Aicina slidot un slēpot ne tikai novadniekus, bet arī Valgas pagasta vadītāju Esteri Karusi

Šajās skaistajās ziemas dienās Ērģemes pagasta centrā ierīkotajā slidotavā slidotāji un hokeja spēlētāji no sirds var izbaudīt skaisto un sniegoto ziemu. Arī slēpotājiem ir izveidota trase. Pašsaprotami, ka slidotavas apmeklētāji aicināti ievērot visus piesardzības noteikumus, tostarp arī distancēšanos. Lai visi ziemas prieku baudītāji varētu kārtīgi izslidoties, ir izveidots slidotavas izmantošanas grafiks. Noteikts, ka vienlaicīgi uz laukuma var atrasties 30 ziemas prieku baudītāji.

Atsaucoties uz janvāra beigās Valgas pagasta pārvaldes vadītājas Esteres Karuses nosūtīto vēstuli pašvaldības vadītājam Ventam Armandam Krauklim, kurā viņa lūdza Valkas novada domi neaicināt valcēniešus izmantot Valgā izveidotās slēpošanas trases un slidotavas, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons joko, ka ērģemieši gan labprāt pie sevis ciemos gaida Valgas pagasta pārvaldes vadītāju Esteri Karusi. Ērģemieši atšķirībā no igauņiem, kuri nav droši, ka varēs nodrošināt visu Igaunijā noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu, gan būs spējīgi parūpēties par drošības pasākumu ievērošanu. Lai neradītu pulcēšanos, šoziem pie slidotavas nedarbojas ģērbtuve. Laukuma malā novietoti vairāki soliņi, kur var uzvilkt slidas un doties uz laukumu. Atbildīgais par slidotavas izmantošanu Mārcis Krams stāsta, ka pirmie slidotāji uz ledus uzkāpa jau aizvadītajā nedēļā. M. Krams katru dienu saņem interesentu, arī no Valkas, telefonu zvanus par to, vai ir iespēja nomāt slidas. Viņš norāda, ka slidas netiks iznomātas, bet gan iedotas uz slidošanas laiku. Ir pieejamas slidas, sākot no 39. līdz pat 46. izmēram. Ir arī daži pāri bērnu slidu, kuras M. Krams sagādājis pats, iepērkoties lietoto apģērbu veikalos. Tur varot atrast labas slidas.

Paralēli sporta organizatora darbam M. Krams strādā arī robežsardzē, tāpēc viņš aicina cilvēkus būt saprotošiem, ja kādu vakaru viņu nevar sastapt. Lai rūpētos par bērnu drošību, pirmsskolas vecuma bērni slidotavu var apmeklē tikai kopā ar vecākiem un galvā obligāti jābūt ķiverei.

Līdztekus slidošanas priekiem Ērģemē ir iespēja arī slēpot. M. Krams priecājas, ka par slēpošanas trasi ir parūpējies brālis. Turklāt ziemas prieku baudītāji var apskatīt arī atjaunoto Ziemeļu torni Ērģemes viduslaiku pilsdrupās.

Ērģemes slidotavas izmantošanas grafiks

Darbdienās:

• no pulksten 8.30 līdz 10.30 – ledus uzkopšana

• no pulksten 10.30 līdz 14 – slidošana, slidošana ar nūjām

• no pulksten 14 līdz 15 – ledus uzkopšana

• no pulksten 15 līdz 19 – slidošana, slidošana ar nūjām

• no pulksten 19 līdz 20.30 – hokejs organizētām grupām

• no pulksten 20.30 līdz 21.30 – slidošana, slidošana ar nūjām

Brīvdienās un svētku dienās:

• no pulksten 10 līdz 13 – slidošana, slidošana ar nūjām

• no pulksten 13 līdz 15 – hokejs

• no pulksten 15 līdz 21.30 – slidošana ar nūjām

Papildu informācija pie atbildīgā par laukuma izmantošanu Mārča Krama, zvanot uz mobilo tālruni 26449270.