklīdz mēģini izbraukt, tā sākas mašīnas nēsāšana, un, ja cilvēks nav pieredzējis autovadītājs, tad var arī nesavaldīt mašīnu un iebraukt grāvī. Ir bijuši arī gadījumi, kad, braucot pa risēm, pretī braucošās automašīnas viena otrai nolauž atpakaļskata spoguļus,” stāsta Jūlija Fanta-Aleksejeva.

Tā noticis 13. janvārī ap pulksten 16.20 uz autoceļa Smiltene–Valka Valkas novada teritorijā, kur ceļu “nesadalījušas” divas smagās automašīnas, kas braukušas viena otrai pretī.

Valsts policija speciāli vēršas pie driftētājiem, kuri šoziem ir ļoti aktīvi, brīdinot viņus par to, ka diftēšana (apzināta sānslīdes radīšana) ir agresīva braukšana, kas var apdraudēt gan pašu driftētāju, gan citus ceļu satiksmes dalībniekus, kā arī var bojāt ielu un ceļu infrastruktūru. Par šādu agresīvu braukšanu transportlīdzekļa vadītājam var tikt piemērots naudas sods no 70 līdz 280 eiro un seši soda punkti.

Ceļu tīrīšanai līdzi var sekot tiešsaistē

Šonedēļ Latvijā gaidāmi nokrišņi. Arī LAU aicina autovadītājus ievērot piesardzību, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.

LAU arī atgādina, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi uzņēmuma “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī lietotnē “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli.