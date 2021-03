Vidzemē labākie un populārākie darba devēji – arī Smiltenē

Vidzemē labāko un populārāko darba devēju pirmajā piecniekā ir divi Smiltenes uzņēmumi – akciju sabiedrība “Smiltenes piens” un SIA “Firma Madara ‘89”.

Personāla atlases pakalpojumu uzņēmums “CV-Online Latvia” aizvadītajā nedēļā paziņojis rezultātus savam pētījumam “TOP darba devējs 2020”. Tas ir ietekmīgākais, plašākais un populārākais labāko un iekārotāko darba devēju ikgadējais tops Latvijā un reitingu datubāze, kas balstās uz darba ņēmēju – kandidātu, esošo un bijušo darbinieku – vērtējumiem.

“Smiltenes piens” sīvā cīņā iegūst 3. vietu

Labākie darba devēji noskaidroti 12 dažādās kategorijās. Balsošana notiek interneta aptaujā gada sākumā. Aktuālajā aptaujā šogad piedalījās gandrīz 15 000 respondentu no visas Latvijas, tas ir rekordskaits līdzšinējos 10 gados, kopš tiek veikts pētījums, uzsver “CV-Online Latvia”.

Viena no kategorijām ir “TOP darba devējs Vidzemes reģions”. Par uzvarētāju tajā septīto gadu pēc kārtas atzīta akciju sabiedrība (AS) “Cēsu alus”. 2. vietā ir AS “Valmieras stikla šķiedra”. “Lielākā balsu cīņa noritēja par 3. vietu, ko izcīnīja AS “Smiltenes piens”, aiz sevis 4. vietā atstājot AS “Valmieras piens”, bet TOP 5 sarakstu noslēdz SIA “Firma Madara ‘89” (“top!”, “Labais”), informē Krista Roziņa, “CV-Online Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja.

Balsošanā par Vidzemes reģiona darba devējiem piedalījās vairāk nekā 7000 jeb 47 procenti aptaujas respondentu, tādējādi ierindojot šo kategoriju starp populārākajām reģionu kategorijām Latvijā. Kopumā aptaujas dalībnieki balsoja par vairāk nekā 230 Vidzemes uzņēmumiem, kas ir lielākais līdz šim nominēto darba devēju skaits reģionos.

“Esam ļoti priecīgi un patīkami pārsteigti par iegūto 3. vietu,” “Ziemeļlatvijai” atzīst AS “Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova. Vidzemē labāko darba devēju topa pirmajā trijniekā uzņēmums iekļuvis pirmo reizi, pakāpjoties uz 3. vietu no 2020. gadā iegūtās 5. vietas.

Darba ņēmējiem pievilcīga darba vide uzņēmumā tiek radīta, AS “Smiltenes piens” mērķtiecīgi ieguldot personāla attīstībā un motivācijā, sākot no dāvanām darbinieku dzimšanas dienās (piemēram, šogad tie ir džemperi ar “Smiltenes piena” simboliku) līdz tehnoloģiju pilnveidošanai, tādējādi atvieglojot darbu uzņēmumā strādājošajiem.

“Esam izdarījuši daudz, lai mūsu darbinieki justos labi, varētu produktīvi strādāt un radīt garšīgus produktus, jo darba vietā cilvēks pavada lielāko daļu sava laika. 2020. gadā pirmo reizi sarīkojām zaļumballi visiem mūsu darbiniekiem un viņu ģimenēm, padomājot arī par izklaidēm bērniem. Saņēmām daudz ļoti labu atsauksmju, – darbinieki novērtēja to, ka sniedzām atpūtu ne tikai viņiem, bet arī viņu ģimenēm. Pandēmijas laikā esam ne tikai noturējuši mūsu darbinieku atalgojumu, bet to pat paaugstinājuši, salīdzinot ar pagājušo gadu, jo “Smiltenes piens” saņēmis lielākus eksporta pasūtījumus,” stāsta Ilze Bogdanova.

Šobrīd AS “Smiltenes piens” ir vidēji 140 darbinieku, taču uzņēmumā var rasties jaunas vakances saistībā ar jauniem eksporta pasūtījumiem un jaunas struktūrvienības atvēršanu no Smiltenes novada pašvaldības nomātajā ražošanas ēkā Smiltenē, Valkas ielā 5. Plānots, ka šajās telpās uzņēmums darbu uzsāks nākamajā mēnesī.

“Esam gandarīti, ka strādājam Smiltenes novadā un popularizējam novada vārdu. Esam priecīgi, ka skolēnu pārtikas pakās tiek izvēlēti “Smiltenes piena” produkti, kā arī par to, ka varam sniegt atbalstu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazajiem pacientiem. Paldies visiem uzņēmumā strādājošajiem! Balva ir pierādījums tam, ka ejam pareizā virzienā!” uzsver Ilze Bogdanova.

TOP 5 sarakstu noslēdz “Firma Madara ‘89”

Vidzemē labāko un populārāko darba devēju pirmo piecnieku noslēdz SIA “Firma Madara ‘89” – viens no Latvijas lielākajiem pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

“Uzskatām, ka mūsu panākumu pamatā ir uzņēmuma stabilitāte visās jomās un vērtības, kas ir arī mūsu darbinieki,” uzsver SIA “Firma Madara ‘89” personāla vadītāja Gita Gātere.

