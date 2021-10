Putnkopībā nepieciešami ieguldījumi, taču tie atmaksājas

Kopš 2017. gada Smiltenes novada Raunas pagasta “Puriņos 1” savu saimniecisko darbību uzsācis Ivars Salmanis. Kā galvenā nozare reģistrēta putnkopība. Saimniecībā tiek audzētas vistas un ražotas olas ar zīmolu “Raunas mājas vistu olas”.

Līdz savas saimniecības dibināšanai I. Salmanis strādājis un iesaistījies visos lauku darbos vecāku saimniecībā, kas atrodas turpat netālu, taču viņš vēlējās pievērsties kādai savai nodarbei. Nospriedis, kāpēc gan tā nevarētu būt putnkopība.

Vistu skaitu pakāpeniski palielina

Saimniekošana uzsākta ar 350 cāļiem, kuri ievesti no Lietuvas puses. Dažu gadu laikā viņam izdevies paplašināt saimniecību, nu jau putnu skaits ir sasniedzis 7000. To vidū ir dējējvistas un jaunputni.

“Sākumā šķita, ka tas būs vairāk kā hobijs, taču ātri vien kļuva par pamatnodarbošanos. Pieprasījums pēc lauku olām radās strauji. Jau pirmajā gadā trūka olu pārdošanai, tāpēc sākām pakāpeniski kāpināt vistu skaitu. Tad sapratām, ka šajā nozarē noteikti ir perspektīva. Pats galvenais, ka cilvēks, kurš laukos kaut ko dara, ir pats sev noteicējs, tātad strādā sev, nevis kādam citam. Tiesa, nereti vajag arī uzdrošināties riskēt, jo neviens jau priekšā nevar pateikt, vai iecerētā ideja izdosies vai tomēr liks vilties,” uzskata putnkopis, kurš audzē dažādu šķirņu vistas, tāpēc arī olas katrā iepakojumā atšķiras. “Vistu saime ir ļoti raiba, tāpēc arī olas ir raibu raibās. Pircējiem ir interesanti kastītē atrast gan baltas, gan brūnas, gan zaļganas vai krēmkrāsas olas.

Saimniecībā daudz darīts, lai varētu strādāt maksimāli parocīgi. Sākotnēji izveidots žogs, lai ierobežotu vistu teritoriju. Laika gaitā ierīkota noliktava, kurā olas tiek šķirotas pēc izmēriem. Tur katra ola tiek arī apzīmogota un sapakota kastītēs, kuras vēlāk nonāk pie pircējiem visā Latvijā.

Pēc vistām dodas uz Čehiju

“Puriņos 1” tiek audzētas dējējvistas Dominant, kas ir izveidotas firmā “Dominant” Čehijā. Bija laiks, kad I. Salmanis pats devās uz Čehiju pēc cāļiem, bet pēdējos gados firma, kas nodarbojas ar putnu izplatīšanu, pati tos pieved klāt, tāpēc nekur nav jādodas. Šo mājputnu veidošanā izmantotas galvenokārt Leghornas, Rodailendas, Plimutrokas un Suseksas vistu šķirņu līnijas. Pašreiz tiek piedāvāti putni 20 dažādās nokrāsās un tām ir gaiši brūna, krēmkrāsas un pēdējos gados zaļi zila čaumala. Vistas gadā dēj 304–309 olas, to vidējā masa ir 62–75 grami.

Dominant putni atšķiras ar augstu dzīvotspēju, mierīgu temperamentu, izturību pret slimībām un ir piemēroti turēšanai brīvos apstākļos. Liela priekšrocība ir tā, ka cāļus var viegli atšķirt pēc dzimuma: gailīši ir gaišākā, vistiņas – tumšākā krāsā. Šie putni ir lieliski piemēroti gan mājsaimniecībā, gan lielākiem audzētājiem.

