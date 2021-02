Dvīņu pilsētas atjaunos un attīstīs kopīgo atpūtas zonu

Lai gan dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopīgā centra izbūve noslēgusies, Valkas novada pašvaldība sadarbībā ar Valgas pagasti valdi turpina strādāt pie ieceru īstenošanas, lai sakārtotu atpūtas zonu Valkas pusē, kuru izmanto ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī igauņi.

Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane informē, ka kopā ar Valgas pagasta valdi ir sagatavots un iesniegts projekta “Valgas – Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” pieteikums INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014–2020.

Projekta ietvaros plānota būtiska tūrisma infrastruktūras attīstība un Pedeles Dabas takas atjaunošana, kā arī jaunu objektu izveide. Šī ne tikai Valkai, bet arī Valgai būtiskā projekta ietvaros plānots atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz Latvijas – Igaunijas robežai. Šīs takas atjaunos abos Pedeles upes krastos, un tās izbūvēs no cieta materiāla, kuru neietekmēs nepastāvīgie meteoroloģiskie apstākļi un laikazobs. Šajā teritorijā uzstādīs jaunu apgaismojumu, videonovērošanu, atpūtas solus un atkritumu urnas. Savu laiku jau nokalpojušās koka kāpnes uz Valkā augstāko vietu – Putraskalnu – pārbūvēs, izmantojot materiālu, kurš kalpos daudzus gadus. Iecerēts, ka no šīm kāpnēm būs izbūvēta laipa līdz pat Pedelei ar atpūtas platformu upē. Viens no lielākajiem jauninājumiem būs izgaismotas strūklakas uzstādīšana Pedeles upē tuvāk Sēlijas ielai. Lai no Putraskalna pavērtos tīkama un sakopta ainava, pierobežas tuvumā plānota koku un krūmu izciršana.

Vēl šī projekta ietvaros paredzēts izveidot gājēju un riteņbraucēju taku ar cieto segumu, sākot no Raiņa ielas posma (no kopīgā centra gar Varžupīti) līdz Semināra ielai. Šajā posmā plānots iztīrīt Varžupīti, uzstādīt apgaismojumu, videonovērošanu, atpūtas solus un atkritumu urnas. Plānots rekonstruēt arī Semināra ielas tiltu, zem tilta izbūvēt caurteku, atjaunot asfalta segumu uz tilta, kā arī uzstādīt jaunas margas. Tāpat plānots atjaunot bijušo robežsardzes ēku, to pielāgojot Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja vajadzībām. Teritorijā ap šo ēku tiks izveidotas dažādas atraktīvas aktivitātes saistībā ar robežas tēmu, kā arī izveidots stāvlaukums tūristu autobusiem.

Projekta kopējais plānotais budžets ir 926 140 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 787 216,73 eiro. Šajā projektā Valkas novada dome un Valgas pagasta pārvalde katra līdzfinansē 70 tūkstošus eiro.

Publicējot šo informāciju sociālajos tīklos, daudzi valcēnieši komentē, ka ar nepacietību gaida, kad tiks uzsākta šī projekta īstenošana.

G. Smane skaidro, ka šis projekts jāīsteno divu gadu laikā. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par tehniskā projekta izstrādi. Pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas izstrādās tehnisko projektu un izsludinās konkursu par būvdarbu veikšanu. No pašvaldības puses par šī projekta vadītāju izraudzīts Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Toms Simtiņš. “Ziemeļlatvija” turpinās lasītājus informēt par šo projektu, kas būs kā turpinājums jaunajam dvīņu pilsētu centram.