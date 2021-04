Lems par pašvaldības vadītāja komandējumu

Ceturtdien, 29.aprīlī, pulksten 10 attālinātā režīmā sāksies Valkas novada domes sēde.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka sēdes darba kārtībā iekļauti 17, bet ierosināšanai – trīs jautājumi. Deputāti lems par pašvaldības vadītāja Venta Armanda Kraukļa komandējumu – vizīti uz Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabalu no 17. līdz 20. maijam. Tāpat būs jālemj par aizņēmuma ņemšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstības izveidei Valkas novadā”. Novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava rosinās deputātus atbalstīt ieceri par aizņēmumu – 86 682 eiro – no Latvijas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu. Šajā projektā plānotās aktivitātes – ražošanas teritorijas izveide Kārķu pagastā – jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība. Projekta īstenošanas laiks – no šī gada 13. janvāra līdz nākamā gada 12. janvārim.

Sēdē izskatīs arī jautājumu par neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24, trešajā stāvā ar kopējo platību 33,3 kvadrātmetri, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Aizsargu organizācija” termiņā uz diviem gadiem. Tāpat deputāti lems par pašvaldībai piederošo telpu Rīgas ielā 22 telpu nomas izsoles 16. aprīlī atzīšanu par nenotikušu, jo līdz noteiktajam termiņam – 15. aprīlim pulksten 16 – nebija piereģistrējies neviens izsoles dalībnieks.