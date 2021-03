Ģimenes jau saņēmušas dārza instrumentus un stādāmo materiālu

Lai paši varētu izaudzēt dažādus labumus savai ģimenei, šajā dārza darbu sezonā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu gandrīz divas reizes vairāk Latvijas mājsaimniecību saņems dažādas sēklas, stādus un dārza piederumus. Starp tiem būs arī vairākas Kārķu un Ērģemes pagastu ģimenes, kuras atsaukušās vietējās biedrības “Ugunspuķe” pamudinājumam pašiem ierīkot mazdārziņu vai uzsliet siltumnīcu.

Fonda izplatītajā paziņojumā masu medijiem teikts, ka, noslēdzoties fonda projektu konkursam programmā “Pats savam saimes galdam”, atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas, tostarp arī Kārķu pagasta iniciatīvu veicināšanas biedrība “Ugunspuķe”. Šīs organizācijas 625 Latvijas mājsaimniecībām sniegs atspērienu dārza darbu uzsākšanai. Pērn atbalstu saņēma 350 mājsaimniecības. Lielo interesi iesaistīties darbos organizācijas saista ar cilvēku vēlmi pārvarēt pandēmijas sekas – uzlabot ģimenes materiālo situāciju un veselību, aktīvi darbojoties svaigā gaisā.

Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 15 Kārķu un Ērģemes pagastu sociālā riska un, īpaši, daudzbērnu ģimenes. “Ugunspuķes” vadītāja Sandra Pilskalne stāsta, ka ģimenes saņems nepieciešamo mazdārziņu ierīkošanai un darba rezultātā sarūpēs veselīgu pārtiku – dārzeņus, garšaugus, ogas, katra ģimene vidēji 200 kilogramu apjomā. S. Pilskalne atzīst, ka iepriekšējos projekta gados darbos iesaistītās ģimenes ļoti novērtē šo atbalstu un turpina aktīvi darboties, kas apliecina projekta ilgtspējību: “Tas nav pat nekādās mērvienībās sarēķināms, bet sajūtams un redzams ‒ kā labais vairo labo, rosību, pozitīvas emocijas. Rezultātā katra ģimene ar saviem iekšējiem darba un laika resursiem, izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda materiālo atbalstu, spēj paši sev daudz vairāk palīdzēt un sarūpēt veselīgu pārtiku.”

Pirmo gadu šajā projektā iesaistīsies Ērģemes pagasta “Silenieku” mājās dzīvojošā daudzbērnu ģimene. “Ziemeļlatvija” sazinājās ar deviņu bērnu māmiņu Raitu Jakovļevu. Ģimenē vecākajai meitai ir 19 gadi, bet jaunākajai – tikai pieci mēneši. Raita stāsta, ka pati ir cilvēks ar īpašām vajadzībām, bet līdz šim visi kopā rosījušies savā piemājas dārziņā. Bijusi arī siltumnīca, bet šoziem sagāzās biezās sniega kārtas dēļ, bet ir jau iegādāta jauna – astoņus metrus gara un trīs metrus plata.

“Nopirkām to moderno siltumnīcu, jo tā kalpos ilgus gadus. Bērniem garšo gurķi un tomāti, būs arī ko ielikt burkās ziemai. Daudzi brīnās, ka man visam atliek laika, bet es paspēju apdarīt visus darbus ar bērnu un vīra palīdzību. Vīrs vakaros atnāk no darba un arī mums piepalīdz,” atklāj daudzbērnu māmiņa. Viņa saka paldies S. Pilskalnei, kura piedāvājusi iespēju piedalīties šajā projektā. Ģimene jau saņēmusi kvalitatīvu dārza ķerru un dārza inventāru – dakšas un kapļus. Ar tiem dārzā mammai solījušies palīdzēt bērni. Ir saņemtas arī dažādas sēklas, vēl būs kvalitatīvs kartupeļu stādāmais materiāls. Raita atzīst, ka saņemtais dārza inventārs un sēklas ir liels atspaids ģimenei, jo, lai to visu paši varētu iegādāties, būtu jāiztērē salīdzinoši liela nauda. Raita visvairāk priecājas par labo un stabilo ķerru.

Jau trešo gadu šajā projektā piedalīsies trīs bērnu māmiņa Evija Zirne no Kārķu pagasta. Viņa atceras, ka pirmajā gadā Sandras piedāvājums nācis kā Dieva dāvana, jo ģimene bija nonākusi finansiālās grūtībās – Evija bija palikusi viena ar bērniem. Kārķēniete atceras, ka saņēmusi sēklas, kas veikalos maksā salīdzinoši dārgi, “Fiskars” dārza instrumentus, labu šķirņu kartupeļu sēklu, ābelīti un ogulājus. Šajos gados Evija izaudzējusi tik daudz kartupeļu, ka ar izaudzēto ražu var dalīties ar tiem, kuriem pagrabos kartupeļi jau beigušies. Evija priecīgi stāsta, ka pa šiem gadiem ģimenē finansiālā situācija ir uzlabojusies, tāpēc no piedāvātajām sēklām atteikusies par labu tiem, kuriem tās vairāk ir vajadzīgas. Evija visas nepieciešamās sēklas jau iegādājusies pati. Viņa lūgusi kādu plūmes vai ķiršu stādu, arī ogulājus, jo tie ir vairāk vajadzīgi. Ģimene pati pie mājas ir uzslējusi siltumnīcu. Pērn tur izaugusi tik branga tomātu raža, ka Evija ziemas krājumiem sarūpēja dažāda veida tomātu salātus.

“Mūsu Sandrai cepuri nost, šis projekts ir zelta vērts. Laukos vienmēr ir ko darīt, tikai vajag gribēt un darīt. Zinu, ka ir ģimenes, kurām arī ir piedāvāta iespēja iesaistīties projektā, bet tās ir atteikušās. Man šķiet, ka, dzīvojot laukos, ģimene vienmēr būs paēdusi, ja kops savu dārzu, tāpēc reizēm nesaprotu šos cilvēkus, kuri to negrib darīt,” spriež trīs bērnu māmiņa.