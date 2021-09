Kārķēnieši iestājas pret vietējās pasta nodaļas reorganizāciju

Aizvadītajā nedēļā Kārķu pagasta ļaudis savā pastkastītē saņēma nepatīkamu paziņojumu – sākot no 24. septembra, pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru darba dienu tikai vienu stundu, jo tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks.

Reaģējot uz šādu ziņojumu par pasta nodaļas reorganizāciju, Kārķos nepilnu divu dienu laikā savākti 190 paraksti un kopā ar tiem nosūtīta vēstule “Latvijas Pasta” vadībai un valdībai. Tagad kārķēnieši gaida atbildi uz to, klusi cerot, ka viņu viedokli kāds varētu saklausīt.

Iedzīvotāji satraucas par pasta pakalpojumu pieejamību, neslēpjot bažas, ka reorganizācija varētu nozīmēt arī pasta nodaļas likvidāciju. Kārķu pagasta pārvaldē stāsta, ka iedzīvotāji rīkojušies ātri, parakstu vākšana notikusi nepilnas divas dienas, lai pēc iespējas ātrāk izteiktu savu viedokli, ka pasta nodaļa Kārķos cilvēkiem ir vajadzīga ierastajā kārtībā. Pret pasta nodaļas reorganizāciju ir seniori, vietējie uzņēmēji un strādnieki, kā arī jaunākā paaudze, kura ar pasta starpniecību pasūta dažādas paciņas no interneta veikaliem un ne tikai.

“Ar atbildi uz saņemto paziņojumu vilcināties nevarējām. Protams, parakstu būtu bijis daudz vairāk, ja būtu bijis ilgāks laiks, bet vajadzēja ātri rīkoties, paust kopīgi nostāju, ka pasta pakalpojumi pagastā ir nepieciešami līdzšinējā darba kārtībā. Protams, vēl pēc vēstules nosūtīšanas nāca un jautāja, kur var atstāt parakstu, taču vēstule ar parakstiem jau bija nosūtīta,” norāda vietējā aktīviste, Kārķu pagasta iedzīvotāja Sandra Pilskalne.

Lēmumu mainīt pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku “Latvijas Pasts” pieņēmis, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Kārķu pasta nodaļā, kas radot “Latvijas Pastam” ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 6400 eiro apmērā. Tajā pašā laikā “Latvijas Pasta” pārstāve Vineta Danielsone ziņo, ka, tāpat kā līdz šim, Kārķu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas Pasts”, tostarp vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons atklāj, ka arī pašvaldībai tas ir bijis negaidīts pārsteigums, jo sarunu ar “Latvijas Pastu” par to, ka šāda reorganizācija nepieciešama, nav bijis. “Vienīgais, kas ir bijis, – viens telefona zvans. Man šī komunikācija nav saprotama, ka viens zvans un atsaucas uz kaut kādu abonētās preses daudzumu, turklāt tai pašā laikā es redzu, ka “Latvijas Pasts” kā uzņēmums, kā organizācija atkal paziņo par rekordpeļņu, tātad viņiem iet ļoti labi. Ja ir mērķis tikai pelnīt naudu, aizmirstot par iedzīvotāju vajadzībām, tad tas ir skumji. Tas ir tomēr valsts uzņēmums, tam ir jāskatās kaut kādas kopīgās intereses,” norāda P. Pētersons un jautā: “Ja jau tādā veidā tiek pāriets uz citiem veidiem, kā nodrošināt ierastos pakalpojumus, piemēram, sūtījumu saņemšanu, tad kāpēc laukos, pagastos, kā piemēram, Vijciemā vai Ērģemē, kur vairs nav pasta nodaļu, mēs nevaram redzēt uzstādītus pasta pakomātus? Tādi ir pilsētās, bet par lauku iedzīvotājiem neviens nepadomā.”

Pēc saņemtā paziņojuma ir noprotams, ka Kārķu pasta nodaļa tiek savienota ar Strenču pasta nodaļu. Iedzīvotājiem tas rada neizpratni, jo ar Strenčiem nav sabiedriskā transporta, ir jābrauc ar diviem autobusiem, tas nozīmē, ka teorētiski pakalpojums tiek piedāvāts, bet patiesībā ir pilnīgi nepieejams.

