Smiltene var iegūt jaunu ģimenes ārstu

Jau rakstījām, ka Smiltenē, ģimenes ārstes Marutas Bindres doktorātā, praksē strādā divas ģimenes ārstes rezidentes, smilteniešu novadnieces Ieva Šēna un Elza Gruzdiņa. Ievai šis ir trešais, pēdējais ģimenes medicīnas rezidentūras gads, Elzai – pirmais.

Pēc rezidentūras pabeigšanas jaunais speciālists var iegūt ārstniecības personas sertifikātu, kas dod viņam tiesības patstāvīgi praktizēt ģimenes ārsta specialitātē.

Smiltenei bez jauna ģimenes ārsta neiztikt

Taujāta, vai jau zina, kur strādās pēc rezidentūras, Ieva Šēna “Ziemeļlatvijai” atteic, ka, cerams, Smiltenē, ja būs tāda iespēja. Tikmēr ģimenes ārste Maruta Bindre jau saredz Ievu kā sava darba turpinātāju perspektīvā.

Smiltenes novadam tas būtu liels ieguvums veselības aprūpes jomā. Nacionālā veselības dienesta Vid­zemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka esošajās ģimenes ārstu praksēs ir salīdzinoši liels reģistrēto pacientu skaits, jaunus pacientus lielā noslogojuma dēļ ģimenes ārsti nevēlas savās praksēs reģistrēt, tāpēc Smiltenē noteikti ir nepieciešams jauns ģimenes ārsts. “Saskaņojot ar pašvaldību, veidosim jaunu ģimenes ārsta praksi papildu esošajām,” informē Sigita Alhimoviča.

Ievai Šēnai ģimenes medicīnas rezidentūras prakse ārstes Marutas Bindres doktorātā ilgst no 2021. gada maija līdz 2022. gada maijam. Trīs gadus ilgā rezidentūra jeb studijas ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Universitātē nākamgad noslēgsies ar eksāmeniem, un pēc tam, ja viss izdosies, kā cerēts, jaunā speciāliste sāks strādāt savā dzimtajā pilsētā.

Ieva Šēna (pirms laulībām Smildziņa) ir smilteniete, 2009. gadā absolvēja Smiltenes ģimnāziju un iestājās Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē, kur studēja sešus gadus (rezidentūras programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas sešgadīgu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Ārstniecība” un ieguvušas ārsta grādu).

Ievas ģimenē mediķi ir attālos rados, taču viņa bērnībā paziņojusi, ka nekad nebūšot ārste. “Man mazai bija bail no dakteriem. Taču, kad mācījos ģimnāzijā, ārstniecības studiju virzienu izvēlējos mērķtiecīgi. Patika tādi mācību priekšmeti kā bioloģija un ķīmija, un sapratu, ka medicīna varētu būt virziens, kas to visu apvieno. Man arī patika palīdzēt cilvēkiem. Šī vēlme joprojām nav zudusi. Faktors par labu specializācijai ģimenes medicīnā bija arī tas, ka gribēju dzīvot laukos, un ģimenes ārsta darbs to atļauj,” stāsta Ieva.

Sapnis par dzīvi lauku teritorijā jau ir īstenots – topošā ģimenes ārste ar savu ģimeni, meitām Evelīnu (4 gadi) un Karīnu (3,5 gadi) un vīru Aivi Šēnu (viņa darbs ir operatīvais dežurants Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vid­zemes reģiona brigādē), dzīvo Smiltenes novada Launkalnes pagastā.

Prakses vietā novērtē izaugsmes iespējas

Ģimenes medicīna ir medicīnas specialitāte, kas nodrošina nepārtrauktu un visaptverošu veselības aprūpi katram indivīdam un ģimenei kopumā, apvieno bioloģiskās, psiholoģijas un sociālās zinātnes, lai atbalstītu dažādu vecumu un dzimumu pacientus.

Tieši tas arī piesaistījis Ievu Šēnu, izvēloties šo specializāciju. “Ģimenes ārsts cilvēku ārstē kopumā, skatoties visas saslimšanas, ģimenes iedzimtību un tamlīdzīgi. Viegli tas nav, bet ir ļoti interesanti. Varam palīdzēt cilvēkiem, strādājot ar profilaksi, ar vakcināciju, ar valsts piedāvātajām skrīninga programmām, lai pēc iespējas ātrāk atklātu saslimšanas, ja tādas ir, un pēc iespējas ilgāk nodrošinātu saviem pacientiem dzīvi bez medikamentiem vai bez nopietnām saslimšanām, lai palīdzētu izvairīties no riskiem saslimt ar kardiovaskulāriem notikumiem (piemēram, miokarda infarktu) vai ar onkoloģiskām saslimšanām un citām slimībām. Savlaicīgi atklājot un ārstējot slimības, tiek veicināta cilvēka dzīves kvalitāte un dzīvildze,” uzsver Ieva.

Praksi ģimenes ārstes Marutas Bindres doktorātā ārste rezidente vērtē kā labu skolu, kas sagatavo patstāvīgam ģimenes ārstes darbam.

