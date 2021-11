Uzrunās Latviju valsts svētkos

18. novembrī Latvijas Televīzijā iedzīvotājus valsts svētkos uzrunās seši Latvijas skolēni, arī 14 gadus vecais Palsmanes pamatskolas 8. klases skolnieks Rūdolfs Indrēvics.

Viņi ir laureāti Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā 5.–12. klašu skolēniem, kurā bērni un jaunieši bija aicināti iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā par tematu “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”.

Izraudzīti 6 no 151

Pavisam tika saņemts 151 skolēna pieteikums. No tiem izraudzīti seši laureāti, kuri savu uzrunu nolasīs Valsts prezidenta rīkotajā, Latvijas 103. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā 18. novembrī, kas būs skatāms Latvijas Televīzijas 1. kanālā pulksten 18. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēja Valsts prezidents Egils Levits un Valsts prezidenta kancelejas Darbu vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.

“Mums tas bija liels pārsteigums, – saņēmām zvanu no Latvijas Televīzijas, viņi braukšot filmēt mūsu skolnieku Rūdolfu Indrēvicu. Tobrīd nezinājām, ka Rūdolfs ir viens no konkursa laureātiem,” aizvadītajā nedēļā piedzīvoto notikumu atceras Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

Palsmanes pamatskolas kolektīvs priecājas par Rūdolfa panākumu un lepojas ar viņu. Viss sākās skolas projektu dienā, kad katrai klasei tika dots kāds uzdevums. 8. klasei tas bija domraksts, aicinot pusaudžus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu valsts svētkiem par tematu “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”. Labākos domrakstus skola nosūtīja Valsts prezidenta kancelejas organizētajam konkursam.

“Paldies par to latviešu valodas skolotājai Vijai Marijai Būdai un manai vietniecei audzināšanas darbā Ilvai Pētersonei! Mums, skolai, ir liels prieks, ka Rūdolfs ir laureātu vidū. Viņš ir apzinīgs, mērķtiecīgs, sirsnīgs zēns, labi mācās, ar daudzpusīgām interesēm,” stāsta Dace Pērle.

Pusaudzis ar zaļo domāšanu

Rūdolfs neslēpj, – filmēšanās Latvijas Televīzijai bija satraucošs notikums, jo neko tādu līdz šim nebija piedzīvojis.

Rakstot uzdoto domrakstu un iztēlojoties sevi kā Latvijas nākotnes veidotāju, viņš akcentējis zaļo domāšanu, solot pievērst uzmanību reto zivju populācijas saglabāšanai un pavairošanai Latvijas upēs un zivju ceļu izbūvei upju posmos pie mazajiem HES.

“Ūdens ir dzīvība, tāpēc ūdens ir jāsargā. Mani interesē viss, kas notiek ar Latvijas upēm un ezeriem, strautiem un avotiem,” teic Rūdolfs un atklāj, ka nākotnē vēlētos studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē par ūdens apsaimniekotāju (vidi un ūdenssaimniecību).

Pusaudzis arī uzsver, – ir darbi, ko viņš var paveikt jau šobrīd un ko arī dara, lai palīdzētu sakopt upju krastus, piemēram, kopā ar savu ģimeni daudzas reizes lasījis Palsas upes un Palsmanes Dzirnavu ezera krastos izmestos atkritumus.

Viens no Rūdolfa hobijiem ir makšķerēšana, noķertās zivis zēns gatavo pats – gan cep, gan kūpina, gan saliek saldētavā ziemai. “Sanāk garšīgi, to iemācījos no tēta. Vēl man patīk sēņot. Patīk spēlēt ģitāru, to mācos Smiltenes mūzikas skolā,” piebilst Rūdolfs.

Konkursa “Es – Latvijas nākotnes veidotājs” laureāti pa vecuma grupām:

5.–6. klase:

Emma Roze Bekiča, pamatskola “Rīdze”, 5. klase;

Edvards Kristiāns Kozlovs, Salaspils 1. vidusskola, 5. klase;

7.–9. klase:

Rūdolfs Indrēvics, Palsmanes pamatskola, 8. klase;

Terēze Stepiņa, Liezēres pamatskola, 8. klase;

Nikola Princova, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 7. klase;

10.–12. klase:

Alberts Smilktens, Ikšķiles vidusskola, 10. klase.

Avots – Valsts prezidenta kanceleja