Putniem atvēlēta liela ferma

Vistas tiek turētas brīvās turēšanas apstākļos. Pirmajā gadā, kad bijušas aptuveni 600 vistas, tās dzīvojušas pavisam brīvi, savā vaļā. “Nekādu nožogojumu nebija. Tās teritorijā varēja pārvietoties brīvi, kur vien tīk. Var teikt, ka tolaik mēs dzīvojām pie vistām, nevis otrādi. Mums palaimējies, ka kaimiņi atrodas patālu, citādāk jau putni tā brīvi nestaigātu,” smej saimnieks un saka, ka tolaik vistu skaits palielinājies, tāpēc nācies domāt par papildu izmitināšanas vietu.

Tāda bijusi kilometra attālumā, kur atradās savu laiku nokalpojusi ferma. To pamazām izdevās atjaunot un pielāgot vistu turēšanai. Šobrīd tur mitās 5000 dējējvistas. Arī ziemā putnu novietnē ir ļoti silti, jo putni piesilda telpu un aukstākajā gadalaikā tur temperatūra turas 17 grādu robežās. “Sākt audzēt dējējvistas var visu gadu, galvenais, lai kūtī iespējams nodrošināt attiecīgu temperatūru. Ja vistai tiek dota pilnvērtīga barība un ūdens, tā var izdzīvot pat plus trijos grādos, taču tikai izdzīvot, olu no tādas nesagaidīsi. Lai vista dētu, tai ziemā vajag apmēram 15–18 grādus,” norāda I. Salmanis.

Vistām ir brīva piekļūšana piegulošajai teritorijai, kas ir aptuveni hektāra platībā. Tur tās ēd zālīti, atrod kādu kukainīti un var gozēties rudens saulītē. Bet aptuveni 2000 jaunputni mitinās kūtī, kas atrodas “Puriņu 1” mājas tuvumā. Turpat netālu ir šķūnis, kurā sākotnēji turētas vistas, bet tagad ierīkotas tā saucamās brūdera kastes, kas paredzētas cāļu izvietošanai pirmajās viņu dzīves nedēļās. Proti, pirmajās 15 dzīves dienās cāļi paši nespēj regulēt un uzturēt ķermeņa temperatūru, to var nodrošināt ar siltuma kastes palīdzību. Brūderis būtībā ir nodalīta telpa, biežāk kaste, kurā ir pakaiši, barotava, dzirdne un tā ir aprīkota ar siltuma avotu.

Vistām vajag pilnvērtīgu barību

I. Salmanis atzīst, ka lielākie izdevumi vistkopībā saistās ar barības iegādi. Viņš pērk tikai kvalitatīvu, pilnvērtīgu barību dējējvistām un cāļiem. Kombinētā barība būtībā ir pilnvērtīgs uzturs, kurā ir visas barības vielas un mikroelementi, kas vistām nepieciešami. Tad tām nav atsevišķi jādod graudi, pupas, dārzeņi un čaumalas, jo tas viss jau ir salikts kopā. “Savā laikā pats mēģināju audzēt graudus, bet tas nav tas. Tik vērtīgu barību pats nevar sagatavot, kāda tā ir jau gatavos kombinētajos variantos. Tur ir viss, kas putniem nepieciešams – minerālvielas, vitamīni. Ja gribam, lai vistas dēj, tām jādod augstvērtīga barība. Citādāk nemaz nevar,” pārliecināts vistkopis.

Produkcija nonāk dažādu veikalu plauktos

Saimniecībā dienā vidēji ievāc 3000 olas. Dējējvistas Dominant parasti tiek turētas vienu gadu, bet vēlāk pārdotas citiem interesentiem, kuri paši vēlas turēt vistas savā sētā. Savukārt “Puriņos 1” vietā tiek ņemti jauni cāļi. Katrā reizē ap 2000 putnu.

“Raunas mājas vistu olas” nonāk pie pircējiem visā Latvijā.