Ieva apzinās, ka mediķis nevar atšķirt vaļā enciklopēdiju un ārstēt pacientu pēc tajā uzrakstītā, jo dzīvē ir pavisam citādāk, cilvēkiem ir vairākas saslimšanas vienlaikus, un atšķetināt, kurā brīdī kas ir kas, kādreiz ir diezgan grūti. Izaicinājumus ārstiem “piespēlē” arī pandēmija, – tiek atceltas plānveida operācijas, uz speciālistu izmeklējumiem veidojas garas rindas, viena daļa pacientu visa notiekošā dēļ izjūt trauksmi, daudzi pie ģimenes ārsta ierodas ar ielaistām slimībām, jo bailēs no “Covid-19” vizīti ilgstoši atlikuši.

“Ir labi, ja blakus ir atbalstošs plecs, kāda ir daktere Bindre. Viņa ir ļoti atsaucīga, vienmēr, kad vajag, dod padomu, kā rīkoties labāk un kurā virzienā domāt par pacienta ārstēšanu,” pieredzējušās ģimenes ārstes atbalstu novērtē Ieva.

Jaunā ārste rezidente arī atzīst, – uzsākot praksi uzņēmumā SIA “M. Bindres doktorāts”, bijusi patīkami pārsteigta par plašajām un modernajām prakses telpām, tās ir pacientiem viegli pieejamas un aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kas ļoti atvieglo darbu.

“Praksē jūtos ļoti labi. Ir mājīga darba vide. Atsaucīgs un saprotošs personāls. Ir izaugsmes iespējas,” uzsver Ieva Šēna.

Būs, kas nākotnē pārņem pacientus

Ģimenes ārste Maruta Bindre savukārt ir gandarīta par sadarbību ar ārstēm rezidentēm un jau nākamgad, tiklīdz Ieva Šēna absolvēs rezidentūru, piedāvās viņai savā praksē pastāvīgu darbu, abām strādājot kopā. Dakteres Bindres prakse ir liela, tajā ir vidēji 2300 pacientu, tāpēc, ko darīt, būs gana arī divām ģimenes ārstēm, varēs pat paplašināt pacientiem sniedzamo pakalpojumu apjomu.

“Ģimenes ārsta darbības lauks ir ļoti plašs, tikai diemžēl visu, ko mums vajadzētu darīt, mēs fiziski nevaram, jo visam ir vajadzīgs laiks, rokas un vieta. Šis modelis, kādā mēs tagad strādājam, ir apstākļu radīšana jaunajiem speciālistiem, lai viņi varētu pārņemt ģimenes ārsta pieredzi un pacientus un mūsu darbam būtu turpinājums. Tas nozīmē, ka, ģimenes ārstam beidzot darbu, piemēram, pensionējoties, nav jāizbeidz prakse un jāaizslēdz telpas. Atnāk jaunais kolēģis, kurš ir gatavs to visu pārņemt un sekmīgi turpināt,” teic Maruta Bindre. Viņa neslēpj, ka perspektīvā saredz Ievu Šēnu kā savas prakses turpinātāju, un atceras, kad uzsākusi darbu jaunajās telpās, nodomājusi, – viss ir labi, vēl tikai ārstu rezidentu vajag. Tagad atliekot tikai piekrist nesen lasītajai profesora Anatolija Danilāna atziņai, – mums visiem vajag domāt labas domas un tad arī tās realizējas labos darbos.

Iegūt ārstu rezidentu ģimenes ārsta praksē daktere Bindre novēl visiem saviem kolēģiem, jo jau prakses laikā ieguvums ir abpusējs un liels.

“Jaunie kolēģi atnāk ar kolosālām mūsdienīgām teorētiskajām zināšanām. Viņi tikko ir izmācījušies to, kas ir visjaunākais, un līdz ar to katrs, gan jaunais, gan pieredzējušais ārsts, var vienlaicīgi paaugstināt savu kvalifikāciju. Piemēram, es iedodu dzīves pieredzi, ko esmu ieguvusi darba mūža laikā, bet jaunais speciālists – savu teorētisko bāzi. Taču, galvenais, ģimenes ārsta praksē jaunajam speciālistam ir jābūt izaugsmes iespējai. Esmu pateicīga mūsu prakses telpu īpašniekam Oskaram Poikānam, kurš ir radījis šeit (doktorāta ēkā Raiņa ielā 12 – redakcijas piezīme) apstākļus, lai mēs varētu attīstīties, saprot mūsu vajadzības un tās arī praktiski īsteno. Gribu domāt, ka mūsu telpas ir vienas no labākajām, kas ir apkārtnē. To dzirdu no zāļu izplatītāju firmu pārstāvjiem, kuri redzējuši dažādas prakses. Paldies arī Smiltenes novada pašvaldībai, kas uzklausīja mūsu lūgumu sakārtot Raiņa ielas posmu un ierīkoja automašīnu stāvvietas pie doktorāta, lai pacienti var šeit apstāties un ērti nokļūt pie ārsta,” teic Maruta Bindre.

“Ziemeļlatvija” savulaik jau rakstīja, ka privātīpašumā esošā ēka Smiltenē, Raiņa ielā 12, pakāpeniski ir izveidota kā doktorāts un tajā atrodas Marutas Bindres un Līgas Ziemeles ģimenes ārsta prakses. Lai pacientiem būtu ērtāka piekļuve doktorātam, šogad pie ēkas Raiņa ielā 12 novada pašvaldība ierīkoja papildu automašīnu stāvvietas, uzklausot ēkas īpašnieka Oskara Poikāna un mediķu lūgumu.