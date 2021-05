Latvijas kontūras meklējumos

Viens no veidiem, kā būšanu dabā padarīt interesantāku, ir kontūru meklējumi. Populārākā no tām ir Latvijas kontūra, ko cilvēki veic, pastaigājoties brīvdienās, skrienot ikdienas treniņos vai arī braucot ar velosipēdu. Lai nebūtu pašiem jāķeras pie kartes un zīmuļa, interneta platforma “Kontūru meklētājs” uz maija svētkiem sagatavoja 31 Latvijas kontūru 25 pilsētās, viena no tām ir Smiltene.

Nepilnu 11 kilometru garajā Latvijas kontūras maršrutā mudināja doties Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs. Lielākā aktivitāte maršrutā bija vērojama 4. maijā, taču piedzīvojuma un adrenalīna alkstošos Latvijas kontūras meklējumi neatturēja 3. maija spēcīgais lietus un sniegs.

“Mēs pamodāmies 3. maija rītā, ielūkojāmies “Feisbukā” un tur tieši bija ziņa par Latvijas kontūras maršrutru Smiltenē. Abi ar Vilmāru nodomājām, varētu iziet, bet ārā ir briesmīgs laiks. Pēc mirkļa abi iesaucāmies – ejam! Desmit minūšu laikā bijām gatavi doties, kas tas bija par adrenalīnu. Riktīgi forši! Patiesībā nenosalām, jo mežā nevarēja just ne vēju, ne lietu. Esmu pati mēģinājusi uzzīmēt Latvijas kontūru Smiltenē, bet tas nav izdevies, jo ir grūti. Tāpēc bija interesanti redzēt, kādus mazos celiņus un taciņas bija izvēlējies “Kontūru meklētājs”. Man nekas tāds prātā neienāktu. Pastaigājoties šī ir mūsu pirmā Latvijas kontūra. Pagājušajā vasarā Vilmārs ar velosipēdu apbrauca valsts kontūru, bet es līdzi ar mašīnu. Tas bija īpašs piedzīvojums desmit dienu un vienas nakts garumā. Savukārt Valentīndienā Smiltenē ar mašīnu izbraucām sirsniņas kontūru,” stāsta smilteniete Lāsma Serdāne, kura kontūru meklējumos devās kopā ar draugu Vilmāru Miglavu.

Maršrutu joprojām ir iespēja iziet ikvienam interesentam, vadoties pēc gpx navigācijas faila vai aplikācijas “Strava”, kas ir pieejami šeit.

Lāsma un Vilmārs ar piedzīvoto tās pašas dienas vakarā dalījās sociālajos tīklos. “Nākamajā rītā telefonā bija pienākušas tik daudz ziņas, visi jautāja, kur ir pieejama tāda karte. Patīkama sajūta, ka cilvēki bija tik ieinteresēti un joprojām ir,” teic L. Serdāne.

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, valsts kontūru Smiltenē izbaudīja gan vietējie iedzīvotāji, gan kaimiņu pilsētu un pagastu ļaudis. Līgai Luterei-Kārkliņai no Valkas patīk pārgājieni, tajos dodas kopā ar vīru vai draugiem. “Uz 18. novembra svētkiem Latvijas kontūra bija izveidota Valkā, toreiz maršruts bija aptuveni četrus kilometrus garš. Šoreiz Latviju izgājām Smiltenē. Jāatzīst, ka iepriekš pa Smilteni biju maz staigājusi, tāpēc bija interesanti apskatīt un iepazīt dažādas vietas. Piemēram, nezināju Cērtenes pilskalnu un Klievezeru. Labs maršruts. Patīkami tas, ka pašai nav jādomā, kur iet, vai priekšā būs ceļš vai ne. Vienīgais, kas ir jādara, jāskatās norādes telefonā un jāizbauda pastaiga,” saka L. Lutere-Kārkliņa.

Latvija īpaša sajūtās ir smiltenietei Ritai Rozītei. “Izbraucām kontūru visa ģimene ar velosipēdiem. Man ļoti patika maršruts, jo tas veda gan pa pilsētu, gan mežiem. Dažās vietās nemaz iepriekš nebiju bijusi. Piemēram, Dārza ielas daudzdzīvokļu mājas pagalma pusē pavērās pavisam cits skats uz pilsētu. Tas vēlreiz deva apliecinājumu, ka savā pilsētā visu laiku ir kaut kas, ko var atklāt no jauna. Šādas kontūras ir laba motivācija doties ārpus mājas. Esmu sajūsmā par to, ko piedāvā vieta, kur dzīvoju,” saka R. Rozīte.

Viņa stāsta, ka velobrauciena laikā piedāvātajā maršrutā sastapusi vēl vairākas ģimenes un kompānijas. “Tas ir forši, paši no sirds izbaudījām maršrutu, mūsu Latvijas kontūra Smiltenē patiešām ir skaisti uzzīmēta. Ar Latvijas kontūrām mūsu ģimenē ir īpaša saikne. 18. novembrī vīrs un bērni Latvijas kontūru izgāja, apejot apkārt Salainim. Drīz būšu piepildījusi arī vienu savu sapni, apbraukt Latviju pa tās kontūru, maksimāli tuvu robežai. Maija brīvdienās braucām no Rīgas līdz Kolkai un tālāk uz Nidu. Vēl atlikusi Sēlija un Latgale. Šis ir veids, kā mēs samīļojam savu valsti, zemi. Mums tā ir unikāla iespēja, jo Latvija ir salīdzinoši maza valsts un tai ikviens var apbraukt apkārt. Lielo valstu iedzīvotājiem to būtu izdarīt daudz grūtāk vai pat neiespējami. Uzreiz iedomājos par Ameriku,” piebilst R. Rozīte.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatore Lelde Atlāce stāsta, ka kontūras var atrast “Kontūru meklētāja” mājaslapā, kur meklētājā var ierakstīt sevis izvēlēto Latvijas pilsētu. Izrādās, ka Smiltenē bez Latvijas kontūras pieejami divi citi maršruti – 14,1 kilometru garais “Tauriņš” un 7,8 kilometru garais “Zaķis”.