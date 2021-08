Deputāti balsos par spēļu zāles atļaujas jautājuma atlikšanu

Pirmdien, 23. augustā, “Zoom” platformā norisinājās paplašinātā Vidzemes partijas Valkas novada aktīvistu sapulce, pēc kuras tika nolemts, ka Vidzemes partijas deputāti Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta sēdē balsos par spēļu zāles atļaujas Ausekļa ielā 4 jautājuma atlikšanu.

“Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai SIA "LVBet" šajā vietā raisa daudz diskusiju un jautājums tiek virzīts ļoti ātri. Lēmums nedrīkst tikt pieņemts bez iedzīvotāju anketēšanas un tikšanās ar tuvumā esošo māju iedzīvotājiem. Sabiedrībai ir jādod iespēja iepazīties ar uzņēmēja ieceri Ausekļa ielā 4,” informē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vilmārs Vesingi (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”).

Tas nozīmē, ka domes sēdes sākumā Vidzemes partijas deputāti ierosinās balsojumu par to, lai no 26. augusta sēdes darba kārtības izņemtu šo jautājumu un to atliktu.