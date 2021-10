Raunā top veselīgi našķi un dārzeņu čipsi

Gleznainajā Raunā Tanīsa pilskalna pakājē ir izveidota neliela dārzeņu un ogu pārstrādes ražotne SIA “Latnature”. Uzņēmumā pēc īpašas receptes tiek gatavoti netradicionālu garšu dārzeņu čipsi, dārzeņu sausmaizītes un citi gardumi. Ražotnes saimniece Zane Krēsliņa-Plētiena pierāda, ka našķi var būt ne tikai garšīgi, bet arī neparasti un veselīgi.

Daudzveidīgs piedāvājums

“Latnature” darbojas jau sešus gadus. Uzņēmums vadās pēc vienkāršiem principiem – dabīgas sastāvdaļas, dabisks kaltēšanas process un garda un laimīga ikdiena. Ražotnē top gandrīz 30 produkcijas veidi. Vieni no pirmajiem bija dabīgie čipsi, kuri pagatavoti, kaltējot bietes, burkānus, sīpolus, seleriju un kalē kāpostus lēnā procesā, ar dabīgām garšvielām. Idejām netrūkstot, tiem drīz pievienojās tomātu, burkānu un biešu sausmaizītes, ogu rullīši, upeņu – biešu, jāņogu rullīši, griķu musli un citi. Lai uzsāktu biznesu, atspērienu devis pašvaldības konkursā iegūtais atbalsts topošajiem uzņēmējiem. Ražotnes attīstībai īstenoti divi LEADER projekti, kas ļāva iegādāties kaltes, saldētavas un citu nepieciešamo aprīkojumu. “Tas bija atspērienam un arī ticībai sev, un atbildība, ka jāparāda – visu, kas iecerēts, var izdarīt,” piebilst raunēniete.

Lielākā daļa čipsu top zemā temperatūrā – līdz 45 grādiem. Visi ražojumi ir bez konservantiem, glutēna un pievienota cukura. Taču tam ir alternatīvi saldinātāja varianti – medus, ogas, dateles, kļavu sīrups. Soli pa solim nonākts līdz labākajām receptēm. No sākotnējās domas – klasiski gatavot dārzeņu čipsus eļļā – Zane drīz vien atteicās. Tos pie datora un televizora grauž lieli un mazi, taču tie ir neveselīgi. “Kad pievērsos čipsu un našķu ražošanai, uzsvaru liku uz to, lai tie ir dabīgi un veselīgi, bet tajā pašā laikā garšīgi. To panācām, nepievienojot cukuru un mākslīgos pārtikas uzlabotājus. Nekas šo gadu laikā nav mainījies,” atklāj Zane, kura ir arī veselīga dzīvesveida piekritēja. Viņa uzskata, ka pats galvenais ir uzdrīkstēšanās darīt. “Vajadzīga drosme, uzņēmība un ticība sev. Man vienmēr ir bijusi liela enerģija, tāpēc visu daru ar azartu un simtprocentīgu atdevi,” teic Zane.

Klientu vidū iecienītas bijušas arī sāļās un saldās trifeles, taču pēdējā laikā tās vairs netiek ražotas. “Trifeles bija produkti, ar kuriem koncentrējāmies tieši uz tūristu grupām. Proti, cilvēki brauca pie mums, apskatījās, kā top produkti, arī paši varēja iesaistīties – mums bija tieši trifeļu pagatavošanas meistarklases. Līdz ar pandēmiju tās vairs nenotiek,” stāsta Zane un skaidro, ka pēdējā laikā vairāk pievēršas individuālajam tūrismam. Ja kāds atbrauc ciemos, iegriežas ražotnē, tiek iepazīstināti ar produktu tapšanas procesu, ja vēlas, kaut ko iegādājas no produkcijas.

Daudzi no izmantotajiem produktiem aug pašas dārzā (nepilna hektāra platībā), bet daļa izejmateriālu tiek iepirkta. Našķu gatavošanai pati izaudzē ķirbjus un kalē kāpostus, bet pārējo – ogas, dārzeņus – iepērk no citiem zemniekiem. Laba sadarbība izveidojusies ar kādu dārzeņu audzētāju Trapenes pagastā. “Griķus pērkam no bioloģiskās saimniecības “Kaņepītes”, bet, piemēram, ogas mums sagādā vietējie cilvēki. Daudziem tās izaug dārzā, bet pašiem nav kur likt, lai ogas neaiziet postā, tās ved mums. Sēkliņas un riekstus iepērkam no tirdzniecības bāzēm,” viņa papildina un saka, ka čipsu un citu našķu gatavošana ir visai smalks un ķēpīgs roku darbs – dārzeņi jānomizo, smalki jāsagriež, jāpievieno dabīgās garšvielas, kas piešķir izlolotās garšas nianses.

Māk pagatavot torti bez miltiem un cukura

Uzņēmējai ideju netrūkst, viņa viesiem var piedāvāt nogaršot arī kokteiļus un bezgrēka konditorejas izstrādājumus – tortes bez miltiem un cukura. Izrādās, arī tādas tās var būt. Viena no šādām tortēm ir avokado kūka, kuras tapšanā tiek izmantotas dateles, Indijas rieksti, saulespuķu sēklas, kokosa skaidas, banāni, citrons, bet krēmam tiek pievienots avokado, citrona sula, kokosriekstu krēms un citas sastāvdaļas, bet dekorā tiek izmantotas svaigas ogas – upenes, avenes.

Noderīgas receptes Zane atrod arī internetā, taču tās tiek radoši papildinātas un pārveidotas, meklējot vislabāko garšu. “Nav tik vienkārši, ja produktā jāapvieno selerijas, pētersīļi vai bietes, kas gan ir veselīgas, bet daudziem šķiet neēdamas, ar garšīgajām zemenēm vai upenēm. Tādā ziņā man patīk eksperimentēt, tāpēc pirmie jaunās garšas vērtētāji parasti ir ģimenes locekļi. Ja viņi un vēl citi radinieki un draugi atzīst jauno produktu par labu esam, tad produkts jau tiek ražots lielākos apjomos,” piekodina Zane un uzsver, ka dabīgos našķus pratīs novērtēt ikviens, kam rūp, ko viņš ēd. Viņas ražojumus var iegādāties veikaliņā turpat Raunā, vēl dažos citos, kā arī atsevišķos interneta veikalos. Tuvojoties gada nogalei, parādās pasūtījumi no korporatīvajiem klientiem, kuri ar veselīgām ēdamām dāvanām vēlas pārsteigt kolēģus svētkos.

Pievēršas puķu stādu audzēšanai

Zanes sirdsdarbs ir puķu audzēšana. To viņa dara paralēli puķu stādu audzēšanai. Nu viņas rīcībā ir jau vairākas siltumnīcas, šogad izdevies uzstādīt trīs jaunas 1200 kvadrātmetru platībā, tas nozīmē, ka beidzot ir iespēja tajās izvērsties ar puķu un dārzeņu audzēšanu.

“Puķes audzēju jau gandrīz divdesmit gadus, bet nelielos apjomos, tāpēc tā nemaz ar šo jomu nereklamējamies. Var teikt, ka šī nodarbe tikai tagad iet plašumā. Pavasarī pārdošanā būs puķu stādi, pirmās būs atraitnītes. Piedāvāsim arī grieztos ziedus – tulpes, narcises, lilijas un daudzus citus. No dārzeņiem siltumnīcās audzēsim mazos gurķus. Kā viss izdosies, redzēsim pavasarī,” nosaka audzētāja un dara zināmu, ka pie dažām jaunām siltumnīcām izdevies tikt, pateicoties Lauku atbalsta dienesta projektam pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Tas apstiprināts šī gada sākumā, un nu Zanei būs jāpilda piecu gadu projekta saistības. Viņa cer, ka viss izdosies un atradīsies, kas novērtēs viņas ieguldīto darbu šajā nozarē.