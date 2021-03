Smilteniete saņem balvu par “Zaļās jostas” auduma maisiņu dizainu konkursā

Sociālās kampaņas “Man pašam savs” ietvaros “Zaļā josta” aicināja Latvijas iedzīvotājus izstrādāt oriģinālus dizainus auduma maisiņiem – lai tie būtu ne tikai gaumīgi, bet arī uzrunātu ikvienu mainīt savus ikdienas paradumus, atteikties no pārmērīga plastmasas maisiņu patēriņa, dodot priekšroku savam personīgajam, daudzkārt lietojamam auduma maisiņam. Dizaina konkursā “Man pašam savs” par uzvarētāju atzīts Olaines novada iedzīvotājas Ievas Erleckas-Cucures darbs “Ļauj elpot”, savukārt simpātiju balvas izcīnīja Justīne Baltā no Smiltenes ar darbu “#MaisiņšNeVaig/Man pašam savs” un Laura Kristīne Anšance no Kandavas ar darbiem “Šis maisiņš ir apzināta izvēle” un “Viss sākas ar mazumiņu”.

Kampaņas ietvaros “Zaļā josta” saņēma 125 dažādus oriģinālus auduma maisiņu dizaina pieteikumus. Jaunākajam konkursa dalībniekam bija vien 3 gadi, kas parāda, ka rūpes par vidi un vēlme dzīvot tīrā pasaulē ir būtiska jau no mazotnes.

Konkursa “Man pašam savs” laureāte Ieva Erlecka-Cucure no Olaines novada dzīvo tuvu dabai, smeļoties no tās iedvesmu un enerģiju. “Vairs precīzi neatceros, kad mēs sākām šķirot atkritumus, taču šī pieredze nāca kopā ar pārmaiņām mūsu domāšanā, proti, mēs esam daļa no dabas, par ko tik jauki jūsmojam, tādēļ mazākais, ko varam tai sniegt pretī, ir parūpēties, lai tā būtu tīra un tās resursi neizsīktu tikai tādēļ, ka lietojam produktus, kas tiek iepakoti plēvē. Šī iemesla dēļ mēs ikdienā sākām lietot auduma maisus. Sākumā tie bija veikalā pirktie sintētiskie maisi, bet tie arī izrādījās neilgtspējīgi, tādēļ es pati ar savām rokām uzšuvu dažādu izmēru auduma maisus un somas, kā arī noformēju ar pašas veidoto dizainu,” stāsta Ieva. Lai arī dalība “Zaļā josta” rīkotajā konkursā “Man pašam savs” bija spontāna ideja, tomēr tā sekmējās ar vērtīgu balvu no “Xnet interneta veikala”.

Konkursa ietvaros “Zaļā josta” apbalvoja arī divus simpātiju balvu ieguvējus. Dāvanas no “Berga foto pakalpojumi” izcīnīja Justīne Baltā no Smiltenes ar darbu “#MaisiņšNeVaig/Man pašam savs” un Laura Kristīne Anšance no Kandavas ar saskaņotiem darbiem “Šis maisiņš ir apzināta izvēle” un “Viss sākas ar mazumiņu”.

Justīne Baltā savā maisiņa dizainā apspēlēja jau par leģendu kļuvušo teicienu “Maisiņš vaig”, uzsverot, ka patiesībā pareizi ir “Maisiņš NEvaig”. “Dizainu izvēlējos lakonisku, vienkāršu, visiem saprotamu un vizuāli uztveramu. Arī pati ikdienā izmantoju auduma maisiņus iepirkumiem, pirmkārt jau tāpēc, ka tie ir daudz izturīgāki, nesot smagos iepirkumus, un nekrājas kaudzēs visiem slavenajās "maisiņu atvilktnēs", kas pēc tam tāpat nonāk atkritumos. Un ja vēl uz maisiņa ir piesaistošs dizains, tad ir pavisam lieliski,” norāda Justīne.

Savukārt Laura Kristīne Anšance var lepoties ar 15 auduma maisiņu kolekciju savās mājās, no kuriem mīļākais maisiņš tiek izmantots somas vietā, dodoties uz darbu. Lai arī viņai ir plaša auduma maisiņu izvēle, tomēr viņa nepārstāj sapņot par estētisku auduma maisiņu zaļā krāsā, ar skaistu apdruku. “Izstrādāju dizainu, kurš ir, manuprāt, ļoti aktuāls - tropu un augu tēma pēdējā gada laikā ir ļoti popularizējusies, tāpat kā vides aizsardzība. Tieši tāpēc dizaina pamatā ir stilizēta planēta Zeme, kas skaidri norāda, ka tā mums ir tikai viena. Un, protams, kāds sauklis vai vēstījums arī ir nepieciešams, lai skaidri norādītu manu nostāju par šo jautājumu. Esmu visai pārliecināta, ka šāds maisiņa dizains patiktu gan maniem draugiem, gan kolēģiem un vadībai, kā arī ģimenei,” stāsta Laura Kristīne.

Konkursa “Man pašam savs” laureātu darbi tiks iemūžināti jaunākajos “Zaļā josta” veidotajos auduma maisiņos, kas tiks dāvāti Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmuma vides projektu dalībniekiem 2021. gada garumā, kalpojot par iedvesmas avotu dabai draudzīgu iepirkuma maisiņu izvēlē.