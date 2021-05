Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus Valkā aicina izteikt viedokli par kāpņu telpu uzkopšanu

Iedzīvotāji, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namos, gādā par kārtību un tīrību arī koplietošanas telpās, piemēram, kāpņu telpās. Taču “Ziemeļlatvija” ik pa laikam uzklausa iedzīvotāju stāstīto par negodprātīgiem kaimiņiem, kuri neuzskata par vajadzību ievērot kāpņu tīrīšanas grafiku, ja tāds vispār ir.

Jāteic, ka visbiežāk šos stāstus nākas uzklausīt no senioriem, kuri, neskatoties uz cienījamo vecumu un kaitēm, veic savu pienākumu un pat vēl vairāk – ja vien atļauj veselība, uzkopj kāpņu telpu arī ārpus sava grafikā noteiktā laika. Taču, ja veselība neļauj tīrīt savā un nereti arī kaimiņu vietā, jādzīvo netīrībā.

Nesen “Ziemeļlatvijas” redakcija saņēma Valkas senioru vēstuli ar lūgumu uzklausīt viņu teikto un secināt – vai senioriem ir viegli dzīvot daudzdzīvokļu mājās Valkā.

Vēstulē rakstīts: “Mēs, kuri dzīvojam daudzdzīvokļu namos un neesam vairs spēka gados, saskaramies ar vairākām problēmām. Daudziem no mums ir astoņdesmit un vairāk gadu, bet kāpņu telpas ir jāuzkopj pašiem – jāmazgā logi, durvis, kāpnes un arī margas. Bieži vien jāvāc atkritumi, pudeles un izsmēķi. Tos atstāj vai nomet kaimiņi, kurus ierasti dēvē par “sabiedrības nelabvēlīgo slāni” un kuri galvenokārt dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos. Saprotam, ka kāpņu telpu uzkopšanas pakalpojums mājas apsaimniekošanas izdevumos nav iekļauts, tāpēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pašiem ir jāmeklē kāds, kurš par attiecīgu samaksu šos darbus varētu veikt. Ja nevaram sameklēt un vienoties, tad paši vainīgi. Ja lūdzam palīdzību “Valkas Namsaimniekam”, tad saņemam atbildi, ka izmaksas būšot tik lielas, ka seniori šo pakalpojumu nevarēšot atļauties. Tā kā pie vienota kopsaucēja nenonāksim, tad mums atliek dzīvot netīrās kāpņu telpās un noskatīties, kā citās pilsētās, kur daudzdzīvokļu nami ir krietni vairāk, šis jautājums ir atrisināts. Vai arī gaidīt, kad kāds no kaimiņiem apžēlosies un kāpņu telpu uzkops. Novērojumi liecina, ka diemžēl tie ir paši seniori. Rūgtums par to ir ļoti liels.”

Lai rastu atbildes uz šiem problemātiskajiem jautājumiem, “Ziemeļlatvija” vērsās pie Valkas novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekotāju pārstāvja SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekļa Ivo Meļķa. Viņš skaidro, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” ietver sevī dzīvojamās mājas teritorijas sakopšanu, mājas ūdensapgādes sistēmas sanitāro apkopi, kā arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpu apkopi. Tas nozīmē, ka arī kāpņu telpu uzkopšana tiek ietverta apsaimniekošanas maksā. Tā tas varēt būt, bet nav Valkā.

I. Meļķis atzīst, ka Valkas pilsētā vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka šī pozīcija – kāpņu telpu uzkopšana – nav tikusi ietverta apsaimniekošanas maksā. Tas tāpēc, ka daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu sanitāro apkopi veic paši dzīvokļu īpašnieki un īrnieki atbilstoši sastādītajam grafikam. Lai turpmāk šo jautājumu risinātu, ir paredzēts pārskatīt apsaimniekošanas maksu un iekļaut tajā arī kāpņu telpu uzkopšanas izdevumus.

