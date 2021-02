Dome cīnīsies, lai Valgas pagastā deklarētie varētu brīvi ierasties Valkā

No 11. februāra, ieviešot stingrākus nosacījumus, ka Latvijā var ieceļot tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ, kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotājiem radušies sarežģījumi ar iebraukšanu Valkā. Šie jaunie nosacījumi spēkā būs līdz 25. februārim.

Šajā laikā līdz cilvēki tiek aicināti ieceļot Latvijā tikai tad, ja iemesls ir būtisks un neatliekams, piemēram, atgriešanās dzīvesvietā, darbs, mācības, medicīnas pakalpojumu saņemšana un bēres.

11. februāra TV3 ziņās, kurās sižetu “Ieceļot Latvijā pat bez būtiska iemesla tomēr drīkst jebkurš ES pilsonis” sagatavojis žurnālists Uldis Āboliņš, Valsts robežsardzes Zemgales 2. kategorijas dienesta priekšnieks majors Andris Beķeris skaidro: “Eiropas Savienības normatīvie akti norāda, ka starp Eiropas iekšējām robežām notiek brīva pārvietošanās un robežsardzes amatpersonām uz iekšējām robežām, kaut arī persona būs pārkāpusi kādus normatīvos aktus, nav tiesību neielaist viņu Latvijas teritorijā. Jebkurā gadījumā persona tiek ielaista teritorijā. Vienīgā sankcija, ja vietnē Covidpass.lv nevar pamatot ieceļošanas būtiskumu, ir naudas sods.

Svarīgi zināt, ka tagad Valkas novadā un Valgas pagasta teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem atkārtoti, arī tad, ja ieceļošanas anketa ir jau aizpildīta un termiņš vēl nav beidzies, no jauna jāaizpilda ieceļošanas anketa Covidpass.lv, kurā ir parādījušās vairākas jaunas ailes, tostarp arī “Esmu Valkas novadā vai Valgas pagastā (Igaunijā) deklarēts Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, kurš ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju un nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām”. Valkas novadā deklarētie iedzīvotāji, norādot ieceļošanas iemeslu, atzīmē aili – atgriešanās savā dzīvesvietā. Norādot, ka Latvijā ieceļo kājām, anketā parādās aile, kurā pieprasa uzrādīt transportlīdzekļa numurzīmi. Daudzi apjūk un nezina, kā rīkoties tālāk. Lai veiksmīgi noslēgtu ieceļošanas anketas aizpildīšanu, šajā ailē auto numura vietā jāieraksta, ka uz savu dzīvesvietu dodos kājām.

Diemžēl Valgas pagasta iedzīvotājiem, aizpildot ieceļošanas anketu, nav paredzēta aile, kur var norādīt, ka uz viņiem attiecas īpašie noteikumi un viņi var brīvi iebraukt Valkas novada teritorijā. Covidpass.lv sastādītāji to nav paredzējuši vai tik tālu nav aizdomājušies, ka vienlīdzīgas tiesības ir kā Valkas, tā Valgas iedzīvotājiem pārvietoties abas pilsētās.

Aizvadītajā sestdienā “Ziemeļlatvija” bija aculieciniece tam, kā robežsargi pirms degvielas uzpildes stacijas “Virši” Rūjienas ielā apstādināja transportlīdzekļus ar Igaunijas valsts numurzīmēm, pārbaudīja Covidpass.lv un jautāja ieceļošanas iemeslu. Ja Valgas iedzīvotāji norādīja, ka brauc uz Valku, piemēram, iepirkties, viņi netika laisti tālāk. To, ka igauņi netiek uz Valkas veikaliem, apstiprināja arī “Alko1000” pārdevēja Oksana, norādot uz izpirktiem tukšiem cigarešu plauktiem. Šis ir vienīgais veikals, kurā no Igaunijas puses var piekļūt pirms robežsardzes posteņa. Neoficiālā sarunā ar vienu no robežsargiem, jautājot, kāpēc Valgas novadā deklarētajiem cilvēkiem radušās šādas problēmas, viņš norādīja, ka šajā pandēmijas laikā veikalu apmeklējums, lai ieceļotu Latvijā, neesot būtisks iemesls. Taču atgādinot, ka Latvijas valdība faktiski atzina, ka Valka un Valga ir viena pilsēta un ļāva brīvi šķērsot robežu bez desmit dienu pašizolācijas ievērošanas un “Covid-19” testa uzrādīšanas, robežsargs norādīja, ka īpašie nosacījumi attiecas uz to, ka Valkas novadā un Valgas pagasta teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri dodas uz Valgu un atgriežas atpakaļ Latvijā, ieceļošanas anketa ir jāaizpilda reizi mēnesī.

