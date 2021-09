Oranži zeltaino vitamīnu bumbu dārzs atdod jauno ražu

Smiltenes novada Variņu pagastā, uzņēmuma “Amberfarm” Dzintarfermas smilts­ērkšķu dārzos, noslēgumam tuvojas šajā uzņēmumā viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem, ja ne pats svarīgākais, – oranži zeltainās smiltsērkšķu ogas, dēvētas par vitamīnu superbumbām, ir nogatavojušās, un jau vairākas nedēļas sezonas lauku strādnieki tās novāc, lasot ar rokām.

Daļa nolasīto ogu aizceļo uz saldētavu, lai vēlāk no tām ražotu teju 20 dažādus produktus, bet no pārējās ražas jau tiek spiesta sula. Dzintarfermā gaisā virmot sācis viegli skābenais, intensīvais aromāts, kāds raksturīgs tikai smilts­ērkšķu ogām.

Nonākuši krustcelēs; pa kuru ceļu doties?

Smiltsērkšķu produktus uzturā vajadzētu lietot katru dienu: ja ogas, tad saujiņu, ja sulu, tad vienu glāzi, ja eļļu, tad tējkaroti, un tā no septembra līdz jūnijam, kad ienākas citas pirmās ogas, iesaka Dzintarfermas saimnieks, SIA “Amberfarm” valdes loceklis Andrejs Nika.

Pirmos smiltsērkšķu stādus viņš iestādīja pašu ģimenes veselīga dzīvesveida vajadzībām, bet, laikam ritot, šī aizraušanās kļuva par uzņēmējdarbību: smiltsērkšķu audzēšanu, smiltsērkšķu produktu ražošanu mājas apstākļos (mājražošanu) un produkcijas realizāciju. Papildu tam saimniecība uzņem ekskursijas un rīko meistarklases, kuru dalībnieki sev gatavo smilts­ērkšķu skrubjus un vannas bumbas.

Vairāku gadu laikā Dzintarfermas smiltsērkšķu dārzi izpletušies līdz 15 hektāriem. Andrejs stāsta, ka šogad ražo labi ja 10 procenti no visu stādījumu potenciāla, daudz ražas vēl tikai būs, tāpēc abi ar sievu Zitu ir nopietna lēmuma pieņemšanas priekšvakarā. “Vēl neesam sapratuši, vai gribam palikt mājražošanas līmenī vai uzsākt ražošanas procesu. Smiltsērkšķu audzēšana sākumā bija domāta kā mūsu dzīvesveids, bet dzīve piespiež vai nu iet tālāk, vai palikt uz vietas. Pāriet no mājražošanas uz ražošanas līmeni nozīmē jaunus ieguldījumus iekārtās, lielākās saldētavās un tamlīdzīgi. Mums jāizlemj, ko darīt. Faktiski uzņēmumā viss jau atbilst ražošanas līmenim, tikai tad šis process ir jāsaskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu, jo pagaidām esam reģistrējušies kā mājražotāji,” teic Andrejs Nika.

Viņš piebilst, ka jebkurā gadījumā smiltsērkšķu audzētāji visu savu ražu (ogas) var realizēt kooperatīvam, – smiltsērkšķu ogas ārzemēs ir ļoti pieprasītas. Latvijas smiltsērkšķu audzētājus apvienoties kooperatīvos mudina nepieciešamība nodrošināt lielākus produkcijas apmērus, kas savukārt nozīmē lielāku konkurētspēju ārvalstu tirgos.

SIA “Amberfarm” pagaidām nav šāda kooperatīva biedrs, jo pašlaik ogu pietiek tikai pašu vajadzībām, un arī ne pietiekami, tās nākas piepirkt klāt no citiem audzētājiem. Kad raža būs lielāka, būs, ko virzīt eksportam, bet tikai tam vien Dzintarferma nestrādās, jo iet citu – pievienotās vērtības ceļu. Viens aspekts ir cena, – realizējot neattīrītas ogas kooperatīvam, par kilogramu var saņemt vidēji vienu eiro, bet, pašam pārstrādājot ražu, šo skaitli var reizināt ar četri.

“Turklāt mēs uzņemam tūristus. Kuram interesēs braukt pie mums apskatīt “plikus” laukus un ogas?” retoriski vaicā Andrejs Nika.