Taču līdz tam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek piedāvāts šāds risinājums – kāpņu telpu uzkopšanu veic SIA “Valkas Namsaimnieks” darbinieks un ikmēneša rēķinos tiek iekļauta atsevišķa pozīcija par kāpņu telpu tīrīšanu. Izmaksas būs atkarīgas no kāpņu telpu uzkopšanas biežuma, taču tas nevar būt retāk kā vienu reizi nedēļā.

Lai SIA “Valkas Namsaimnieks” varētu uzsākt kāpņu telpu uzkopšanu, I. Meļķis aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, veicot aptauju, noskaidrot savas mājas iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Pozitīva lēmuma gadījumā tiks uzsākta konkrētās mājas kāpņu telpu uzkopšana.

Taču, ja vairākums mājas iedzīvotāju nepiekritīs namu apsaimniekotāju piedāvātajam risinājumam, tad līdz brīdim, kad kāpņu telpu uzkopšana tiks ietverta apsaimniekošanas maksā, kāpņu telpas nāksies tīrīt pašiem mājas iedzīvotājiem.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai jau ir tādas daudzdzīvokļu mājas, kurās kāpņu telpu uzkopšanu veic “Valkas Namsaimnieks” darbinieks, I. Meļķis atbildēja apstiprinoši. Tas liecina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir spējuši vienoties ar mērķi – dzīvot tīrā un sakārtotā vidē. Taču ir arī ne tik veiksmīgas situācijas. Proti, redakcija saņēma senioru, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, vēstuli, bet ar līdzīgām problēmām nākas saskarties arī dzīvokļu skaita ziņā nelielās mājās. Rīgas ielas astoņu dzīvokļu mājas ilggadējā privātā dzīvokļa īpašniece Ludmila Gorbunova atceras, ka ilgus gadus mājā neviens nebija iedomājies, ka ir vajadzīgs kāpņu telpas tīrīšanas grafiks, tāpēc koplietošanas telpu tīrīja tikai dažu dzīvokļu īpašnieki. Aizvadītajā gadā pēc lūguma SIA “Valkas Namsaimnieks” grafiku izveidoja, bet, pēc L. Gorbunovas stāstītā, ir kaimiņi, kuri to klaji ignorē un netīra savu kāpņu platformu. Pensionāre nezina risinājumu, kā panākt, lai šie cilvēki tomēr savā noteiktajā laikā notīrītu kāpnes.

“Tā ir cīņa ar vējdzirnavām,” “Ziemeļlatvijai” atzīst arī ilggadējā 36 dzīvokļu mājas pārvaldniece. Diemžēl viņa nevēlējās, lai laikrakstā min viņas vārdu, bet bija gatava runāt par šīm gadu gadiem ilgušajām problēmām. Pārvaldniece stāsta, ka pēc mājas renovācijas aptaujājusi visus iedzīvotājus un rosinājusi, lai atjaunotās kāpņu telpas uzkoptu SIA “Valkas Namsaimnieks” darbinieks, ja pašiem to darīt ir slinkums. Pārvaldniece ir uzrunājusi negodprātīgos iedzīvotājus, kuri ignorē uzkopšanas grafiku, bet atbildes vietā saņēmusi teikto: “Lai kāpnes uzkopj pensionāri, viņiem tāpat nav ko darīt!” Ir bijuši gadījumi, ka uzkopšanas grafiks tiek noplēsts un sadedzināts. Pārvaldniece atzīst, ka pašlaik situācija ir tieši tāda pati kā pirms mājas renovācijas – kāpņu telpas uzkopj vieni un tie paši iedzīvotāji, galvenokārt seniori, kuriem tik tiešām ir sarežģīti kāpņu telpās notīrīt augstos logus. Tāpat smēķētāji izsmēķus izmet metāla kājslauķī pie kāpņu telpas ārdurvīm, nevis speciāli šim mērķim noliktajā metāla bundžā. Pārvaldniece atzīst, ka reizēm nolaižas rokas, lai visu laiku cīnītos par tīrību un kārtību mājā, nosakot: “Lai katrs savā dzīvoklī dzīvo, kā grib, bet visu kopīgās telpas ir jāuztur tīras.”