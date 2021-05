Valsts asinsdonoru centrs 27.maijā gaidīs donorus Smiltenē

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz visus donorus, gan pastāvīgos, gan arī tos, kas vēl domā par iesaistīšanos asinsdonoru kustībā, būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem, lai mēs kopā varētu nodrošināt nepieciešamo pieprasījumu pēc asins komponentiem. Šobrīd ir ļoti gaidīti visu asinsgrupu donori.

Maijā VADC dosies 43 izbraukumos, tai skaitā uz Smilteni – 27.05. Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta centrs, Gaujas iela 2, Smiltene no plkst. 10.00 līdz 13.00. Pilns izbraukumu saraksts apskatāms VADC mājaslapā www.donors.lv.

VADC aicina donorus ziedot asinis kādā no pastāvīgajām asins ziedošanas vietām vai izbraukumos. Visās ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi. VADC prioritāte šajā sarežģītajā periodā ir rūpēties gan par VADC personāla, gan donoru drošību, kā arī nodrošināt drošus asins komponentus slimnīcām.

Personām pēc atgriešanās no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstības līmeni, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā un uz kurām attiecināmas pašizolācijas prasības, pastāv aizliegums ziedot asinis 10 dienas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks lieguma periods saskaņā ar Endēmisko valstu karti. Ja persona bijusi saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar Covid-19, asinis nedrīkst nodot 14 dienas. Asinis var ziedot tie cilvēki, kuri jūtas labi un ir pārliecināti par savu veselības stāvokli. Pirms ierašanās kādā no ziedošanas vietām, VADC lūdz iepazīties ar aktuālo informāciju donoriem VADC mājaslapā www.donors.lv, jautājumu gadījumā par veselības stāvokļa atbilstību vispirms zvanīt uz VADC bezmaksas tālruni 80000003 ( darba dienās no plkst. 08.30 līdz 17.00).

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.