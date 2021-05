“Ziemeļlatvija” ielūkojas, cik 2020. gadā nopelnījuši Smiltenes novada domes deputāti

“Ziemeļlatvija” turpina ielūkoties vietējo pašvaldības deputātu ienākumu deklarācijās par 2020. gadu. Šajā reizē par Smiltenes novada domes deputātu nopelnīto.

Smiltenes novada domes deputāts, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis aizvadītajā gadā Smiltenes novada domē nopelnījis 345,45 eiro (mēnesī vidēji – 28,78 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet pamatdarbā – 85022 eiro (mēnesī vidēji – 7085 eiro pirms nodokļu nomaksas). A. Dudeļa aizvadītā gada ieņēmumus papildinājuši ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – 7898 eiro no SIA “RIK Mežs”, kā arī Lauku atbalsta dienesta samaksātais – 1657 eiro apjomā. Deputātam ir vairāki nekustamie īpašumi – zeme, ēkas un citi – Launkalnes pagastā, kā arī bezskaidras naudas uzkrājums ‒ 25703,93 AS “SEB banka”. A. Dudelim valdījumā ir 2018. izlaiduma gada automašīna “VW Tiguan”, bet īpašumā – 2011. izlaiduma gada piekabe “Rydwan Euro A750”. Viņš ir deklarējis arī savas parādsaistības – 11840,99 eiro apmērā.

Smiltenes novada domes deputāte, Vidzemes Augstskolas viesdocente un pētniece Aija Cunska pērn pašvaldībā nopelnījusi 7496,75 eiro (vidēji mēnesī – 624,72 pirms nodokļu nomaksas), bet Vidzemes Augstskolā – 31046,35 (vidēji mēnesī – 2587,19 pirms nodokļu nomaksas). Viņai īpašumā ir dzīvoklis Smiltenē un zeme Smiltenes pagastā. A. Cunskai SIA “Smiltenes inovāciju centrs” pieder 20 kapitāldaļas, to novērtējums – 2840 eiro. Viņai valdījumā ir 2015. izlaiduma gada automašīna “VW Golf Sportsvan”, Smiltenes novada domes deputāts Jānis Sīklēns pērn pašvaldībā nopelnījis 540,11 eiro (vidēji mēnesī – 45 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātā pensija – 13957,04 eiro (vidēji mēnesī – 1163 eiro). Deputātam īpašumā ir zeme un ēkas Smiltenē, kā arī zeme Smiltenes pagastā. Viņam ir bezskaidras naudas uzkrājumi – AS “SEB banka” 2306 eiro, bet AS “Swedbank” 5329 eiro. J. Sīklēnam īpašumā ir 2020. izlaiduma gada automašīna “Mazda CX-30”. Viņš pērn veicis darījumu 12287,50 eiro apmērā.

Smiltenes novada domes deputāts Vairis Tralla pērn pašvaldībā nopelnījis vien 165 eiro (mēnesī vidēji – 13,75 pirms nodokļu nomaksas), bet SIA “Dzērvenīte” ‒ 1475 eiro (vidēji mēnesī – 122,91 eiro pirms nodokļu nomaksas), tehniskajā sporta klubā “Smiltene” ‒ 2340 eiro (vidēji mēnesī – 195 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputāta ienākumus papildinājuši ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – 13 tūkstoši eiro. V. Trallam ir skaidras naudas uzkrājums 1000 eiro un arī bezskaidras AS “SEB banka” 4000 eiro. Viņš ir izsniedzis divus aizdevumus – 4746 eiro un 1900 eiro. Deputātam īpašumā ir nekustamais īpašums Bilskas pagastā, bet kopīpašums – Smiltenē. Viņam pieder 1988. izlaiduma gada transporta autovedējs “Jothawerk AT2002”, 1999. izlaiduma gada mopēds “Piaggio Liberty 50”, 1999. izlaiduma gada auto “VW Caravelle”, kā arī 2003. izlaiduma gada automašīna “VW Multivan”.

Smiltenes novada domes deputāts, SIA “Rairu” mežizstrādes meistars Jānis Pērle 2020. gadā novada domē saņēmis 1632,51 eiro (vidēji mēnesī ‒ 136,04 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet SIA “Rairu” ‒ 27764,62 eiro (vidēji mēnesī – 2313,71 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputātam īpašumā ir 1990. izlaiduma gada automašīna “Toyota Corolla”, 2007. izlaiduma gada auto “Subsaru Forester”, 2012. izlaiduma gada bezceļu kvadricikls “Yamaha YFM 700 FI Grizzly” un 2019. izlaiduma gada piekabe “Respo 750M271L125 PLH”.

Smiltenes novada domes deputāts Andis Rozītis pērn pašvaldībā nopelnījis 3649,08 eiro (vidēji mēnesī – 304 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņš algu saņēmis arī Latvijas Futbola federācijā ‒ 12075 eiro (vidēji mēnesī – 1006 eiro pirms nodokļu nomaksas), kā arī nodibinājumā “LFF Vidzemes futbola centrs” ‒ 19200 eiro (vidēji mēnesī – 1600 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Deputāta ienākumus papildinājuši arī ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – 7623,54 eiro apmērā no nodibinājuma “LFF Vidzemes futbola centrs”. A. Rozītim ir bezskaidras naudas uzkrājums 36650 eiro AS “SEB banka” un arī parādsaistības 7275,35 eiro. Viņam īpašumā ir dzīvoklis Rīgā un Smiltenē, kā arī kustamais īpašums – 2008. izlaiduma gada automašīna “LADA 2170”, 2016. izlaiduma gada auto “VW Tiguan”, bet valdījumā – 2019. izlaiduma gada auto “VW T-Cross”.

