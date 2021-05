Kārķos gaida jaunus un spējīgus darbiniekus

Aizvadītajā ceturtdienā Kārķos atklātais jaunais ražošanas uzņēmums “Zaļkalni”, kurā turpmāk darbosies no Naukšēniem pārcēlies mēbeļu ražošanas uzņēmums “Wega”, pēdējos gados Valkas novadā ir jau trešā ražotne, kas izveidota, pateicoties Valkas novada domes centieniem un Eiropas Savienības fondu finansiālajam atbalstam.

“Ziemeļlatvija” jaunajā ražotnē viesojās dienu pēc atklāšanas. SIA “Wega” valdes loceklis Gatis Vēveris, mūs sagaidot, ir nedaudz samulsis, jo, kā atklājas, nav radis pie tik lielas sabiedrības un masu mediju uzmanības. Taču vārds pa vārdam, un Gatis paver durvis atklātai sarunai – atklāj ne tikai prieku par paveikto, bet arī bažas, vai izdosies atrast saprātīgus, zinošus un prasmīgus darbiniekus, lai varētu palielināt ražošanas jaudas un apgūt jaunu eksporta tirgu. Gatis pozitīvi vērtē vietējās pašvaldības uzņemto virzienu uzņēmēju atbalstam.

“Strādājot šajā nozarē, savos trīsdesmit septiņos gados esmu jau izmēzis un ražošanai pielāgojis vairākas telpas. Mantojumā no padomju laikiem tagad mums atlikušas lielākoties tikai ēku sienas ar bērziem apaugušiem jumtiem. Ja Kārķos netaptu šī jaunā ražošanas ēka, tā arī turpinātu darbu līdzšinējās telpās Naukšēnos. Godīgi sakot, mums visiem ir neliels šoks par plašumu, kas jāapdzīvo, jo tik ilgus gadus esam strādājuši šaurībā,” atzīst uzņēmējs.

Jau tagad lielākā daļa saražotās produkcijas nonāk Vācijas tirgū, jo SIA “Wega” top sarežģītu konstrukciju mēbeles galvenokārt Vācijas veikaliem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Uzņēmumā pēc klientu pasūtījuma ražo arī virtuves iekārtas un citas mēbeles, kas pārsvarā ir roku darbs. Taču, uzstādot jaunās ražošanas iekārtas, palielināsies ne tikai jauda, bet arī daudz ātrāk taps pasūtījuma darbi. Turklāt, kā uzsver Gatis, visos laikos roku darbs maksājis daudz vairāk, tāpēc nākotnē ir jādomā par saprātīgu izmaksu samazinājumu. Taču viņš atzīst, ka nekādā gadījumā viņi nebūs lētākie meistari, jo savs darbs, zināšanas un ieguldītā enerģija ir jāprot novērtēt. Daudz svarīgāk par zemākās cenas piedāvāšanu, kas nepieciešama, lai vinnētu konkursos pasūtījumus, ir labākā kvalitāte, un to ražotne Kārķos turēs augstāk par visu. Šī iemesla dēļ viņi neiesaistās cīņā par projektu pasūtījumiem, bet savu ceļu lauž paši.

Jau sarunas sākumā uzņēmējs uzsver, ka strādāt gribētāju rinda pie jaunā uzņēmuma durvīm nestāv, jo Gata prasības potenciālajiem darbiniekiem ir augstas. Proti, cilvēkam ir jābūt ne tikai vēlmei strādāt un apgūt jaunas darba prasmes, bet arī jāprot lasīt rasējumus un pēc tiem izgatavot pasūtījumu. Gatis apzinās, ka daudz ko var iemācīties, ja vien ir gribēšana. Tas ir viens no nosacījumiem, kāpēc Gatis savā uzņēmumā darbu piedāvā praktikantiem, kuri nereti izaug par īstiem lietaskokiem. Pašlaik uzņēmumā strādā 18 darbinieki, bet to skaits būs jāpalielina, jo divu gadu laikā uzņēmējam kā ražotnes nomniekam ir jāīsteno divi svarīgi noteikumi – jārada vairākas jaunas darba vietas un jaunās ražošanas iekārtās jāiegulda 400 tūkstoši eiro. Jaunās iekārtas jau ir pasūtinātas, tāpēc nākamais likumsakarīgais solis – jaunu un daudzsološu darbinieku meklēšana. SIA “Wega” specifika ir tā, ka daļa darbinieku strādā Vācijā – klientiem uzstāda mēbeles. Pašlaik Vācijā strādā pieci darbinieki. Gatis stāsta, ka pēdējās nedēļās jau vairāki darbinieki ir pieņemti darbā. Lai gan vidējo atalgojumu uzņēmējs neizpauž, viņš atklāj, ka darbinieki, kas brauc komandējumā uz ilgāku laiku, netiek apdalīti. Tāpat ir arī ar strādniekiem, kuri strādā apzinīgi un atbildīgi un necenšas, kā smejas Gatis, izmantot viņa pārāk labo sirdi. Viņš pats nesmādē nevienu darbu, sākot no sadzīves atkritumu vākšanas, telpu tīrīšanas līdz pat ilglaicīgai prombūtnei komandējumos Vācijā. Lai kaut nedaudz samazinātu paša darba slodzi un atbildību, ir jānokomplektē, kā teic pats Gatis, zelta komanda. Viens no šīs komandas ķēdes posmiem, kurš jau no uzņēmuma pirmsākumiem strādā plecu pie pleca ar Gati, ir izstrādājumu projektētājs Harijs Balodis. Iesaistoties sarunā, viņš smej, ka, līdzīgi kā Gatis, nesmādē nevienu darbu.

Gatis viņu raksturo ne tikai kā plaša profila speciālistu, bet arī zinošu, atbildīgu un gudru darbinieku. Uz jautājumu, kāpēc viņi necenšas iekarot arī Latvijas tirgu, bet skatās ārpus Latvijas robežām, Gatis atbild, ka tas šajos laikos ir sarežģīti, jo Latvijas tirgus ir pārāk mazs, lai visiem pietiktu vietas. Liela nozīme ir arī savstarpējiem sakariem, un tie pašlaik Gatim daudz izdevīgāki ir Vācijā. Viņš respektē un ciena vāciešu pedantismu, jo pats tāds ir, tāpēc strādāt ir viegli. Ja izdodas panākt tikšanos ar potenciālajiem klientiem, piemēram, Liepājā vai Daugavpilī, tālāk par kafijas padzeršanu un salātiņu apēšanu nav tikts. Toties visas iespējas ir paplašināt eksportu. Tas arī tiks darīts. Uzņēmuma vadība cer, ka pēc intervijas “Ziemeļlatvijā” atradīsies prasmīgi meistari, kuri pievienosies viņu komandai.

Vairāk foto – www.ziemellatvija.lv.