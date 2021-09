“Smiltenes kausa” norises laikā ierobežos satiksmi pilsētā

Svētdien, 12.septembrī, no plkst. 10.00-16.30 saistībā ar riteņbraukšanas sacensību “Smiltenes kauss” norisi smilteniešiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – gan autovadītājiem, gan gājējiem.

Norādītajā laikā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta: Dakteru ielā – posmā no Tepera ezera līdz Brūža ielai, Tāpat sacensību laikā SLĒGTI ielu pieslēgumi:

Dakteru ielai no Meža, un Sporta ielas;

Sacensību laikā IEROBEŽOTA izbraukšana/iebraukšana šādos ielu pieslēgumos un nobrauktuvēs (satiksmi regulēs policists):

no Avota ielas uz Brūža ielu. Šajā vietā veiks satiksmes regulētājs, kas nozīmē, ka no šīs vietas tiks nodrošināta piekļuve uz viesnīcu “Brūzis”

ierobežota satiksme Kalnamuižā 1, pie Smiltenes tehnikuma sporta halles.

no Kanāla ielas.

Apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi

Laika posmā no 12. septembra pulksten 10.00 līdz 13. septembra pulksten 17.00 aizliegts apstāties un stāvēt:

Dakteru ielas posmā no Hokeja laukuma līdz Brūža ielai.

Pils ielas posmā no Abulas ielas līdz Bruģa kalnam.

Ierobežojumi gājējiem

11.septembrī

Laika posmā no pulksten 19.00 – 22.00 gājējiem slēgta iekļuve Vecajā parkā pa Pils ielu, kā arī posms Vecajā parkā no amfiteātra līdz Pils ielai.

12.septembrī

Laika posmā no pulksten 10.00 – 15.30 gājējiem ierobežota nokļūšana no Pils ielas uz Smiltenes tehnikuma kāpnēm un bruģa kalnu, aicinām izvēlēties Jauno parku nokļūšanai Kalnamuižā. No 10:00 – 15:30 Gājējiem slēgta iekļuve Vecajā parkā pa Pils ielu, kā arī posms Vecajā parkā no Brūža un Sporta ielu krustojuma līdz Pils ielai. Parkā gājēju kustību regulēs zemessargi un pašvaldības policija. Sacensību laikā ierobežojumi gājējiem būs arī Tepera promenādē.

Satiksmes ierobežojumu shēma apskatāma ŠEIT.