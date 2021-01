Palsmanē jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi

Pagājušās nedēļas izskaņā “Ziemeļlatvija” rakstīja, ka “Covid-19” klātbūtne konstatēta trīs izglītības iestādēs Palsmanē. Lai arī laikrakstam iestādes vadītāja nenosauca precīzu skaitu, zināms, ka visvairāk inficēto ir Smiltenes novada speciālajā pamatskolā. Pēc plašākas testēšanas 22. janvārī jauni saslimšanas gadījumi fiksēti pamatskolā un bērnudārzā.

Ziņas par uzliesmojumu Palsmanē likušas iedzīvotājiem satraukties. Savukārt “Covid-19” skarto izglītības iestāžu darbiniekiem sabiedriskās vietās nācies saskarties ar ne visai patīkamu attieksmi no līdzcilvēku puses – demonstratīviem skatieniem un izvairīšanos.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Biruti Mežali. “No visiem piektdien testētajiem “Covid-19” pozitīvu uzrādīja vienam pedagogam un trīs tās pašas grupiņas audzēkņiem, kuru testēšana notika ar vecāku atļauju. Ar koronavīrusu inficējušies vēl divi šīs grupas audzēkņi, bet viņiem analīzes veiktas iepriekš pēc pašu vecāku iniciatīvas. Protams, šī situācija psiholoģiski nav viegla un rada stresu. Vairs neviens neesam no tā pasargāts, pat šķietami parasta saaukstēšanās var izrādīties “Covid-19”. Tāpēc mudinātu cilvēkus ar sliktu pašsajūtu un mazākajiem simptomiem uztaisīt testu,” stāsta B. Mežale.

Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle stāsta, ka aizvadītās nedēļas nogalē “Covid-19” tika apstiprināts diviem izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem, bet dažas dienas pirms tam – diviem pedagogiem. “Tāds ir fakts! Attālinātais mācību process vēl nenozīmē, ka visi pedagogi strādā no savām mājām. Mēs nācām uz darbu, telpās nēsājām maskas, ievērojām distanci, dezinficējām rokas. Vienīgi saistībā ar internāta ēkas gaidāmo renovāciju brīvdienas izmantojām, lai izvāktu mantas. Jāteic, kādu laiciņu daļa skolas pedagogu strādāja attālināti no mājām, jo viena no skolotājām pabrīdināja, ka jūtas slikti. Ņemot vērā, ka speciālā skola taisīja testus, to darīt nolēma arī pamatskolas pedagogi. Pagājušajā otrdienā saņēmām rezultātus, divi pozitīvi. Kopā šobrīd izglītības iestādē ir četri “Covid-19” gadījumi. Daļa darbinieku atrodas pašizolācijā, bet tas nekādi neietekmē mācību procesu,” telefonsarunā “Ziemeļlatvijai” stāsta Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

D. Pērle stāsta, ka notiekošais visvairāk “dod pa nerviem”. Vīrusa izplatība notiek nekontrolēti, vairs nav iespējas saprast, kā un no kurienes tas nāk, jo ikdienā tiek ievēroti ierobežojumi. “Nevienu nevar vainot vai kādam ko pārmest. Galvenais – labu veselību un ātru atveseļošanos,” novēl pamatskolas direktore.

Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece atzīst, ka cilvēkus satrauc pagastā notiekošais saistībā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos. “Cilvēki vairāk pievērš uzmanību diviem metriem, maskām, regulārai roku mazgāšanai. Attiecībā uz saslimšanas gadījumiem izglītības iestādēs pārsteidzīgus secinājumus un lēmumus nepieņemsim. Vērosim, kas notiks. Ja būs nepieciešams un to rekomendēs Slimību profilakses un kontroles centrs, organizēsim plašāku testēšanu. Galvenais, nekrist panikā,” saka Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja.