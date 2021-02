Sajūt to, kas nepieciešams vietējai kopienai

Katrā apdzīvotajā vietā ir entuziasti, kuri iedegas par lietām, kas ir svarīgas ne tikai viņiem pašiem, bet arī vietējai kopienai. Grundzālē viens no šādiem cilvēkiem ir pamatskolas sporta skolotājs, Smiltenes BJSS orientēšanās treneris Māris Stabiņš. Viņa vārds nav svešs arī avīzes lasītājiem.

Šogad nudien ziema lutina ar sniegu un salu. Tik pateicīgs laiks ziemai raksturīgajām aktivitātēm svaigā gaisā pēdējos gados nebija vērojams. Taču joprojām daudzās ģimenēs nav savu slēpju un atbilstoša inventāra slēpošanai. Domājot par to, kā dažādot sportiskās aktivitātes, veicināt ģimeņu kopābūšanu, sportojot svaigā gaisā, un nodrošināt daudzveidīga sporta inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem, pērn biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”” Grundzāles pagastā veiksmīgi īstenoja projektu “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”.

Pateicoties šim projektam, kurā tika iegādāti arī divdesmit slēpošanas komplekti, ir rasta iespēja slēpot plašākai sportot gribētāju saimei.

“Tā kā šīs ziemas situācija neļauj sportot telpās, ļoti liela interese ir par slēpošanas inventāru. To izmanto ne tikai Grundzāles pamatskolas skolēni, bet arī pieaugušie pagasta iedzīvotāji. Viscītīgākie slēpotāji ir Smiltenes sporta skolas orientēšanās grupu un citu BJSS nodaļu audzēkņi no Grundzāles un tuvākajiem pagastiem. Kamēr nebija sniega, individuālie treniņi notika ar jaunajām rollerslēpēm, izmantojot asfaltu Līvānu māju apkārtnē. Sadarbībā ar jaunsardzi ir notikušas vairākas slēpošanas nodarbības jaunsardzei. Viena no tām bija orientēšanās ar slēpēm, kur tika izmantotas arī projektā iegādātās orientēšanās planšetes, kontrolpunktu lukturi un elektroniskās atzīmēšanās stacijas un SI kartes, kā arī rezultātu nolasītājs,” stāsta šī projekta vadītājs M. Stabiņš.

Viņš enerģiski turpina atcerēties visus tos, kas jau ir paguvuši izmantot jaunos slēpju komplektus, kā arī savā ziņā izveidojis statistiku par aktīvākajām ģimenēm, pieprasītāko slēpju zābaku izmēriem.

“Aktīvi slēpotāji ir Grundzāles pamatskolas absolventi. Īpašs prieks, ka pēc slēpēm, ciemojoties pie saviem vecākiem Grundzālē, ierodas tie, kas daudzus gadus nav redzēti un satikti. Slēpes ar prieku izmanto Grundzāles basketbolisti Mareks Nikolajevs un Normunds Pauliņš. Viņi pēdējo reizi bija slēpojuši skolas laikā pirms apmēram divdesmit gadiem. Visjaunākās slēpotājas ir Bormaņu un Pauliņu ģimeņu atvases. Nora Pauliņa uz slēpēm kāpa pusotra gada vecumā. Jāatzīmē arī aktīvās ģimenes, kas slēpo kopā ar savām atvasēm. Šajā laikā bērniem vislielākā motivācija sportot ir kopā ar saviem vecākiem. Šajā ziņā līderos noteikti ir Kalniņu, Abulu-Kļaviņu un Solovjovu ģimenes. Ārpus konkurences, protams, esam mēs – Stabiņu ģimene,” teic sporta pedagogs.