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis apstiprina šo jau aizvadītajā ceturtdienā radušos problēmu, jo ieceļošanas anketā Valgas pagasta iedzīvotājiem ir tikai piecas definētas vajadzības un nav iekļauta aile par Valkas un Valgas īpašo statusu. Pašvaldības vadītājs uzreiz bija sazinājies ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem un aicinājis papildināt tīmekļvietni Covidpass.lv, lai Valgas pagastā deklarētajiem nebūtu šo sarežģījumu. Tomēr pašvaldības vadītāja lūgums nav ņemts vērā.

“Mēs kā pašvaldība darīsim visu iespējamo, lai atbildīgajiem ministriem un valdībai atgādinātu, ka Valka un Valga ir viena pilsēta divās valstīs un šie jaunie nosacījumi rada papildu stresu ne tikai igauņiem, bet arī latviešiem, kuri dzīvo Valgā. Piemēram, tagad viņiem liegta savu īpašumu pieskatīšana vai bērnu pusdienu talonu saņemšana. Ir arī citi svarīgi iemesli, kāpēc Valgas iedzīvotāji dodas uz Valku, un tā nav tikai veikalu apmeklēšana. Jau aizvadītajā piektdienā un brīvdienās sazinājos ar vairākām atbildīgām amatpersonām, atgādinot par Valkas un Valgas īpašo statusu. Šajā pandēmijas laikā cieš arī Valkas veikalnieki un pakalpojumu sniedzēji, jo līdz ar pandēmijas ieviešanu krietni sarucis igauņu skaits, kas apmeklē veikalus un izmanto otrpus robežai pieejamos pakalpojumus. Tagad arī šie jaunie noteikumi vēl vairāk negatīvi ietekmē vietējo uzņēmējdarbību. Diemžēl jāatzīst, ka šajā reizē, cīnoties par Valgas īpašo statusu attiecībā par ieceļošanu Latvijā, neesmu liels optimists, bet darīsim visu, ko vien varēsim,” stingri apņēmies V. A. Krauklis.

Tas, ka Valgas pagasta iedzīvotāju neielaišana Valkā satracinājusi kaimiņus, bija vērojams arī sociālajos tīklos, kur igauņi komentāros aicināja latviešiem atdarīt ar to pašu, nelaist viņus, piemēram, baseinā, kur peldas abu pilsētu iedzīvotāji. Kāda sieviete raksta: “Tas ir vienkārši negodīgi – latvieši var braukt uz Valgu, iepirkties, slēpot, uz baseinu, bet mani nelaiž aizbraukt uz kapiem, kur apglabāts mans dēls. Kapi nav iemesls latviešu robežsardzes izpratnē. Kurš par šo ir atbildīgs? Ir jācīnās. Es pirms tam dzīvoju Latvijā, tagad Valgā, kāpēc manas tiesības ierobežo?” jautā sieviete. Bēdu stāsti un saērcinātība aug augumā, vienīgais, ko cilvēks cilvēkam iesaka, – robežu šķērsot kājām vietās, kur nestāv robežsargi, vai atzīmēt, ka uz Latviju dodas tranzītā.

Pašvaldības vadītājs atgādina, ka uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām, paliek spēkā visi iepriekš ziņotie izņēmumi: netiek attiecināta 10 dienu pašizolācija un, ieceļojot Latvijā, nav jāuzrāda “Covid-19” tests.