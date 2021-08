Maģistra darbam idejas rod prakses laikā

Šomēnes Smiltenes novada Gaujienas tautas nams uz vienu nedēļu kļuva par prakses vietu Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras studentei Rūtai Meierei, iedvesmojot viņu ar jaunām idejām maģistra darbam.

Rūta dzīvo Rīgā un strādā par Rīgas pilsētas būvvaldes arhitekti. Gaujienu praksei studente izvēlējās apzināti, jo viņas ģimene no mammas Diānas Meieres (vienas no “Lielās Latvijas sēņu grāmatas” autorēm) puses ir no Gaujienas.

Vēsturi arī mūsdienās var pasniegt saistoši

Šajā pusē dzīvojuši jau Rūtas vecvecāki. Viņas vectēvs viceadmirālis, bijušais jūras kara flotes virsnieks un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots jaunībā mācījies Gaujienas vidusskolā.

“Gaujiena man vienmēr bijusi ļoti mīļa. Katru gadu cenšamies aizbraukt vismaz uz Vītolsvētku koncertu. Šogad apvienoju patīkamo ar lietderīgo un pieteicos praksē Gaujienas tautas namā, lai būtu iespēja tur vairāk pavadīt laiku un piedalīties arī citos pasākumos,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Rūta Meiere. Prakses laikā studente palīdzēja Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Poševai un viņas komandai sarīkot Gaujienas muižas svētkus, kā arī daudz laika pavadīja, meklējot un apkopojot informāciju par Gaujienas pilsdrupām.

Iespaidīgās pilsdrupas atrodas netālu no Gaujas, pavisam tuvu Gaujienas muižas ansamblim. Gaujienas viduslaiku pils, agrāk Atzeles pils, bija Livonijas ordeņa Adzeles komtura galvenā pils 13.–14. gadsimtā, vēlāk – Alūksnes komturejas palīgpils 14.–16. gadsimtā. Pili sagrāva Lielajā Ziemeļu karā 18. gadsimta sākumā.

“Gaujienas pilsdrupas šobrīd ir viens no tūrisma objektiem, bet varētu izdomāt vēl kādu interesantu veidu, kā cilvēkiem stāstīt par pilsdrupu un visas Gaujienas vēsturi. Prakses rezultātā centos izdomāt, kā to varētu darīt caur teikām par Gaujienu, jo tajās ir daudz informācijas, kas balstīta uz faktiem. Cilvēki to bieži vien nenojauš,” pieļauj Rūta Meiere.

Savam maģistra darbam kā iespējamo tēmu viņa saredz pieredzes dizainu kultūrvēsturiskās vides interpretācijai, lai pētītu, kā ar telpiskiem objektiem un dažādiem pieredzes elementiem nodot vēstījumu apmeklētājiem, piemēram, par arhitektūras un vēstures liecībām Gaujienas pilsdrupās un Gaujienas muižas ansamblī.

Latvijas Kultūras akadēmijā Rūtas maģistra studiju programma ir “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”. Viņai jau ir bakalaura grāds arhitektūrā, iegūts Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA. Konkrēto studiju programmu Latvijas Kultūras akadēmijā Rūta izvēlējusies, jo interesē vēsture un tendences kultūras mantojuma nozarē.

“Man patīk, ja cilvēki māk to labi paskaidrot un nodot tālāk citiem jaunos, interesantos veidos. Sen pagājuši laiki, kad pietika izdrukāt plakātu, izlikt publiskā vietā un cerēt, ka cilvēki to izlasīs. Ir daudz jaunu metožu, kuras jāmācās pielietot,” uzsver Rūta Meiere.

Rūtai ir prieks par to, cik aktīvi un radoši dažādu pasākumu izdomāšanā un rīkošanā ir gaujienieši.

“Prakses laikā sapratu, ka viņiem ir vēl daudz dažādu ideju. Varu tikai novēlēt veiksmi, izturību un apņēmību, tās īstenojot!” teic Rūta Meiere.

Viena no Gaujienas bagātībām – pilsdrupas

Par sadarbību ar Rūtu Meieri ir gandarīta viņas prakses vadītāja, Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa.

“Rūta daudz zināja par Gaujienu, līdz ar to man bija vieglāk ar viņu strādāt. Kaut arī prakse ilga tikai nedēļu, Rūta paguva izdarīt diezgan daudz,” praktikanti uzteic Laima Poševa.

Arī Laima domā līdzīgi par Gaujienas pilsdrupām, par to, ka šo tūrisma objektu ir vērts un vajag izcelt vēl vairāk, piemēram, atbrīvojot no koku un krūmu apauguma un atsedzot skatu līniju uz Gauju. “Pilsdrupas ir viena no Gaujienas bagātībām. Ideju ir daudz, kā tās parādīt citiem. Piemēram, Gaujienas pilsdrupās redzamā sarkanā siena ir no senā vīna pagraba, un varbūt Smiltenes novadā tas ir vienīgais vēsturiskais vīna pagrabs (vīna darītava). Ideāla vieta, ko var izmantot arī mūsdienās, atliek tikai rakstīt projektus,” spriež Laima Poševa.

Taujāta, kādi pasākumi septembrī gaidāmi Gaujienas tautas namā, viņa atteic, ka šobrīd ir grūti kaut ko plānot uz priekšu, jo nav zināms, kādi rudenī valstī būs epidemioloģiskie noteikumi “Covid-19” izplatības ierobežošanai.

Lai nu kā, 18. septembrī Gaujienas tautas namā jau ir ieplānota Roberto Meloni ceturtās recepšu grāmatas “Pa bērnības garšām ar Roberto” prezentācija, ņemot vērā to, ka R. Meloni grāmatās ar receptēm dalījušies arī Gaujienas, Vidagas un Grundzāles iedzīvotāji.

Vēl septembrī Gaujienas tautas namā ir plānotas jauno filmu izrādes ģimenēm ar bērniem. Laima Poševa aicina interesentus sekot līdzi jaunākajai informācijai.