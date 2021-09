No ciema ikdienas izzudīs ierastais pasts

Arī līdz Smiltenes novada Variņu pagastam nokļuvušas pārmaiņas, kas citviet laukos jau ir realitāte un kuru dēļ Valkas novada Kārķos cilvēki protestējot pat vākuši parakstus un sūtījuši “Latvijas Pasta” vadībai.

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ arī Variņu pagastā no 29. septembra tiks mainīts Variņu pasta nodaļas darbības modelis un darba laiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.

Strādās vienu stundu dienā

Turpmāk Variņos visi pasta pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši reālajam pieprasījumam – katru darbadienu no pulksten 12.30 līdz 13.30 līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā, vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Jaunais darbības modelis nozīmē ievērojami saīsinātu darba laiku. Līdz šim Variņu pasta nodaļa pirmdienās ir atvērta no pulksten 8 līdz 11.30, bet otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 8 līdz 13.30.

Pasta nodaļas darbības modelis un darba laiks tiek mainīts, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Variņu pasta nodaļā, kas rada “Latvijas Pastam” ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 6300 eiro apmērā, skaidro valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Viņa uzsver, ka Variņu iedzīvotājiem arī turpmāk, tāpat kā līdz šim, Variņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā (telpās, ko “Latvijas Pasts” īrē no pašvaldības) norādītajā laikā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas Pasts”. Tie ir: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Ja vēlamo komercpreču no esošā sortimenta nebūs uz vietas, tās varēs pasūtīt pastniekam, skaidro Vineta Danielsone.

Viņa arī atgādina, ka jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi un citus. Ar pastnieka starpniecību Variņu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar “Latvijas Pasta” Klientu centru pa tālruni 27008001 vai 67008001.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Variņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot uz tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu.

Savukārt, apmeklējot Palsmanes pasta nodaļu, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās no pulksten 7.30 līdz 11 un otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 7.30 līdz 13.

Ja vajadzēs, palīdzēt sola pagasts

Ciematos esošo pasta nodaļu pāreja uz vienas stundas darba laiku dienā Latvijā notiek daudzviet. “Ziemeļlatvija” šomēnes jau rakstīja par Valkas novada Kārķu pagastu, – reaģējot uz paziņojumu par vietējās pasta nodaļas reorganizāciju, Kārķos nepilnu divu dienu laikā tika savākti 190 paraksti un kopā ar tiem nosūtīta vēstule “Latvijas Pasta” vadībai un valdībai, aicinot pasta pakalpojumus pagastā atstāt līdzšinējā darba kārtībā. Variņu iedzīvotāji parakstus nevāc, tomēr tas nenozīmē, ka viņus nesatrauc gaidāmās pārmaiņas pasta nodaļas darba laikā, – pasta nodaļas priekšniecei Rasmai Beitikai cilvēki uzdod daudz jautājumu.

“Kaut ko nolikvidēt ir viegli, bet pēc tam dabūt atpakaļ ir grūti,” “Ziemeļlatvijai” teic Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins, taču piebilst, ka apzinās, – daudzi iedzīvotāji rēķinus apmaksā internetbankā, un klientu, kuriem nepieciešami pasta pakalpojumi, kļūst mazāk.

“Tajā pašā laikā ir daļa cilvēku, kuri neizmanto internetu. Ja jāapmaksā komunālo maksājumu rēķini, viņiem ir iespēja aiziet arī uz Variņu bibliotēku vai nepieciešamības gadījumā atnākt uz pagasta pārvaldi. Mēs nevienam neatsakām. Palīdzam iedzīvotājiem,” saka Uldis Birkenšteins.

Variņu pagasta pārvaldnieks saprot, ka lauku pasta nodaļu darba laika ievērojama saīsināšana ir koks ar diviem galiem: ir cilvēki, kuri tāpēc jutīs neērtības, taču neviens uzņēmums arī nestrādās ar zaudējumiem. “Es tos papīrus redzēju. Jā, “Latvijas Pasts” Variņos strādā ar mīnus zīmi. Taču par telpu īri un apkuri jāmaksā, alga darbiniekiem jāmaksā, bet ieņēmumu nav. Cik tad cilvēku pastā apgrozās,” nosaka Uldis Birkenšteins.

Ir iedzīvotāji, kurus gaidāmās pārmaiņas Variņu pasta nodaļā nesatrauc. “Man pasta pakalpojumus ļoti nevajag. Un, ja ko vajag, tad netālu, Palsmanē, ir pasta nodaļa. Varu aizbraukt uz to,” teic pie Variņu pasta nodaļas satiktais vietējais iedzīvotājs Raivo Kalācis. Jaunais vīrietis uz pastu atnācis pēc ierakstītas vēstules.

Savukārt seniore Mudīte Pavasare pieļauj, ka viņa ļoti izjutīs gaidāmās pārmaiņas. Variņu pasta nodaļā Mudīte izņem pensiju, pērk apsveikuma kartītes un markas, jo joprojām sūta apsveikumus pa pastu saviem tuvākajiem cilvēkiem, tāpat iegādājas arī žurnālus, dezodorantus, gaisa atsvaidzinātājus un citas preces.