Smiltenes novada domes deputāts un SIA “Ziķeri” valdes priekšsēdētājs Dzintars Zvaigzne 2020. gadā novada domē nopelnījis 324 eiro (vidēji mēnesī – 27 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet kā valdes priekšsēdētājs SIA “Ziķeri” ‒ 15749,27 eiro (vidēji mēnesī – 1312 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ienākumus papildinājis Lauku atbalsta dienesta maksājums – 921,20 eiro un ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības – 7108,14 eiro no SIA “Ziķeri”. Dz. Zvaigznem pieder SIA “Ziķeri” piecas kapitāldaļas, to novērtējums – 2845 eiro, kā arī 1448 kapitāldaļas SIA “Mežazvaigzne”, to novērtējums – 1448 eiro. Viņam kopīpašumā ir dzīvoklis Baložos un zeme Launkalnes pagastā, bet īpašumā – dzīvoklis un zeme Palsmanes pagastā.

Smiltenes novada domes deputāte un Launkalnes pamatskolas direktore Ināra Grundāne aizvadītajā gadā Smiltenes novada domē nopelnījusi kopumā – gan ka deputāte, gan kā izglītības iestādes vadītāja – 13326,76 eiro (vidēji mēnesī – 1110 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņa ir nekustamā īpašuma īpašniece Launkalnes pagastā, kā arī 2007. izlaiduma gada automašīnas “Opel Astra Station Wagon” īpašniece.

Smiltenes novada domes deputāts un SIA “Palsa” mehāniķis Vilnis Korulis pērn pašvaldībā nopelnījis 456 eiro (vidēji mēnesī – 38 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet SIA “Palsa” ‒ 24942,68 eiro (vidēji mēnesī – 2078 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņš saņēmis arī maksājumu no Lauku atbalsts dienesta ‒ 750 eiro. Deputāts deklarējis bezskaidras naudas uzkrājumus AS “Swedbank” 13917,95 eiro un AS “SEB banka” 20120,87 eiro. Viņam īpašumā ir zeme un ēkas Variņu pagastā, kā arī plašs autoparks – vairāki traktori, tehnikas vienības, mopēds un 2007. izlaiduma gada automašīna “VW Touran”.

Smiltenes novada domes deputāte, Smiltenes vidusskolas direktore un SIA “Baltijas Starptautiskā akadēmija” filiāles vadītāja Ilze Vergina aizvadītajā gadā pašvaldībā nopelnījusi 28338,24 eiro (vidēji mēnesī – 2361 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet SIA “Baltijas Starptautiskā akadēmija” ‒ 3437,33 eiro (vidēji mēnesī – 286 eiro pirms nodokļu nomaksas). Deputātei Smiltenes novadā kopīpašumā ir būve, zeme un ēkas, bet valdījumā – zeme un ēkas. Valdījumā ir arī 2012. izlaiduma gada automašīna “VolvoV70”. Viņa ir deklarējusi parādsaistības – 68646 eiro un 4100 eiro lielas.

Smiltenes novada domes deputāte, onkoloģe – ķīmijterapeite, interniste un endoskopiste Tija Zaļkalne pērn no pašvaldības algā saņēmusi 480 eiro (vidēji mēnesī – 40 eiro pirms nodokļu nomaksas), SIA “Vidzemes slimnīca” ‒ 13725,63 eiro (vidēji mēnesī – 1143 eiro pirms nodokļu nomaksas”, bet SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ‒ 32996,45 eiro (vidēji mēnesī – 2749 eiro pirms nodokļu nomaksas). Ienākumus papildinājis VSAA izmaksātais pabalsts 1051,67 eiro apmērā. T. Zaļkalnei īpašumā ir 2002. izlaiduma gada automašīna “Nissan Almera”.

Smiltenes novada domes deputāts, AS “SEB banka” filiāles vadītājs Kapars Markss 2020. gadā pašvaldībā nopelnījis 240 eiro (vidēji mēnesī – 20 eiro pirms nodokļu nomaksas), bet AS “SEB banka” ‒ 47321,31 eiro (vidēji mēnesī – 3943 eiro pirms nodokļu nomaksas). Viņam īpašumā ir zeme un ēkas Smiltenē, valdījumā – 2020. izlaiduma gada automašīna “Škoda Scala”. K. Markss ir deklarējis operatīvo līzingu – 18500 eiro, kā arī uzrādījis parādsaistības – 23370,52 eiro un 9960,97 eiro. Viņš ir izsniedzis aizdevumu – 10 tūkstošus eiro.

Smiltenes novada domes deputāte, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale 2020. gada pašvaldībā nopelnījusi 13323,40 eiro (vidēji mēnesī – 1110 eiro pirms nodokļu nomaksas). Pērn viņai VSAA izmaksājusi pabalstu – 376,79 eiro apmērā. B. Mežalei valdījumā ir 2016. izlaiduma gada automašīna “Hyundai i30”.