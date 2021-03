Vidzemes reģiona labākā pastniece – Smiltenē

“Latvijas Pasta” organizētajā konkursā “Mans pastnieks” katrā Latvijas reģionā noskaidroti 2020. gada precīzākie, zinošākie uz izpalīdzīgākie pastnieki un pasta nodaļu operatori. Kopumā kādai no nominācijām izvirzīti 946 pastnieki un pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 11 375 iedzīvotāju anketas. Par Vidzemes reģiona labāko pastnieci atzīta Māra Krišjāne no Smiltenes pasta nodaļas.

“Latvijas iedzīvotāji savās atsauksmēs izcēluši pasta darbinieku profesionālās un cilvēciskās īpašības, pasakot paldies ne tikai par tiešo darba pienākumu izpildi, bet arī palīdzības sniegšanu ikdienā, kas īpaši būtiski ir Covid-19 pandēmijas apstākļos,” saka “Latvijas Pasta” Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

“Nodomāju, ka gan jau kādi trīsdesmit cilvēki par mani bija balsojuši konkursā, iespējams, mazāk. Bet arī tas jau būtu daudz! Uzzināju, ka tie ir 115 cilvēki. Nespēju noticēt! Tas mani ļoti pārsteidz, bet tas nenozīmē, ka tagad jūtos kādā ziņā labāka par savām kolēģēm. Tikpat labi manā vietā šo godu varēja un būtu pelnījusi saņemt ikviena Smiltenes pasta nodaļas meitene. Mēs esam komanda,” sirds dziļumos lepojas un vienlaikus pieticīga ir 2020. gada labākā pastniece visā Vidzemes reģionā M. Krišjāne.

Viņa pastā nokļuva pavisam nejauši pirms 15 gadiem. “Dzīvoju Smiltenes pagastā, bet vienmēr sevi esmu uzskatījusi par Smiltenes meiteni, te uzaugu un skolās gāju, vēlāk arī strādāju par šuvēju. Kādu dienu man piezvanīja no pasta un palūdza, vai nevaru atnākt un aizvietot pastnieci uz diviem mēnešiem, kura toreiz bija lauzusi kāju vai roku. Tā es pastā esmu palikusi visus šos gadus. Pastnieka darbs ir atbildīgs. Man tas ļoti patīk. Vienmēr esmu bijusi kājniekos, vienu brīdi, kad manā pārziņā bija Kalnamuiža, pastu izvadāju ar velosipēdu. Bet tehnikuma kalnu nemaz tik vienkārši nebija pievarēt, tāpēc ērtāk avīzes un vēstules bija iznēsāt, ejot kājām. Tagad manā pārziņā ir puse Smiltenes pilsētas, otra puse – kolēģei. Dzīvoju Bērzaines skolā, kas atrodas trīs kilometru attālumā no pilsētas. Darbā ierodos ar pasta mašīnu, kas ik rītu brauc no Valmieras, bet mājās dodos kājām. Darba diena sākas ap 7.30, kad sašķirojam presi un korespondenci. Līdz ar digitalizāciju, iedzīvotāji avīzes un žurnālus lasa daudz mazāk, arī vēstules uzrakstīt un nosūtīt ir krietni ērtāk internetā. Atceros, ka agrāk uz Ziemassvētkiem bija kaudzes ar apsveikumu kartītēm, kuras cilvēki sūtīja viens otram. Tagad tā nav, bet pastnieka soma tāpat ir smaga,” intervijā “Ziemeļlatvijai” saka smilteniešu iemīļotā pastniece.

M. Krišjānes pārziņā ir iestādes Smiltenes centrā, tālāk maršrutā ietilpst gan daudzdzīvokļu nami, gan daudzas privātmājas. Neatkarīgi no laikapstākļiem pastniece dienā kājām mēro 15 līdz 17 kilometru. Tā piecas darba dienas nedēļā. Tie ir vairāki tūkstoši nostaigātu kilometru gadā.

Ne lietus, ne sniegs, ne arī rudenīgs dzestrums vai vasaras svelme neietekmē M. Krišjānes attieksmi pret darbā uzticētajiem pienākumiem. Nejauši sastopot ceļā M. Krišjāni tas vienmēr ir patīkami. Viņas attieksmi caurstrāvo cilvēcība un sirsnība. It kā steidzīga, lai darbus izpildītu noteiktajā termiņā, bet tajā pašā laikā atvēl laiku ikdienišķām sarunām un labas dienas vēlējumiem. Iespējams, dažkārt nemanot, taču Smiltenes pasta nodaļas pastniece rūpējas par savu klientu ērtībām. M. Krišjāne korespondeci piegādā arī “Ziemeļlatvijas” Smiltenes birojam, visbiežāk uzkāpjot stāvu augstāk un nododot tieši rokās, nevis iemetot pirmā stāva pastkastītē. Tā pastnieci iepazinām nevis pēc viņas vārda, bet darbiem.

“Protams, darbā neiztieku gan bez nervu kutinošām situācijām, gan kurioziem. Visvairāk jāsatraucas par suņiem, kas it kā nekožot, bet tomēr liek trīcēt kājām. Taču ir gadījies arī tā, ka sajaucu daudzdzīvokļu mājas pastkastītes, domāto sūtījumu ievietoju nevis tā adresātam, bet kaimiņa pastkastītē. Tad kāpju augšā uz trešo stāvu, zvanu pie durvīm un stāstu situāciju. Atceros, ka toreiz vīrietis bija saprotošs, uzklausīja mani un nonāca līdz pastkastītēm, lai no savējās izņemtu kaimiņam domāto sūtījumu. Izrādās, viņam nemaz nebija slēdzama pastkastīte,” atceras pastniece.