Seniore pasta pakalpojumus ļoti vēlas saņemt savā dzīvesvietā, jo cienījamā vecuma dēļ viņai ir grūti ar autobusu izbraukāt uz Smilteni. Palsmanes pasta nodaļa atrodas tuvāk, taču autobuss uz Palsmani kursē no rīta, bet atpakaļ uz Variņiem – tikai ap pulksten 13, tāpēc Palsmanē sanāk gaidīt vairākas stundas.

Mudīte pieļauj, ka pensiju viņai tagad droši vien nesīs mājās pastnieks, un arī citus pasta pakalpojumus cilvēki kaut kā jau saņems, taču viena iestāde Variņu ciemā tomēr ies mazumā.

“Kad vēl strādāju bibliotēkā, mani lasītāji bieži teica: “Variņos ir divas stabilas vietas, uz kurām var nākt un kas ir vaļā, – pasts un bibliotēka”,” atceras Mudīte Pavasare.

Pēdējā darba diena būs 28. septembrī

Mudīte Pavasare uzteic arī Variņu pasta nodaļas priekšnieci Rasmu Beitiku: “Vienmēr laipna, atsaucīga, apmeklētājus sagaida ar smaidu.”

Variņu pasta nodaļa (agrāk dēvēta arī citos nosaukumos) ir pirmā un arī vienīgā Rasmas Beitikas darbavieta jau 51 gadu. Ilggadējai pasta nodaļas priekšniecei pēdējā darba diena būs 28. septembrī, pēc tam viņa dosies pirms vairākiem gadiem nopelnītajā pensijā. Savukārt reizi dienā (uz vienu stundu) pie Variņu iedzīvotājiem brauks pastniece no Palsmanes pasta nodaļas.

“Manuprāt, katrs noslēgums ir kaut kā jauna sākums. Varēšu mājās un dārzā visu padarīt,” sarunā ar “Ziemeļlatviju” teic Rasma Beitika.

“Latvijas Pastā” nostrādāto laiku viņa atceras tikai ar labu, šajā uzņēmumā esot stingra kārtība, kas radinājusi pie disciplīnas. Uz darbu katru rītu Rasma dodas ar prieku, jo sevi pieskaita tiem cilvēkiem, kuriem algotais darbs ir arī hobijs. Iespējams, arī tāpēc, ka uz visiem laikiem prātā palicis tas, ko viņai, 19 gadu vecai Rīgas 1. sakaru tehniskās skolas absolventei, meitenei no Grundzāles teikusi toreizējā priekšniece, iepazīstinot ar jauno darbavietu – “šeit ir labi cilvēki”.

Pasts ikvienā lauku ciematā ir viena no svarīgākajām iestādēm un savā ziņā atrodas notikumu “degpunktā”. Pusgadsimta garumā Rasmas acu priekšā ir mainījušās vietējo ļaužu paaudzes, kolhoza “Oktobris” vietā ir Variņu ciems, bet atziņa, ka šeit dzīvo labi cilvēki, sildījusi visu laiku. Tieši šī cilvēciskā faktora dēļ pasta nodaļa ir vienīgā Rasmas darbavieta.

“Visi vietējie man ir pazīstami, kļuvuši jau gluži kā radinieki. Strādāju tā, lai viņiem būtu ērti un labi. Neesmu atteikusi palīdzēt arī pēc darba laika, piemēram, ja cilvēks nav ticis pa dienu izņemt pasta sūtījumu,” stāsta Rasma. Ne velti pirms dažiem gadiem vidzemnieki par labāko pasta darbinieku savā reģionā atzina tieši Rasmu Beitiku, raksturojot viņu kā sirsnīgu, zinošu un labu darbinieci.

Rasma ir arī “Latvijas Pasta” pārmaiņu aculieciniece. Kad viņa sāka strādāt vietējā pasta nodaļā, tur bija četri darbinieki. Pastnieki avīzes un vēstules izvadāja, braucot gan zirga pajūgā, gan ar mopēdiem. “Pasts bija svarīga vieta. Ļoti daudz cilvēku te nāca. Bija laiks, kad vietējai avīzītei mūsu pasta nodaļā vien bija gandrīz 200 abonentu! Cilvēki abonēja avīzes un žurnālus, sūtīja vēstules, pieteica tālsarunas. Tagad mūsu klienti pamatā ir seniori. Viņi nāk pēc pensijas, samaksā rēķinus par elektrību un telefonu. Māmiņas nāk nopirkt kancelejas preces, jo, kopš “bafiņš” (SIA “BAF Ltd” veikals – redakcijas piezīme) ir ciet, citur Variņos tās nevar nopirkt,” stāsta Rasma.

Pagaidām viņa vēl nedomā, kāda būs ikdiena bez ierastā, mīļā darba, vien piebilst, ka liela vērtība cilvēka dzīvē ir ne tikai darbs, bet arī ģimene. Rasma ir bagāta ar diviem bērniem un diviem mazbērniem.

“Un to gan vēl gribu cilvēkiem pateikt, – varbūt pat nav tik svarīgi, ka ir liela alga, bet labāk, lai tiek maksāti nodokļi un lai lielāka ir pensija. Tagad no sirds saku paldies “Latvijas Pastam” par to, ka par mani visu laiku ir maksāts sociālais nodoklis,” piebilst Rasma Beitika.