Pašiem sava rudzupuķu jūra un savi dzintari

Smiltsērkšķi Niku ģimeni “ievilkuši” arī lauku tūrismā. Dzintarferma piedāvā trīs programmas: ekskursijas; ekskursijas un smiltsērkšķu produktu degustāciju; ekskursijas, degustāciju un meistarklases (skrubju un vannas bumbu izgatavošanu līdzņemšanai no smilts­ērkšķu produktiem).

Uz SIA “Amberfarm” smiltsērkšķu dārziem ekskursijās brauc tūrisma aģentūru organizētas grupas, iestāžu vai uzņēmumu kolektīvi un ģimenes. Lai uzņemtu tūristu autobusus, iebraucamā ceļa malā ir izbūvēts stāvlaukums. Pateicoties Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumam uzņēmējdarbības konkursā “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”, ir tapis vēl kaut kas ekskursantiem ļoti vajadzīgs.

“Kas ir pirmā vieta, pēc kuras tūristi vaicā, kad atbrauc? Tualete. Tā mums bija ļoti nepieciešama, un tagad tāda ir, ar uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” stāsta un rāda Andrejs.

Kopš iepriekšējās reizes, kad viesojos Dzintarfermā, saimniecībā ir vēl citi jaunumi. Ir atvērts pašiem savs veselīgās pārtikas veikals, kur ekskursanti var nopirkt “AmberFarm” smiltsērkšķu produktus. Uzņēmums izplata savu produkciju ar tirdzniecības zīmolu “AmberFarm”, kas raksturo dzintara ogu audzēšanu un izplatīšanu.

Šovasar pirmo gadu Dzintarfermā ir arī pašiem sava jūra – tumši zils rudzupuķu lauks fotosesijām. Sausā pavasara dēļ Andrejs rudzupuķes iesēja vēlu, līdz ar to šo ziedu skaistā jūra priecēja vēl augusta otrajā pusē.

“Smiltenē ir ne tikai savi dzintari, bet arī jūra!” to kā vienu no iemesliem rudzupuķu audzēšanai nosauc Dzintarfermas saimnieks, ar dzintariem domājot “AmberFarm” smiltsērkšķu konfekšu izlasi “Smiltenes dzintari”, ko sāka ražot par godu Smiltenes pilsētas simtgadei. Rudzupuķes saimniecībā aug ne tikai skaistumam – to ziedus izmantos “Amberfarm” meistarklasēs, kā arī tējas pagatavošanai no kaltētām smiltsērkšķu ogām un kliņģerīšu un rudzupuķu ziedlapiņām.

Tūrisma aktivitātes ir veids, kā cilvēkiem stāstīt par smiltsērkšķiem kā vērtīgākajām ogām Latvijā un to daudzveidīgo pielietojumu, atzīst Andrejs Nika. Šogad augustā saimniecībā pirmo reizi tika sarīkots ražas ieskandināšanas pasākums “AmberFest”: ekskursija pa smiltsērkšķu plantāciju, produkcijas degustācija, vannas bumbu un skrubju meistarklase, fotoorientēšanās, sejas apgleznošana, izbrauciens ar žiguli un citas aktivitātes. “Pasākums izdevās brīnišķīgs. Ceru, ka būs arī “AmberFest 2022”,” priecājas Andrejs Nika.

Pāri nepaliek nekas, pat sīkākā miziņa ne

Tagad ir īstais laiks doties uz “Amberfarm”, ja kārojas svaigi novāktas smiltsērkšķu ogas. Drīz visa raža būs zem jumta. Tālāk sāksies pārstrāde visas ziemas sezonas garumā.

Smiltsērkšķu ogu novākšanā uzņēmums nodarbina teju 100 sezonas lauku strādnieku (tas nenozīmē, ka visi ir uz lauka vienā laikā, jo strādnieki mainās – viens nostrādā, piemēram, divas dienas, otrs – divas nedēļas, bet trešais – visu sezonu). Uzņēmums “Amberfarm” dod darbu gan Smiltenes, gan Gulbenes novadu iedzīvotājiem.

