Meistari rīko meistardarbnīcas

Šogad Latvijā jau 13. reizi norisināsies izglītojošs un aizraujošs pasākums “Satiec savu meistaru”, kas pulcē kopā sava aroda meistarus ar interesentiem, kuri vēlas sākt apgūt jaunas prasmes. Šajās dienās 97 vietās būs iespēja satikt vairāk nekā 150 dažādus amata meistarus.

Šo piektdien sava aroda pratēji rīko vairākas meistardarbnīcas gan novada Bērnu un jauniešu centrā (BJC) “Mice”, gan arī pilsētas kultūras namā un Kārķu tautas namā.

BJC “Mice” direktore Kristīne Ganiņa aicina interesentus apmeklēt meistares Ārijas Dzintras Tomiņas vadītā bērnu aušanas pulciņa “Atspolīte” un rokdarbnieču kopas “Vijums” nodarbības. Apmeklētāji varēs iepazīties arī ar floristikas meistardarbnīcu, kuru vadīs Rudīte Gromule, un kokapstrādes darbnīcu kopā ar Andreju Rāceni. Meistari un dalībnieki apmeklētājus gaidīs no pulksten 14 līdz 18. Katrā darbnīcā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, varēs piedalīties līdz astoņām personām.

Savukārt pilsētas kultūras namā šajā dienā no pulksten 10 līdz 14 interesenti varēs apmeklēt Mulgimā (Igaunija) pīņu darināšanas darbnīcu. To vadīs Tautas lietišķās mākslas studijas “Saulīte” dalībniece Natālija Karu. Šajā darbnīcā gaidīti seši dalībnieki. N. Karu vadīto pīņu darināšanas darbnīcu varēs apmeklēt arī interesenti Kārķu tautas namā no pulksten 16 līdz 18. Maksimālais dalībnieku skaits – seši.

Šī pasākuma ietvaros meistardarbnīcas notiks arī Smiltenes novadā. Piektdien no pulksten 11 līdz 13 un sestdien no pulksten 10 līdz 12 Blomes tautas namā notiks aušanas, adīšanas, tamborēšanas un tautas tērpu darināšanas darbnīca pie meistarēm Līgas Kondratovičas, Ineses Puriņas un Ingas Ķesteres. Maksimālais dalībnieku skaits – 50. Savukārt Raunas novada pašvaldībā, Raunā, Rīgas ielā 2, Raunas audēju kopas audējas vadīs aušanas meistardarbnīcu, kurā gaidīti desmit apmeklētāji.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākumos būs iespēja apgūt gan dažādas audumu aušanas prasmes Rīgā un Latvijas novados, karošu grebšanu, cimdu adīšanu, gan iepazīties ar darbu metālkalēja darbnīcā, iemācīties gatavot ēdienus no zirņiem Zirņos vai cept mājas torti Sarkaņos, doties nakts pastaigās pa Talsu Radošu sētu. Apmeklētājus aicina amatu mājas Dobelē, Ventspilī, Amatā, Mazsalacā, Ludzā un citur. Meistarus būs iespēja satikt arī kultūras un tautas namos.