“Jau sen esam Strenču pasta nodaļas paspārnē. Katru rītu braucu uz Strenčiem pēc korespondences, abonētajiem preses izdevumiem. Ja tāds lēmums ir izskanējis, tad diez vai kas mainīsies. Tā savā laikā tika likvidēta pasta nodaļa Ēvelē, Ērģemē un citviet laukos. Tas noteikti ir ar domu, lai cilvēki meklētu citus variantus līdzšinējo pakalpojumu saņemšanai, taču daudziem nav internetbankas, nauda glabājas pasta norēķinu sistēmas kontā. Protams, lai kāds būtu rezultāts, pielāgosimies apstākļiem. Darīsim visu, lai iedzīvotāji saņemtu ierastos pakalpojumus. Būs raiti jāstrādā. Bet iedzīvotājiem būs jābūt pacietīgiem, jāpiesaka nepieciešamie pakalpojumi vai jāpagaida, piemēram, uz kādu komercpreci. Ja man tās nebūs uz vietas, būs jāgaida nākamā diena, kad varēšu atvest to no Strenču pasta nodaļas. Visam meklēsim risinājumu,” par iespējamo turpmāko darba scenāriju spriež kārķēniete, pastniece Maija Karnīte, kura apkalpo iedzīvotājus ne vien Kārķu pagastā, bet arī Ēveles un daļā Jērcēnu pagasta. Tieši viņai līdz ar jauno reorganizāciju būs vairāk darba pienākumu, jo stundu dienā klientus pasta nodaļā apkalpos vien pastniece.

Iedzīvotāji pauž bažas arī par to, ka jau ierasto pakalpojumu saņemšana pēc mēneša varētu maksāt krietni vairāk. “Pazīstu daudzus, kuri pastu apmeklē regulāri, tāpēc varu teikt, ka Kārķu pasta nodaļa ir diezgan labi apmeklēta. Cilvēki ir satraukušies, ka daudzi pasta pakalpojumi līdz ar jauno kārtību kļūs dārgāki. Nezinu gan, no kurienes viņi ir saņēmuši šādu informāciju,” min kārķēniete Dace Pieče un uzsver, ka iedzīvotājiem ir svarīgi, lai pasta nodaļas darbs nemainītos, jo ir cilvēki, kuri dodas pie ārsta, uz bibliotēku vai pagastā kārtot lietas un ieiet arī pastā, lai iegādātos preses izdevumus vai saņemtu kādu citu pakalpojumu.

Nākas secināt, ka šāda nepatīkama situācija ir izveidojusies, jo daudzas lietas mūsu valstī notiek bez savstarpējas komunikācijas. Proti, iedzīvotāji vienkārši tiek nostādīti fakta priekšā. Tāpēc daudzi rausta plecus jautā: “Kāpēc “Latvijas Pasta” pārstāvji nevarēja atbraukt uz Kārķiem, izskaidrot, sīkāk izklāstīt situāciju, uzklausīt iedzīvotājus?” “Tā jau mūsu valstī ir – viss notiek aizmuguriski. Cilvēki tiek nostādīti fakta priekšā – tas maksā tik un tas – tik, un visiem augstākstāvošajiem ir vienalga, ko par to cilvēki domā. Jo viņiem tā vajag un viņi tā nolēma. Ja jau viņi gribēja kaut ko mainīt, tad kāpēc “Latvijas Pasta” priekšniecība nevarēja atbraukt uz Kārķiem, paaicināt cilvēkus un to lietu izstāstīt,” izsakās D. Pieče.

Ziņa par izmaiņām pasta nodaļas darbā, īpaši skumdina iedzīvotājus, kuri regulāri apmeklē pastu. “Esmu internetveikala īpašniece, varu teikt, ka pasts ir tāds ļoti nozīmīgs civilizācijas rādītājs, punkts, to nevar tā vienkārši ņemt un atņemt, turklāt pagasta centrā. Izgatavoju dabas rotas un ļoti daudz izejmateriālu pasūtu no ārzemēm, no Eiropas un arī tālāk. Protams, šos sūtījumus es saņemu vietējā pasta nodaļā. Man nav saprotams, kāpēc pasts dod iespējas pats saviem konkurentiem, teiksim, kurjerdienestiem, kas šobrīd ļoti plaukst un arvien vairāk. Jo ir skaidrs, ka ļoti daudz cilvēku iepērkas internetā un saņem preces mājās,” izsakās Dana Purviņa.

Tajā pašā laikā “Latvijas Pastā” atgādina, ka jebkuram reģiona iedzīvotājam jau pašreiz ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus gan ārpus pasta nodaļas, gan pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darba laikā, jo vēl darbojas tāds modelis, ka pastnieks pēc pieprasījuma apkalpo klientu dzīvesvietā. Šos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā būs iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar “Latvijas Pasta” klientu centru.