Veidu, kā kopīgi paslēpot, izdomājušas ģimenes, kam bērni apmeklē bērnudārzu. Vecāki, braucot pēc sava lolojuma, atved arī savus skolēnus. Tad visi kopā ar mazo bērnudārza censoni slēpo Grund­zāles pamatskolas apkārtnē iedzītajās slēpju sliedēs un vizinās no kalniņa pie pasta. Bērnudārza audzēkņiem ļoti patīk slēpot. Viņiem inventārs iegādāts jau iepriekš, par ko jau ir rakstījusi “Ziemeļlatvija”. Toties viņu audzinātājām un auklītēm tagad ir iespēja slēpot kopā ar saviem audzēkņiem.

“Pa mājsaimniecībām dodamies slēpot uz Smiltenes novada slēpošanas trasēm pie Tepera ezera aiz kartingu trases un uz Būdaskalna trasi pie “Jautrā oda”. Šoziem līdzvērtīgs braucienam uz ārzemēm ir brauciens uz Alūksnes slēpošanas trasi Mežiniekos. Vairākas reizes ir slēpots Apē un trasē pie Rankas kartona fabrikas. Ziemas sākumā populārākā slēpošanas trase, kur devās grundzālieši, bija Alūksnes Mežinieku trase, tomēr, dienām kļūstot garākām, kad vairs nav vajadzīgs mākslīgais apgaismojums, Būdaskalna trase ir guvusi lielāku atsaucību. Aumeisteru pusē Skudru ģimene ir izveidojusi pati savu slēpošanas trasi. Tā gan ir ar traktoru, nevis speciālo tehniku veidota, tomēr viņu meita Paula, kura mācās 2. klasē, tajā slēpo ar lielāko prieku,” zina stāstīt M. Stabiņš.

Laikrakstam viņš atzīst, ka, redzot cilvēkus aktīvi slēpojam, pārņem gandarījums un apziņa, ka projekts jau tagad ir sevi simtprocentīgi attaisnojis. Pūles nav bijušas veltīgas.

Viedoklis

Alda Zvejniece, Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Māris Stabiņš ir tik enerģisks un iedvesmojošs, ka ir grūti citiem neļauties viņa iedvesmai. Māris saredz gan sportisko iedzīvotāju vajadzības, gan savas iespējas tās īstenot. Labs piemērs tam ir viņa realizētais projekts par daudzveidīga sporta inventāra iegādi, lai ar slēpošanu un citiem sporta veidiem vienlaicīgi varētu nodarboties visa ģimene vai draugu kompānija. Ideja šāda projekta realizācijai radās, kad aizvien biežāk brīvdienās iedzīvotāji lūdza skolotājam atļauju aizņemties skolas sporta inventāru brīvā laika pavadīšanai.

Projekta rezultāti ir pārsteidzoši! Māris tiešām spēj sajust, kas cilvēkiem ir nepieciešams. Šoziem Grundzālē slēpo tik daudzi – gan mazi bērni ar vecākiem, gan jaunieši, gan arī seniori! Pirms kāda laika viens no senioriem man stāstīja, ka slēpes ir tik kvalitatīvi ieziestas un labi slīdējušas, ka nav varējis valdīt pār tām, tāpēc atgriezies atpakaļ pēc savām vecajām koka slēpēm.

Skolotājs negaida no citiem, bet dara pats. Decembra pirmajā knapajā sniegā ciemata centra apgaismotajā teritorijā viņš izveidoja slēpošanas trasi, pirms tam ar sniega lāpstu samezdams uz tās papildu sniegu, lai būtu, kur mācīt slēpošanu mazajiem skolasbērniem, un aicināja ģimenes pandēmijas laikā vakaros nesēdēt istabā, bet izmantot reto sniega esamību, lai izslēpotos svaigā gaisā.

Māris Stabiņš ir apliecinājums tam, ka arī viens cilvēks var panākt daudz. No mazotnes iegūtā pārliecība, ka sportiskas aktivitātes ir normāla dzīves sastāvdaļa, Māra lolota dzīvo jau trešajā paaudzē.

Māris ir apbrīnojams entuziasts, reizēm viņa kļūst mazliet žēl, jo viņš ir pārlieku atbildīgs, velta līdzcilvēkiem teju visu savu brīvo laiku.