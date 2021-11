Grāmatvedim jābūt pacietīgam, zinošam un radošam

10.novembrī savus profesionālos svētkus svin grāmatveži. Šajā profesijā vairāk nekā divdesmit gadus ir nostrādājusi Valkas novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava. Viņas profesionalitāte un zināšanas ir novērtētas arī visas Latvijas mērogā, jo pirms septiņiem gadiem viņa bija pirmā no pašvaldībā strādājošajiem grāmatvežiem, kas saņēma Latvijas labākā grāmatveža titulu.

Svētku priekšvakarā ar Ilzi tiekos viņas plašajā darba kabinetā jau pulksten 8 no rīta. Uz galda novietoti divi datorekrāni, kas atvieglo ikdienas atbildīgo darbu. Viņas pakļautībā strādā 11 darbinieki, no tiem trīs ir gados jauni speciālisti – Viktors Kaņepe, Jana Grase un Sintija Kārkliņa. Viņa ir no tiem vadītājiem, kas uzskata, ka jaunajiem ir jādod iespēja ne tikai strādāt, bet arī mācīties, jo kur gan viņi var gūt pieredzi, ja ne strādājot izvēlētajā profesijā.

Lai sasniegtu tik atzīstamus panākumus darbā, Ilze ir daudz mācījusies un to dara joprojām. Viņa biznesa augstskolā “Turība” ieguvusi diplomu grāmatvedībā un finansēs, arī ekonomikā, kā arī iegūts maģistra grāds publiskajā pārvaldē. Jau bērnībā Ilze kopā ar brāli aizrāvusies ar matemātiku. Tolaik padomju gados iznāca laikraksts “Pionieris”, kurā regulāri bija jārisina Profesora Cipariņa sarežģītie un atjautīgie matemātikas uzdevumi. Iesūtot atrisinājumus, Ilze ar brāli vairākkārt ieguva pirmās vietas. Ilze nevar atbildēt uz jautājumu, vai grāmatveža profesija ir viņas izsapņotā nodarbošanās, bet cipari viņai patikuši vienmēr. Lai strādātu šajā profesijā, Ilze ir sapratusi, ka ir jābūt pacietīgai, zinošai un noteikti – arī radošai.

“Daudziem šķiet, ka grāmatvedis ir sausa profesija, bet tā nemaz nav. Grāmatvedim ir ļoti labi jāpārzina Latvijas Republikas nodokļu sistēma. Lai nodokļus pareizi piemērotu, ir jābūt diezgan radošam,” ir pārliecināta Ilze. Viņa pieredzi un zināšanas nodod topošajiem grāmatvežiem, mācību uzņēmumā “Buts” pasniedzot grāmatvedības kursus. Tie pašlaik notiek attālināti “Zoom” platformā, līdz ar to Ilzei nākas strādāt ar kursantiem no visas Latvijas. Mācības notiek pēc darba līdz vēlai vakara stundai. Ilze atzīst, ka viņai jau ir izveidojusies jušana, kurš no kursu beidzējiem varēs strādāt šajā profesijā un kuram diemžēl ar grāmatvedību nebūs pa ceļam. Grāmatvedis ir viena no tām profesijām, kura ātri vien var izkrist no aprites. Ilzes pārliecība ir tāda, ja piecus gadus nav darīts šis darbs, ir jāmācās viss no paša sākuma. Mūsdienās gan grāmatveža darbu atvieglo internets un grāmatvedības programmas, bet arī tās ir jāapgūst līdz pašai sīkākajai niansei. Lai patīkamo savienotu ar vajadzīgo, katru gadu vasarā Ilze kopā ar savas nodaļas kolēģiem dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu citu pašvaldību. Šovasar pabūts Aizputē, kur kopā apgūtas grāmatvedības programmas “ZZ Dats” sīkākās nianses.

Savukārt, lai pēc spraigas darba nedēļas atslēgtos no ikdienas darba pienākumiem, Ilze brīvdienās kopā ar ģimeni mēdz ceļot pa Latviju un pie reizes nobaudīt tās vietas tradicionālos ēdienus. Šādi izbraucieni sniedz atpūtu un enerģiju jaunajam darba cēlienam.