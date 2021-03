Noslēgusies aptauja par sporta aktivitātēm Smiltenes novadā

Noslēgusies aptauja, kuras mērķis bija novērtēt Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu novadā un uzklausīt ieteikumus.

Saņemtas 125 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (60,8%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 36 – 45 gadiem (32%). 64% no respondentiem dzīvo Smiltenē, ¼ daļa ir kādas sporta organizācijas vai kluba biedri un 5,6% no respondentiem neiesaistās fiziskajās aktivitātēs.

Pēc aptaujas datiem populārākās iedzīvotāju ikdienas fiziskās aktivitātes mūsu novadā ir ilgstošas pastaigas, skriešana, slēpošana, peldēšana, dažādas aktivitātes uz ūdens (SUP dēļi, kanoe, katamarāni, kajaki u.c.), nūjošana un riteņbraukšana, savukārt kā atpazīstamākie sporta pasākumi nosaukti Latvijas čempionāta posmi autokrosā, “top!” ielu stafetes, 1.līgas futbola kluba “Smiltene” spēles, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un triatlona sacensības “Half Ironman”, tautas skrējiens “Smiltenes apļi” un Smiltenes kausa izcīņa riteņbraukšanā.

Uz jautājumu par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” bezmaksas aktivitātēm, lielākā daļa respondentu (58,4%) atzīst, ka tās neizmanto, bet pārējie no piedāvātajām aktivitātēm visvairāk piedalījušies jogas nodarbībās, vingrošanā pie fizioterapeita, CrossFit nodarbībās un slēpošanas pārgājienā uz Niedrāja ezeru.

Ar sporta pakalpojumu kvalitāti pieaugušajiem kopumā ir apmierināti 72,8 % respondentu un kā sava prieka un apmierinātības iemeslus nosauc:

Cilvēkus – gan sava sporta veida fanātiķus, kuri organizē un aizrauj citus, gan sportiskos un aktīvos iedzīvotājus, gan skolotājus un trenerus, kuri motivē darboties, gan mūsu sportistu sasniegumus valsts un pasaules mērogā;

Brīvdabas sporta infrastruktūru – marķētās trases skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, slēpošanas trase, āra trenažieri, pieejamās ūdens aktivitātes Tepera ezerā, slidotava;

Dabu – pauguriem bagātais reljefs, meži, ezeri un parki kā sporta zāle pieejami 24/7;

Aktivitāšu un sporta pasākumu daudzveidību.

Ir daudz ieteikumu un vēlmju nepieciešamajiem uzlabojumiem – papildināt un regulāri atjaunot publiski pieejamo informāciju; pabeigt Trases ceļu; atjaunot hokeja laukumu, trenažieru zāli, skeitparku; nodrošināt sporta inventāra nomu; organizēt sporta nodarbības treneru vadībā tenisā, badmintonā, florbolā, hokejā, fitnesā; veikt uzlabojumus pagastu sporta infrastruktūras objektos, bet visvairāk ieteikumu (29%) saistīti ar pieejamību sporta infrastruktūras objektiem.

Ar aptaujas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT.

Paldies ikvienam, kurš dalījās ar savu prieku vai sarūgtinājumu par sporta dzīvi mūsu novadā!