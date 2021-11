Publisku pasākumu nebūs; svētki jārada ģimenēs

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem – 18. novembrim – “Ziemeļlatvija” saņēma daudz jautājumu, kas svētku laikā notiks Smiltenē, pārsvarā cilvēki vaicāja, vai būs ierastais sarīkojums Smiltenes novada Kultūras centrā, kurā pašvaldība valsts svētku priekšvakarā sumina titula “Smiltenes novada Goda cilvēks” ieguvēju, Gada balvu laureātus nozarēs un novada domes Atzinības un Pateicības rakstu saņēmējus.

Tradicionāli Smiltenes novada pašvaldība novembra pirmajā pusē paziņoja visus laureātus, un tie Smiltenes novada iedzīvotāji, kuriem apbalvoto vidū bija kolēģi, radi, draugi, savlaicīgi ieplānoja, kad būs jādodas uz Kultūras centru viņus apsveikt.

Pārcelti uz nākamo gadu

Šogad publiskajā telpā šajā ziņā ir klusums, proti, pašvaldība nav nākusi klajā ar apbalvojumu saņēmēju sarakstu. Tas tāpēc, ka Latvijas valsts svētku pasākums novada administratīvajā centrā Smiltenē un līdz ar to ievērojamu novadnieku sumināšana ir pārcelti uz nākamo gadu, noskaidroja “Ziemeļlatvija”. Šī iemesla dēļ pašvaldība arī neaicināja novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt pretendentus nominācijām “Smiltenes novada Goda cilvēks” un “Gada balva”.

Pašvaldība uz nākamo gadu pārcēlusi arī ikgadējā konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” apbalvojumu pasniegšanu, kas tradicionāli notika pirmajā novembra piektdienā.

Lai ar pienācīgu godu paustu novērtējumu un varētu radīt īstus svētkus novadniekiem un novada uzņēmējiem, pašvaldība meklēs iespēju abus pasākumus organizēt klātienē laikā, kad to atļaus epidemioloģiskās drošības apstākļi un kad būs iespējams tikties lielākam cilvēku skaitam, skaidro Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Svētku rīkošanas darba grupā jau izskanējis priekšlikums godināt nomināciju “Smiltenes novada Goda cilvēks” un “Gada balva” ieguvējus 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, kad Latvijā tiek svinēti arī Baltā galdauta svētki.

“Šogad jau laicīgi sākām plānot gan pasākumu “Smiltenes novada uzņēmējs”, gan Lāčplēša dienu, gan valsts svētku sarīkojumu un mūsu novadnieku godināšanu, taču situācija valstī, kad ierobežojumi tika pastiprināti un tika liegti pilnīgi jebkādi pasākumi, šiem plāniem pārvilka pāri svītru. Pēc 9. novembrī notikušās Ministru kabineta sēdes ir indikācijas, ka no 15. novembra tiks atļauti pasākumi “zaļajā režīmā”, taču, lai varētu tos kvalitatīvi sagatavot, ir nepieciešams daudz ilgāks laiks nekā tās dažas dienas līdz valsts svētkiem. Galvenais mūsu mērķis ir panākt, lai mūsu uzņēmēji un mūsu novada goda cilvēki, kuriem tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi, tiešām šajos svētkos sajustos īpaši un lai viņiem būtu sajūta, ka viņu devums sabiedrībai ir novērtēts. Diemžēl pašreizējos apstākļos neredzējām iespēju to radīt,” atzīst Edgars Avotiņš.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs arī piebilst, ka jaunais Smiltenes novads ir daudz lielāks, līdz ar to ir nepieciešams arī pārskatīt gan uzņēmēju konkursa, gan pašvaldības apbalvojumu nolikumus atbilstoši jaunajai situācijai.

“Taču princips goda cilvēku apbalvošanai nemainīsies, sabiedrība tāpat kā līdz šim varēs izvirzīt savus kandidātus,” piebilst Smiltenes novada mērs.

Gaismas saliņas centrā un pie kultūras nama

Valsts svētku nedēļā Smiltenes novada Kultūras centrā publiski pasākumi nenotiks. Kultūras centra vadītāja Anda Avota cer, ka cilvēki svētku sajūtu gūs, gan pastaigājoties pa Smiltenes centru, kur jau tagad ir izvietoti vides objekti un kur būs izgaismots baznīcas dārzs, gan arī aizejot līdz Kultūras centram. “Pie Kultūras centra jau ir izveidots fotostūrītis “Mana Smiltene”, šonedēļ tikai cīnāmies ar vēju, kas traucē to pabeigt. Uz Kultūras centra kāpnēm būs izliktas svecītes Latvijas valsts karoga krāsās. Pie mūsu ēkas sienas ir piestiprināts Latvijas valsts karogs, kas jau tiek izgaismots diennakts tumšajā laikā un tā būs visu novembri. Iespējams, būs arī pārsteigumi,” visas ieceres Anda Avota vēl neatklāj.

Smiltenes novada pašvaldības vadītājs Edgars Avotiņš aicina ikvienu Smiltenes novada, arī visas Latvijas iedzīvotāju atrast veidu, kā arī šajā ierobežojumu laikā rast patriotisma sajūtu savā sirdī un priecāties par to, kas mums ir dots. Viņam personīgi novembris tieši tāpēc vienmēr bijis īpašs mēnesis.

“Mēs varam būt lepni par to, ka mums ir iespēja dzīvot pašiem savā, brīvā Latvijas valstī, par to, ka mums ir savas kultūras tradīcijas un sava, latviešu, valoda. Šis laiks visiem Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti sarežģīts. Gaidāmi vēl daudzi izaicinājumi un grūtības, kas mums kopā jāpārvar, arī šobrīd, ņemot vērā pandēmijas izraisītos apstākļus. Taču latviešu tauta ir spēcīga, to pierāda tas, ar kādām grūtībām tikuši galā mūsu senči. Esmu pārliecināts, ka mēs tiksim galā arī ar šo pandēmiju,” ir atklāts Edgars Avotiņš.