Iecerēts Valkā izveidot radošo centru

Lai mazinātu riska grupas jauniešos atstumtības izjūtu, viņus iesaistot dažādās radošās aktivitātēs, tādējādi nostiprinot jauniešu pašapziņu un ticību saviem spēkiem, dodot iespēju pārliecināties, ka gan paši jaunieši, gan viņu idejas ir vajadzīgas sabiedrībai, biedrība “OPEN Radošais Centrs” iecerējusi Valkā izveidot radošo centru.

Šim nolūkam pašvaldība biedrībai ir piešķīrusi telpas Rūjienas ielā 3E trešajā stāvā 70,3 kvadrātmetru platībā, kā arī apņēmusies segt ikmēneša patērētās siltumenerģijas izmaksas desmit procentu apmērā.

Valkas novada pašvaldība septembra beigās saņēmusi šīs biedrības iesniegumu (tās juridiskā adrese – Rīga, Zeļļu iela 25), kurā biedrība norādījusi, ka tā piedāvā iespēju jauniešiem vecumā no 13 gadiem uzturēties un radoši darboties centra telpās. Biedrība paskaidro, ka centra apmeklētājiem ir iespējas spēlēt spēles, lasīt grāmatas, piedalīties fiziskās aktivitātēs. Turklāt iesniegumā norādīts, ka radošais centrs nav nedz izglītības, nedz krīzes centrs, bet gan droša vieta, kur patverties, pagatavot ēdienu, pildīt mājasdarbus un darīt vēl citas lietas. Centri jauniešiem ir pieejami katru dienu, savukārt no 16 gadu vecuma – visu diennakti. Šobrīd ir atvērti jau 11 šādi centri dažādās Latvijas pilsētās, uz kuriem nāk apmēram 300 jaunieši. Šie centri darbojas, pateicoties ziedotāju atbalstam, un jauniešiem tie ir pieejami bez maksas. Valkai tuvākais centrs darbojas Valmierā, Purva ielā 13.

Šis jautājums uz biedrības “OPEN Radošais Centrs” iesnieguma pamata izskatīts novada pašvaldības Sociālo lietu un Finanšu komiteju sēdēs 18. oktobrī. Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Dace Bašķe stāsta, ka ne uz komitejas, ne arī uz 28. oktobrī notikušo pašvaldības domes sēdi biedrības pārstāvji nebija ieradušies, bet šo ieceri par radošā centra izveidi Valkā deputāti atbalstīja. Uz “Ziemeļlatvijas” jautājumu, vai Valkā būs pietiekami daudz jauniešu, kas gribēs apmeklēt šo centru, D. Bašķe nevarēja atbildēt, jo šādas informācijas neesot.

“Šis centrs paredzēts riska grupas jauniešiem. Kur tad tādu nav, visā Latvijā šādu jauniešu ir daudz. Tikai mani māc šaubas, vai vajadzētu viņiem ļaut centrā uzturēties visu nakti. Tas saistīts ar drošības un kārtības jautājumiem,” norāda D. Bašķe.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektors, kurš strādā arī ar Valkas novada nepilngadīgajiem, Vilis Daņilovs “Ziemeļlatvijai” norāda, ka Valkā, Semināra ielā 21, jau darbojas Multifunkcionālais jauniešu interešu centrs (MJIC) “Jaunietis”, kur arī var darīt visu to pašu, kas iecerēts Rīgas biedrības radošajā centrā. Tikai Valkas MJIC nav iespējas palikt pa nakti. V. Daņilovs uzskata, ka šādi centri ir laba lieta, tikai jāraugās, kādi darbinieki tur strādā, jo mūsdienās riska grupas jauniešiem ir nepieciešams psiholoģiskais un emocionālais atbalsts. Bieži vien, strādājot ar nepilngadīgajiem, sarunās atklājies, ka milzīgas problēmas ir pašā ģimenē. Līdz ar to pieaugušajiem nevajadzētu šos riska grupas jauniešus, ļaujot viņiem nakšņot šādos centros, izolēt no ģimenes, bet gan vairāk strādāt ar pašu ģimeni. V. Daņilovs akcentē arī likumisko pusi, atgādinot, ka pilna atbildība par nepilngadīgo ir mātei un tēvam, nevis radošā centra darbiniekiem, līdz ar to vecāki ir jāinformē par gadījumiem, ja nepilngadīgais izlemj nakti pārlaist centrā, nevis savās mājās. Taču valsts policijas darbinieks šo ieceri atbalsta, vēlreiz uzsverot ģimenes svarīgo lomu.

“Ziemeļlatvija” vairākkārt mēģināja sazināties ar biedrību, zvanot uz mājaslapā www.openrc.lv norādīto mobilā tālruņa numuru, diemžēl tas neizdevās. Biedrības mājaslapā ir publicēts aicinājums ar lūgumu palīdzēt izveidot Latvijā plašāko bezmaksas jauniešu centru ar ikmēneša vai vienreizēju ziedojumu.