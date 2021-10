Raunā top mūsdienīgas moduļu mājas, bet aizceļo uz citām valstīm

Smiltenes novadā uzņēmums “Fabrika Rauna” vietējiem zināms kā koka moduļu māju ražotājs. Tas nodrošina darba vietas

25 cilvēkiem un tuvākajos mēnešos plāno piesaistīt vairāk darbaroku, jo uzņēmums ar katru gadu paplašinās.

Tā “Ziemeļlatvijai” stāsta SIA “Fabrika “Rauna” vadītājs Armands Cinis. Viņš atklāj, ka uzņēmuma galvenā specializācija ir pilnībā pabeigtu un dzīvošanai ar visu nepieciešamo aprīkotu māju ražošana. Tās ir gan brīvdienu mājas, gan pilnvērtīgas dzīvojamās ģimenes mājas. Abi varianti ir paredzēti dzīvošanai jebkura gadalaika laikapstākļos. Moduļu mājas nereti tiek dēvētas arī par paneļu mājām. “Tas tomēr nav viens un tas pats. Lai gan abos variantos ražošanā tiek izmantoti koka paneļi. Par koka paneļu mājām sauc tās, kur gatavās konstrukcijas aizved un uz vietas samontē. Mūsu gadījumā mājas samontējam uz vietas Raunā, transportējam jau gatavas mājas, tās tad arī saucam par moduļu mājām,” atklāj A. Cinis.

Kāpēc tieši moduļu mājas?

Uzņēmums ir izveidots 2004. gadā kā kokapstrādes iekārtu ražotājs ar nosaukumu SIA “Larmet”, taču tas 2016. gadā maina nosaukumu uz SIA “Fabrika Rauna” un uzsāk koka paneļu māju ražošanu, specializējoties uz gatavu un pilnībā aprīkotu brīvdienu un dzīvojamo māju ražošanu. “Šajā jomā saskatījām perspektīvas un pagaidām neesam vīlušies. Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes vai Vācijas tirgū šādām moduļu mājām ir krietni vien lielāka tirgus cena, tāpēc mēs pārsvarā ražojam eksportam. Taču viss nav tik vienkārši. Cenas starpība nes līdzi arī augstas kvalitātes prasības, tāpēc, to apzinoties, attiecīgi strādājam pie tā, lai klientiem nenāktos vilties. Kā klienti mūs atrod? Var, protams, redzēt mūsu piedāvājumu internetā, bet bieži ir tādi, kas, ieraudzījuši kaimiņam, draugam uzstādītu moduļu mājiņu, sākuši par to interesēties un sameklējuši mūs,” atklāj A. Cinis.

Taujāts, vai šajā gadā pieaugusī kokmateriālu cena neietekmē ražošanas izmaksas, A. Cinis atbild: “Esam izjutuši cenas pieaugumu, taču mūsu ražošanas ciklā kokmateriālu pašizmaksa aizņem ne vairāk kā 20 procentus no visa pārējā, kur lielākās izmaksas veido darbaspēks, ražotnes darbības nodrošināšana. Līdz ar to uz produkta gala cenu tas neatstāj pārāk lielu iespaidu. Izvēlamies kvalitatīvus kokmateriālus. Esam atraduši sadarbības partnerus Igaunijā. Lielākoties no viņiem arī to iepērkam. Savukārt gatavo māju transportēšanas pakalpojumus nodrošina Latvijas transporta kompānijas.

Paplašina ražošanas ēkas

“Fabrika Rauna” darbojas bijušās “Raunas Lauktehnikas” teritorijā, kādreizējā zobratu atjaunošanas cehā, kas būvēts 1984. gadā. Savā laikā SIA “Fabrika Rauna” ar pašvaldības atbalstu, piesaistot finanšu institūcijas “Altum” un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, neizmantotajā ēkā ierīkoja paneļu māju fabriku. To renovēja, pielāgojoties uzņēmuma vajadzībām. Ražotne darbojās, taču laika gaitā izrādījās, ka ražošanas telpas ir par mazām. Uzņēmumam radās iespēja ražošanas paplašināšanai piesaistīt arī blakus ēku, kuru arī varētu pielāgot ražotnes paplašināšanai. “Uzņēmums paplašinās, šogad esam sākuši apgūt arī jaunas ražošanas telpas 3200 kvadrātmetru platībā, kas ir tepat blakus līdzšinējai ražošanas ēkai. Protams, līdz šim daudz darba bija jāiegulda telpu pielāgošanā, taču tas praktiski ir jau paveikts. Ar pilnu jaudu jaunajās telpās sāksim strādāt no novembra. Turpmāk izmantosim abas ražošanas ēkas,” paskaidro A. Cinis.

