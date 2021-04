Savus lasītājus Smiltenē apkalposim attālināti

Šodien savus lasītājus un klientus Smiltenes biroja pašreizējās telpās pieņemam pēdējo reizi. Esam uzteikuši īpašniekam kabinetu, jo dzīve pierādījusi – redakcijas telpas darbam mums vairs nav nepieciešamas un turēt tās, lai reizi nedēļā pieņemtu dažus apmeklētājus, kas ienāk redakcijā abonēt laikrakstu vai iesniegt sludinājumu, ir ļoti neracionāli.

Mēs, tāpat kā visi, gaidījām, ka kovida ierobežojumi beigsies un viss atgriezīsies savās sliedēs, taču tā nenotika, joprojām redakcija strādā attālināti, uz vietas Valkā ir tikai administratore un maketētāja un reizi nedēļā reklāmas speciāliste brauc uz Smilteni pieņemt birojā smilteniešus. Dzīve visu salika pa plauktiņiem pēc sava prāta – šis gads mums parādīja, ka žurnālistiem, lai padarītu godam darbu, nav jāsēž kabinetā no 8 līdz 17. Nu ir pilnīgi skaidrs, ka arī pēc ierobežojumu atcelšanas Smiltenes korespondentes Sandra un Santa turpinās strādāt no mājas “kabineta”, jo tā ir ērtāk un racionālāk, jo vari darbu padarīt tad, kad tas darāms, nevis, kad ir darbalaiks.

Mīļie lasītāji un klienti, cerams, ka visi izprot šo redakcijas lēmumu atteikties no Smiltenes biroja telpām, jo pēc tām vairs nav vajadzības, bet tik bagāti, lai maksātu īri tikai, lai dažas stundas nedēļā atvērtu biroja durvis, neesam. Nevienam jau nav arī noslēpums, ka īres izmaksas komerctelpām Smiltenē nav no tām lētākajām, turklāt “Ziemeļlatvija” ir viena no retajām, ja ne vienīgā reģionālā avīze, kurai ir divi biroji – Valkā un Smiltenē. Telpas esam uzteikuši, bet pašlaik meklējam iespējami labāko risinājumu, lai varētu atrast stūrīti, kur reizi vai divas mēnesī pieņemtu klātienē tos abonentus, kuri pieraduši un kuriem ērtāk un saprotamāk ir abonēt laikrakstu klātienē. Ja kāds zina šādu vietu vai ir gatavs uz dažām stundām reizi vai divas reizes mēnesī atvēlēt redakcijai galdu un krēslu, būsim pateicīgi. Pašlaik sliecamies domāt, ka strādāsim pēc pieprasījuma. Ja kāds nevar, negrib izmantot tās abonēšanas iespējas, kādas ir ārpus redakcijas (pasts, abonēšanas centra telefons 67063225), noteikti var sazināties ar administratori Anitu – 64781276, reklāmas speciālisti Līgu – 29752579 vai Smiltenes žurnālistēm Santu vai Sandru, un mēs noteikti atradīsim iespēju abonēt laikrakstu vai pieņemt sludinājumu ārpus biroja. Nekautrējieties, jo mēs esam priecīgi un pateicīgi par katru no jums – mūsu abonenti!

Vēl ar pilnu atbildību apliecinu, ka atteikšanās no Smiltenes biroja ir šībrīža situācijas diktēta un izmantota, bet nav saistīta ar laikraksta iznākšanu. Smiltenē joprojām strādā abas mūsu žurnālistes Sandra un Santa, un “Ziemeļlatviju” gaidiet savās mājās kā allaž otrdienās un piektdienās.