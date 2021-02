Apbalvojumu par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta dzīvē saņem Mudīte Gerke

Mudīte sporta gaitas uzsākusi Valkā sporta skolā vieglatlētikas nodaļā pie trenera Jāņa Alkšņa un Viktora Vostrikova . Pēc 8. klases pabeigšanas devusies uz Murjāņu sporta ģimnāziju pilnveidot meistarību 100, 200, 400m distancēs pie treneriem Arņa Bisenieka un Andreja Puķīša.

''Tajā laikā ģimene bija Murjāņi – klases biedri, skolotāji, treneri, nakts auklītes. Līdz pat šodienai daudzus klases biedrus saista cieša draudzība, esam kopā priekos un bēdās. Tas bija fantastisks laiks” atceras Mudīte. Startējusi Latvijas jaunatnes izlašu sastāvā un savulaik Vissavienības skolēnu spartakiādē Alma-Atā atkārtoja jaunatnes rekordu 4x100 metru stafetes sastāvā. Piedalījusies sacensībās brīvprātīgās sporta biedrības “Vārpa” republikas izlases sastāvā vieglatlētikā un GDA daudzcīņā.

Vieglatlētikā izpildīta I sporta klase un GDA daudzcīņā meistarkandidāta normatīvs.

Pedagoģiskās gaitas uzsākusi Blomes astoņgadīgajā skola, no 1978.-1987 gadam instruktores darbs BSB ”Vārpa”, no 1987.-1992.gadam Strenču 8. gadīgajā skolā, bet pēc gadiem piedāvāts metodiķes darbs Valkas rajona padomes Skolu valdē, tālāk metodiskais darbs Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā. No 1999. gada 1.septembra līdz 2020.gada 14.augustam Valkas novada BJSS direktore, bet šobrīd turpina strādāt par vieglatlētikas treneri. No 2006.gada līdz 2009.gadam blakus darbā uz pus slodzi pildīju galvenā speciālista sporta jautājumos pienākumus.

Direktores amatā atceras pirmo sporta skolas akreditāciju 2002.gadā, sākās sporta skolu dokumentācijas sakārtošanas laiks, ar vērienīgu balli sagaidījām skolas 50.gadu jubileju, pirmās masveidīgās Olimpiskās dienas, piedalījās visas rajona skolas, Smiltenes tehnikums un Valgas skolēni, kopumā ap 700 dalībniekiem. Līdz ar Valkas ģimnāzijas halles atklāšanu, sākām organizēt vieglatlētikas divcīņas sacensības rajona skolām, bet tagad jau piedalās visas Vidzemes sporta skolu komandas. 2009.gadā pēc reformas novadā palika sešas skolas. Vieglatlētikas sacensību organizēšanai, tā kā par maz. Aicināju Rūjienas un Apes novadu skolas atbalstīt vieglatlētikas sacensības ”Ziemeļu stīga”, Tā izveidojās tradicionālās starpnovadu skolu sacensības” Ziemeļu stīga”, kurai vēlāk pievienojās Smiltenes novada skolas. Protams visas šīs aktivitātes nebūtu iespējamas bez visa sporta skolas darbīgā kolektīva.

Strādājot centos uzturēt savu fizisko kondīciju, startēju vieglatlētikā, GDA ziemas un vasaras daudzcīņā, distanču slēpošanā, basketbola turnīros Valkas rajonā. Komplektēju basketbola komandu izglītības iestāžu darbiniekiem. Piedalījos Valkas rajona izglītības iestāžu darbinieku sporta dienu organizēšanā, BSB “Vārpa” Lauku sporta spēļu vieglatlētikas komandas komplektēšanā. 2015.gadā Latvijas sporta veterānu sacensībās uzstādīju Latvijas rekordu tāllēkšanā dāmām 55+ 4m 18 cm.

Daudzo gadu gaitā sagatavota virkne audzēkņu, kas sasnieguši augstus rezultātus Latvijā, startējuši Latvijas izlašu sastāvā un nu jau arī ir pagājis pilns cikls un trenētie audzēkņi jau paši kļuvuši par treneriem. Daži no izcilākajiem audzēkņiem: Gatis Muižnieks, kas pirmais no audzēkņiem tāllēkšanā sasniedz 6 m robežu, Ivars Gudrītis 400m skrējējs, republikas čempionātos godalgotas vietas izcīnījuši: Roberts Priste – augstlēkšanā un barjerskriešanā, Sandis Skrodelis, kas startējis arī Latvijas izlases sastāvā kavēkļu skrējienā, Georgs Karlauskis – Latvijas jaunatnes olimpiādē 3. vieta 100 metru distancē. Savas sportiskās gaitas iesākuši Valķā un turpinā Murjāņu sporta ģimnāzijā - Baltijas čempions U18 grupā 800 metru skriešanā – Jānis Etjantens, Baltijas valstu sacensību 2.vietas ieguvējs diska mešanā Lauris Krists Lūsis, Latvijas izlases dalībnieks diska mešanā Dins Demidočkins. Jaunākais no talantīgākajiem Toms Rainers Feldmanis. Bijušais audzēknis Arnis Ozoliņš turpina krāt medaļas Latvijas čempionātos. Par pedagogu arī kļuvusi Marika Gerke, Daina Skruode, sportiskās gaitas veterānu sacensībās turpina Liene Gudriniece, Marika Gerke ( Zālīte). Natālija Afanasjeva, kas savulaik bijusi Mudītes audzēkne, bet šobrīd strādā plecu pie pleca ar Mudīti sporta skolā.

Vai vari pastāstīt par saviem pirmajiem soļiem sportā? Tie bija citi laiki – dzīvojām pa pagalmu, pa Pedeli braukājām ar laivām un plostiem. Nebija televizora, datoru un telefonu, tāpēc visu laiku pavadījām ārā un aktīvi. Un tad jau skolā ievēroja tos spēcīgākos un sāka ievirzīt sporta gultnē – aicināt uz sacensībām, treniņiem.

Kam vēlies pateikties par savu dzīves gājumu sportā?

Paldies vēlos teikt pirmajiem treneriem Jānim Alksnim un Viktoram Votrikovam, kā arī sporta skolotājiem Jānim Eglītim un Ādolfam Bondaram. Liels paldies arī skolotājai Anitai Skrastiņai, kas bija gan klases audzinātāja, gan sporta skolotāja. Tāpat arī liels paldies jāsaka Jānim Blūmam, kas Mudīti pierunājis palikt Valkas rajonā un piedāvājis strādāt Blomes skolā. Visiem kolēģiem, skolotājiem, treneriem un vadībai ar kuru esmu sadarbojusies daudzu gadu laikā – PALDIES!

Nav tādas lietas kā neveiksmes. Ir tikai rezultāti.