Cik māju var saražot?

Šogad “Fabrika Rauna” saražojusi 30 koka moduļu mājas, bet līdz gada beigām varētu būt vēl vairāk. 2020. gadā tās bija kādas 30 mājas, bet šogad rezultāti būs vēl labāki. Lielākoties šīs firmas ražotās moduļu mājas var redzēt Zviedrijā un Nīderlandē. Latvijā – Kandavā, Cēsu un Valmieras pusē. No kopējā skaita gadā vien pāris mājas paliek Latvijā, šajā gadā tikai viena. “Mums parasti šķiet, ka 50 kvadrātmetru dzīvoklis ir liels, bet tāda māja maza. Pierasts, ka ceļam lielas mājas. Skandināvijas valstīs neceļ lielas privātmājas. Kad bērni izaug, atgriežas vai grib ciemoties, blakus uzceļ nelielu 25, 50 kvadrātmetru mājiņu,” norāda A. Cinis un turpina: “Dzīvojamā māja, kas veidota no moduļiem, ir moderns dzīves vides risinājums mūsdienīgiem cilvēkiem. Šādu māju būvniecība no moduļiem atbrīvo klientus no gariem un laikietilpīgiem risinājumiem, kā arī no būvdarbiem objektā. Turklāt mēs piedāvājam mājas ar visu iekārtojumu – ar gatavām virtuves iekārtām, mēbelēm un tā tālāk. Par to, kā jāizskatās gatavai mājai un kādas ir klientu īpašās vēlmes, to, protams, ņemam vērā, konsultējoties ar klientu. Ir bijis tā, ka mājas transportēšana sākusies agri no rīta, bet tās pašas dienas beigās klients jau var gatavot vakariņas savā jaunajā moduļu mājā,” min A. Cinis, kurš ir pozitīvi noskaņots, savai uzņēmējdarbībai saredzot perspektīvas, tāpēc nākamā gada mērķis ir saražot ap 50 šādām moduļu mājām. “Mums ir diezgan skaidra vīzija – saražot vienu māju nedēļā. Ņemot vērā šī gada rādītājus, šis mērķis ir pavisam reāls,” domā uzņēmuma vadītājs.

Darbiniekiem tiks piedāvātas kopmītnes

Patlaban uzņēmumā strādā 25 darbinieki. “Fabrikā Rauna” savus spēkus ir apvienojuši cilvēki ar vērā ņemamu pieredzi ar uzņēmējdarbību, ražošanu un būvniecību saistītām nozarēm: pieredzējuši namdari un galdnieki, augsta profesionālā ranga ražošanas vadītājs un citi.

Par darbaspēka trūkumu satraukuma nav, jo vienmēr atradīsies cilvēki, kuri grib strādāt un atbilstoši nopelnīt. “Mums ir lieliska komanda, kura šo gadu laikā sevi pierādījusi. Savā laikā piesaistījām strādājošos arī no citiem novadiem. Brauca mums strādnieki no Jēkabpils puses, tad saprata, ka šeit ir stabils darbs, lieliska vide dzīvošanai un tā arī pārcēlās ar visām ģimenēm uz Raunu,” atklāj uzņēmuma īpašnieks. Lai mērķis, ka uzņēmums varēs strādāt ar lielāku jaudu, būtu sasniedzams, protams, būs vajadzīgs papildu darbaspēks. “Par šo esam cītīgi domājuši, jo cilvēki darbu meklē visos Latvijas novados. Tāpēc vienā ražošanas ēkas pusē esam atjaunojuši telpas, kur tiek ierīkotas darbinieku kopmītnes. Ja tāda interese no darbinieku puses būs, tur varēs dzīvot mūsu strādnieki no citiem Latvijas novadiem. Naktsmītnes atradīsies līdz pat desmit divpadsmit cilvēkiem,” iecerēs dalās A. Cinis, sakot, ka jau oktobra beigās tās varētu sākt apdzīvot.