“Savā nozarē darbojamies jau vairāk nekā 27 gadus un mazumtirdzniecībā esam vieni no līderiem savā jomā. Viena no uzņēmuma vērtībām ir stabilitāte caur attīstību un pārmaiņām. Tas nozīmē, ka uzņēmumā tiek veiktas pārmaiņas veikalos, notiek investīcijas darba vides uzlabošanai un jauno tehnoloģiju ieviešanā – veikalu renovācijas, pašapkalpošanās kases, jaunas darba formas. Tas viss rada mūsdienīgu, labu, sakārtotu vidi, ko darbinieki novērtē,” uzsver Gita Gātere.

2020. gada nogalē kopējais darbinieku skaits uzņēmumā “Firma Madara ‘89” sasniedza 1750, no kuriem divas trešdaļas strādā Vid­zemē. Lielākais nodarbināto skaits ir Smiltenes novadā, nodrošinot gandrīz 300 darba vietas.

Uzņēmumā strādā dažādu profesiju pārstāvji. Plašāk pārstāvētās profesijas ir pārdevēji, veikalu un maiņu vadītāji, konditori, pavāri, noliktavas strādnieki, datoru operatori, autovadītāji un citas.

“Lepojamies ar saviem darbiniekiem, kuri ir prasmīgi savā profesijā un savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas un atdeves, ar kuriem kopā spējam nodrošināt labu servisu un augstas kvalitātes pakalpojumus, ko novērtē mūsu pircēji, izvēloties mūsu veikalus kā savu galveno iepirkšanās vietu.

Lepojamies ar ilggadējiem darbiniekiem, īpaši ar tiem vairāk nekā 130 cilvēkiem, kuri uzņēmumā nostrādājuši 10 un vairāk gadus. Gadu gaitā uzņēmums ir ieviesis un uzturējis tradīcijas, kā pateikt paldies darbiniekiem par kopīgu darbu, sākot ar nelielām dāvanām svētkos līdz lieliem pasākumiem īpašos notikumos, tuvākām un tālākām ekskursijām, kopīgiem teātru, koncertu un sporta notikumu apmeklējumiem.Uzņēmumā vienmēr interesē jaunas idejas un domas, kā uzlabot darbu mūsu nozarē. Viens no notikumiem, kurā varēja iesaistīties jebkurš darbinieks, bija ideju konkurss ar balvu fondu 10 000 eiro apmērā. To visu kopumā darbinieki novērtē. Paldies ikvienam uzņēmuma darbiniekam! Vēlu visiem kopā turpināt iesākto un ar mūsu kopējo darbu būt labākajiem tajā, ko darām,” uzņēmuma SIA “Firma Madara ’89” vārdā teic Gita Gātere.

Latvijā labākā darbavieta – “Swedbank”

Par Latvijas labāko darbavietu 2020. gadā kategorijā “TOP darba devējs – Pirmais, kas nāk prātā” atkārtoti, trešo gadu pēc kārtas, atzīta AS “Swedbank”.

Kā otra labākā darbavieta pirmo reizi topa vēsturē atzīts pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmums SIA “Lidl Latvija”. Trijnieku noslēdz informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Accenture Latvijas filiāle”.

Katras kategorijas visaugstāk novērtētie TOP 3 darba devēji iegūst īpašu “TOP darba devējs” digitālo zīmogu, ko uzņēmums var izmantot darba ņēmēju piesaistes aktivitātēs, piemēram, sava uzņēmuma mājaslapas karjeras sadaļā, publicētajos darba sludinājumos, pasākumos, darbavietā un citviet.

Viedoklis par “TOP darba devējs 2020” rezultātiem

Aivis Brodiņš, “CV-Online Latvia” vadītājs:

– Vērtējot pagājušā gada rezultātus, secinām, ka uzņēmumi, kas centušies rast radošus risinājumus, lai pielāgotos krīzes situācijai, un ir mērķtiecīgi rūpējušies par iekšējās kultūras saglabāšanu uzņēmumā, ir saņēmuši augstāku novērtējumu. Par spīti neprognozējamajai situācijai un atšķirībā no finanšu krīzes, šoreiz darba devēju vidū vērojām centienus pēc iespējas saglabāt līdzšinējo darba vietu skaitu un darbinieku atalgojuma līmeni, kas pozitīvi ietekmēja šo darba devēju pozīcijas. Turklāt laikā, kad satiekamies retāk un ilgstoši strādājam attālinātā darba režīmā, vislielākā nozīme ir atbalstam, sadarbībai un citiem cilvēciskajiem faktoriem. Šis laiks uzskatāmi parāda darba devēja vērtības un rūpes par darbiniekiem. Uzņēmumi, kuru vērtības ir balstītas sadarbībā, atbalstā un izpalīdzībā un kas tās veiksmīgi iedzīvina darbinieku ikdienas rutīnās, tiek vērtēti augstāk.