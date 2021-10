Kārķu pagastā iznes gaismā novārtā atstātus īpašumus

Kopš oktobra sociālajā tīklā “Facebook” Kārķu pagasta kontā var ieraudzīt informāciju par pamestiem īpašumiem pagastā, kurus var iegādāties. Šādu informāciju pašvaldība savos sociālajos tīklos turpmāk publicēs regulāri.

1. oktobrī tapis pirmais ieraksts, un tas krietni iekustinājis sociālos tīklus. “Uzsākam jaunu akciju. Pagastā ir ap pussimts pamestu dažādu īpašumu. Mēs sazināsimies ar īpašniekiem un noskaidrosim, vai iespējams to nopirkt, ja jā, tad jūs to uzzināsiet – katra mēneša sākumā publicēsim informāciju par kādu no tiem. Ja jums tas nav aktuāli, priecāsimies, ka dalīsities ar šo ziņu, jo katrs jauns cilvēks un ģimene pagastā ienes jaunas vēsmas un mēs kļūstam spēcīgāki. Katrs, kas spiedīs ‘’dalīties ar ziņu’’ un ‘’patīk’’, piedalīsies nejaušības konkursā ar iespēju laimēt kādu skaistu Mārtiņa Silgaiļa dabas foto uz auduma,” tā teikts Kārķu pagasta “Facebook” ierakstā. Klāt tam pievienota informācija un fotogrāfijas par pirmo īpašumu – dzīvojamo māju “Cekuliņas”, kas gaida savus jaunos saimniekus. Par šī īpašuma pirkšanu jau ir izteikta interese un tāpēc var teikt, ka akcijas mērķis ir attaisnojies. Turklāt internetā lielākā daļa komentētāju ideju slavē un vērtē pozitīvi. Ir cilvēki, kuri norāda, ka arī citviet Latvijā varētu pārņemt līdzīgu praksi un pārdot pamestos īpašumus.

Protams, katram īpašniekam ir tiesības pārdot savu īpašumu par vēlamo cenu, tāpēc iedzīvotāju domas dalās šajā jautājumā. Ierakstā teikts, ka dzīvojamā māja “Cekuliņas” un viens hektārs zemes ap to maksā septiņus tūkstošus eiro, tāpēc netrūkst tādu, kuri uzskata, ka tā ir pārāk liela summa priekš šāda zemes gabala. Labi, ja īpašumi nonāktu pie cilvēkiem, kuriem tiešām tas ir vajadzīgs, bet norādītā summa gan nav reāla,” izteikusies komentētāja Laura. Daudzi uzsver, ka konkrētajai mājai un zemesgabalam būs nepieciešami ievērojami finansiālie ieguldījumi, lai tā būtu apdzīvojama, tāpēc kopējās izmaksas potenciālajam pircējam būs krietni lielākas.

Savukārt kāda cita sociālo tīklu lietotāja šo akciju sauc par pagasta sakārtošanu. “Malači, Kārķu pagasts, citiem pagastiem būtu jādodas jūsu pēdās, jo pamestu un nesakārtotu īpašumu ir ļoti daudz. Un katrs apdzīvots, apsaimniekots īpašums ienes svaigu vēsmu jebkurā reģionā.”

Šīs akcijas iniciators ir Kārķu pagasta pārvalde. Pie pārvaldes darbiniekiem nereti vēršas cilvēki ar jautājumiem un interesi iegādāties kādu no īpašumiem pagastā. “Ideja man radās jau sen. Pagastā pazīstu katru māju, arī kādu trešo daļu no pamesto māju īpašniekiem. Sazinājos ar atsevišķiem īpašumu saimniekiem, kas bija gatavi šajā akcijā iesaistīties. Turpināsim sadarbību ar īpašumu saimniekiem, kas būtu gatavi savu īpašumu pārdot, un reizi mēnesī veikt šāda veida publikāciju “Facebook” vietnē. Ja mēnesī publicēsim vismaz vienu īpašumu, kuram vēlāk uzradīsies jauns saimnieks, tad gada laikā tie jau būs 12 īpašumi, kuri vairs nebūs atstāti novārtā,” klāsta Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons, kurš laika gaitā apzina situāciju par pamestajiem īpašumiem arī Ērģemes pagastā. Ja no nekustamo īpašumu saimniekiem būs atsaucība un tāda interese, tad līdzīga akcija sociālajos tīklos atspoguļos arī situāciju Ērģemes pagastā.

Turklāt sludinājumu portālos nekustamo īpašumu sadaļā aktīvo piedāvājumu nav daudz, bet tas neatbilst reālajai situācijai. Tas izskaidrojams ar to, ka paši īpašnieki ir kūtri ar sludinājumu publicēšanu. Taču šajos neapsaimniekotajos īpašumos ir mājas dažādā stāvoklī. “Ir tādas, kurās var iet un uzreiz dzīvot, kurināt krāsni, bet daļa, protams, prasīs darbu un finansiālos ieguldījumus. Ir gadījumi, kad cilvēki vēlas iegādāties tikai zemes gabalu, uz kura paši kaut ko iecerējuši būvēt un tamlīdzīgi,” piebilst P. Pētersons.