Smiltsērkšķu ogas Dzintarfermas plantācijā lasa divējādi. Viens veids ir vākt ražu, zarus ar visām ogām nogriežot un pēc tam novietojot saldētavā. Kad ogas ir sasalušas, tad tās, zarus kratot, nobirst pašas. Otrs veids ir ogu lasīšana ar rokām, no zara tās notraucot uz atvērta lietussarga un pēc tam pārberot kastītē. No šādi savāktām sīkākajām ogām uzreiz spiež sulu, ko sasaldē (ir arī pasterizēta “AmberFarm” smiltsērkšķu sula, bet saldētā sulā ir vairāk vitamīnu, skaidro Andrejs).

“AmberFarm” smiltsērkšķu produktus pārsvarā ražo no sulas, arī visas konfektes: gan karameles, gan marmelādi piena šokolādē un citas. Sortimentā ir arī auksti spiesta smiltsērkšķu eļļa, smiltsērkšķu saldējums, ievārījums, garšvielas, dažādu veidu tējas un citi produkti. Sulu, eļļas, tējas gatavo uz vietas, saimniecībā, bet pārējos produktus pēc pasūtījuma, iedotās izejvielas un receptes ražo citi uzņēmumi, sadarbības partneri.

Andrejs uzsver, ka pārstrādāta tiek visa smiltsērkšķa oga, pāri paliek tikai zariņš, pie kā tā turējusies. “Virzāmies uz divu veidu produktiem – uz veselīgajiem (ogām, eļļu, sulu) un uz saldumiem jeb baudas produktiem, kas ir dabīgi, bez krāsvielām, ražoti no smilts­ērkšķu sulas. Mēģinām izdzīvot, kas visu krīžu dēļ nav viegli, bet nekur neliksimies. Smiltsērkšķi ir iestādīti. Ir jāstrādā, jāmeklē noiets produkcijai. Kopš šī gada esam bioloģiskā saimniecība, jau uzsākām sertificēšanas procesu,” piebilst Andrejs. Tas nozīmē, ka katrs šīs lauksaimnieciskās ražošanas posms tiek uzraudzīts, ievērojot bioloģiskās audzēšanas vadlīnijās noteiktos principus, sākot no augsnes analīzēm, augu izcelsmes, mēslošanas plāna un regulāra augu monitoringa.

“AmberFarm” produkti pārsvarā tiek realizēti dažādu veikalu tīklos. Tie, kā jau visi smiltsērkšķu produkti, nav lēti. Ražošanas izmaksas un attiecīgi arī gala cenu sadārdzina rokudarbs, saldēšanas tehnoloģijas, arī pati ogas vērtība. “Smiltsērkšķis ir mūsu klimatiskās zonas vērtīgākā oga, vitamīnu bumba, jo tajā ir visi dabā sastopamie vitamīni. Tas ir pierādīts zinātniski. 2020. gadā mēs paši pasūtījām laboratorijā mērījumus mūsu smiltsērkšķu eļļai. 100 grami eļļas satur 50 miligramus karotionīda, tā ir oranžā viela, kas atrodama smiltsērkšķos un burkānos un kas pārveidojas vitamīnos,” stāsta Andrejs.

Par smiltsērkšķi

Smiltsērkšķi ir uzskatāmi ne tikai par dekoratīvu krūmu, tā ogām un lapām piemīt daudz īpašību, kuras izmanto daudzās nozarēs. Smilts­ērkšķis ir savdabīga pārtikas piedeva un lielisks dziedniecības augs, viens no nedaudzajiem augiem, kura sastāvdaļas (lapas un ogas) satur praktiski visus dabā esošos vitamīnus.

Ogu īpašības:

karotionīdu (antioksidantus) organisms uzņem tikai taukvielu klātbūtnē, bet smiltsērkšķu ogās tas jau ir izšķīdis eļļā;

A un E vitamīni ir sinerģenti, tie pastiprina viens otra iedarbību;

C vitamīns atšķirībā no citiem augļiem un ogām smiltsērkšķos ir brīvā, nesaistītā veidā, tāpēc vieglāk uzņemams;

smiltsērkšķu ogās nav fermenta askorbīnoksidāzes, līdz ar to C vitamīns nenoārdās tik strauji kā, piemēram, upenēs un mežrozītēs;

skābā vide sulā pastiprina C vitamīna stabilitāti;

C vitamīnu organisms labāk uzņem P vitamīna klātbūtnē.

(Avots –“Amberfarm”)