Jautāju pastniecei, kādu viņa uzlūko Smilteni, diendienā mērojot vairāk nekā desmit kilometrus pilsētas ielās. “Reizēm sniegotos ziemas rītos pretī nāk cilvēki un nepamierināti saka – atkal nav trotuārs nokaisīts. Tādos brīžos gribas teikt, cik gan ātri cilvēki pierod pie ērtībām. Smiltene ir kļuvusi tik skaista, gājēju ērtībām ir izbūvētas skaistas ietves. Pirms vairāk kā desmit gadiem daudzviet vispār nebija trotuāru, nācās brist pa dubļainām taciņām, lai sasniegtu adresātus. Tad apstākļi bija krietni sliktāki, pat nesalīdzināmi ar šodienas ērtībām un komfortu,” teic pastniece.

M. Krišjāne atceras, ka apkārtējie pamanījuši, – sākot strādāt Smiltenes pasta nodaļā, sieviete notievējusi. Iemesls tam bija ik dienu kājām mērotie kilometri. “Visi teica – cik tu tieva! Bet iepriekš neviens nebija teicis, ka esmu resna. Protams, uzturēšanās svaigā gaisā nāk par labu imunitātei un arī figūrai. Pēcpusdienā pēc darba kājas vairs nesāp, jo ir pieradušas pie slodzes. Vajag tikai izvēlēties īstos apavus. Vēl pastnieku darba bonuss ir salds miegs naktī, jo pēc ilgstošas uzturēšanās svaigā gaisā pārņem patīkams nogurums,” saka labākā pastniece Vidzemē.

Šī profesija Latvijā augstāk tiek novērtēta tieši mazajās pilsētās un laukos. “Ikdienā un īpaši Covid-19 laikā pastnieka un pasta operatora profesija ir ļoti novērtēta reģionos, jo “Latvijas Pasta” darbinieki ir izpalīdzīgi un atsaucīgi arī ārpus tiešo darba pienākumu izpildes, ar padomu vai praktisku rīcību nereti atbalstot tos, kas paši par sevi parūpēties nespēj. Iedzīvotāji anketās izcēluši precīzākos, zinošākos un izpalīdzīgākos pastniekus un pasta nodaļu operatorus, akcentējot arī viņu cilvēciskās īpašības, jo nereti attālākās lauku viensētās pastnieks ir būtiskākā saikne ar ārpasauli,” norāda “Latvijas Pasta” Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja V. Danielsone.

Jāpiebilst, ka “Latvijas Pasts” konkursu “Mans pastnieks” rīkoja jau desmito reizi. Vērtējot pasta darbiniekus, klientu aktivitāte šogad bijusi līdzīga kā iepriekšējā gadā – kopumā saņemtas 11 375 anketas, bet vairāk nekā puse – 6640 – anketu aizpildītas tiešsaistē.



Viedokļi

Ramona Egle, bijusī kolēģe “Latvijas Pastā”

Kopā ar Māru pastā esam nostrādājušas kopā vairāk nekā desmit gadus. Māra ir sirsnīga, smaidīga, izpalīdzīga. Ik katrā situācijā ļoti izpalīdzīga, uz viņu vienmēr var paļauties. Ja kādam vajadzēs palīdzību, Māra savas intereses noliks malā. Darbs viņai daudz nozīmē, pat brīžos, kad veselība ir sašķobījusies, Māra izvēlēsies iet un darīt.

Pastnieka darbs nebūt nav viegls. Laikus pastkastītēs nogādātā korespondence un prese ir pašsaprotama, taču ne vienmēr ceļš ir viegls. Ne vienmēr mums pasaka paldies. Esmu patiesi gandarīta un saviļņota, ka Māras darbs un rakstura īpašības ir pamanītas, iedzīvotāji tās ir novērtējuši. Māra ir pelnījusi šo balvu. Tiklīdz uzzināju par apbalvojumu, zvanīju un apsveicu. Aizbraucu līdz Smiltenes pasta nodaļai pasniegt ziedus. Māra noteikti savā darbā izdara vairāk, nekā pienākums liek. Arī pārējās kolēģes ir brīnišķīgas.

Solvita Sprancmane, Smiltenes pasta nodaļas vadītāja

Par Māru Krišjāni varu teikt visu to labāko. Viņa ir sirds cilvēks, darbā apzinīga un akurāta, neatsaka padomu un palīdzību kolēģiem. Ar Māru vienmēr ir patīkama atgriezeniskā saite.

Šis novērtējums – Vidzemes reģiona labākā pastniece – ir liels gods visai Smiltenes pasta nodaļai, latiņa ir uzlikta augstu. Reizē tā ir liela atbildība, ko mēs nesam. Lepojos ar mūsu pasta nodaļas kolektīvu, šis Covid-19 laiks arī mūsu darbā ir liels pārbaudījums. Ar ierobežojumiem un dažādo attieksmi nākas saskarties ik dienu. Taču mēs varonīgi turamies.

Mārcis Vilcāns, “Latvijas Pasta” valdes priekšsēdētājs

Paldies visiem “Latvijas Pasta” darbiniekiem par darbu šajā sarežģītajā periodā, bet īpaši vēlos pateikties pastniekiem un pasta nodaļu operatoriem, kas nenogurstoši strādājuši, lai sniegtu visus nepieciešamos pakalpojumus mūsu klientiem arī pandēmijas laikā. Paldies klientiem, kas izmanto mūsu uzņēmuma pakalpojumus, novērtē mūsu darbiniekus un ir aizpildījuši anketas, izvēloties savu labāko pasta darbinieku, – mums tas ir ļoti svarīgi gan kā uzņēmumam kopumā, gan katram individuālajam darbiniekam!