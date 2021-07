Aicina ziedot noderīgas lietas, lai palīdzētu sirmgalvjiem

Lai sniegtu praktisku atbalstu cilvēkiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ nonākuši neapskaužamā situācijā, Valkas-Lugažu draudze sociālajos tīklos izplatījusi aicinājumu.

Valkas-Lugažu draudzes mācītājs Andris Reiters “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka nereti palīdzība nepieciešama gados veciem cilvēkiem. Piemēram, gadījumos, kad no ierindas iziet sadzīves tehnika – veļas mazgājamā mašīna vai ledusskapis, kā arī citas ikdienā nepieciešamās lietas, bet materiālais stāvoklis neļauj iegādāties jaunu mantu. Mācītājs novērojis – ja šāda liksta piemeklē gados jaunus un sociāli aktīvus cilvēkus, viņi situāciju risina, izmantojot vai nu sociālos tīklus, vai vēršoties pašvaldības Sociālajā dienestā, ja to atļauj statuss. Savukārt gados vecāki cilvēki nereti savās nedienās paliek vieni, ja vien viņiem nesteidzas palīgā radi vai kaimiņi. A. Reiters aicina cilvēkus šādos gadījumos mest kaunu pie malas un sazināties ar viņu, zvanot uz mobilo tālruni 29633822, un izklāstīt savas nedienas. Lai risinātu situāciju, tiks meklēti risinājumi. Galvenais šajā situācijā ir meklēt palīdzību, sniedzot informāciju draudzei, un tad nekavējoties tiks meklēti varianti. A. Reiters atceras gadījumu, kad kādai sirmgalvei, kurai mājās nebija ievilkts ūdensvads, no ierindas izgāja vecā tipa veļas mazgājamā mašīna. Viņai piedāvāja automātisko veļas mazgājamo mašīnu, bet pensionārei tā nederēja. Par laimi, situācija veiksmīgi atrisinājās.

A. Reiters aicina atsaukties arī tos cilvēkus, kuriem mājās ir pašiem nevajadzīgas, bet saimniecībā joprojām noderīgas lietas. Mūsdienās daudzi iegādājas jaunu sadzīves tehniku – mūsdienīgāku, ar vairākām funkcijām –, kaut iepriekšējā arī vēl ir lietojama un, iespējams, kādam ļoti noderīga un nepieciešama. Savstarpēji sazinoties, draudze apņēmusies šādi sniegt atbalstu līdzcilvēkiem – uzzināt vajadzību un savest kopā ar cilvēkiem, kuri var sniegt palīdzīgu roku.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek dievkalpojumi. A. Reiters apstiprina, ka katru svētdienu pulksten 11 cilvēki tiek gaidīti uz dievkalpojumu.

Mācītājs atzīst, ka pēdējā pusotra gada laikā, kad jādzīvo, stingri ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, baznīcas apmeklētāji dievkalpojumos ietur divu metru distanci un lieto deguna un mutes aizsegu. A. Reiters dodas kalpot arī uz Strenču baznīcu, kurā dievkalpojumi sākas katru svētdienu pulksten 9, bet Vijciema baznīcā – divas reizes mēnesī: pirmajā un trešajā svētdienā pulksten 14.