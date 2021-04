Smiltenē atvērts bērnu rotaļu laukums

Informējam, ka ar šī gada 1.aprīli atvērts bērnu rotaļu laukums Gaujas ielā 1, Smiltenē.

No 1.aprīļa līdz 31.maijam rotaļu laukuma un Skeitparka teritorijā darba laiks no plkst. 10.00-20.00., vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) rotaļu laukuma darba laiks būs no plkst. 10.00 – 21.00. Rudenī, no 01.09. līdz 30.09, darba laiks no plkst.10.00 – 20.00., bet no 01.10 līdz 31.10. – plkst.10.00 – 19.00.

Aicinām bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu apmeklētājus: