Mākslīgi radītā kalna nosaukumā dominē Krauklis

Lai atrastu pašu piemērotāko un, jāatzīst, arī interesantāko nosaukumu mākslīgajam zemes uzbērumam Raiņa – Lielās Jaunās – Valdemāra ielu teritorijā netālu no Gaisa tilta, Vidzemes partijas Valkas novada kopa sociālajos tīklos izplatījusi aicinājumu iedzīvotājiem iesniegt savu nosaukuma variantu.

Šim aicinājumam atsaukušies ne tikai esošie, bet arī bijušie valcēnieši un apkārtējo novadu iedzīvotāji. Izlasot iesūtītos nosaukumus, jāatzīst, ka tajos dominē novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa uzvārds. Vai kāds no ieteikumiem kļūs par šī kalna nosaukumu, rādīs laiks, bet skaidrs ir viens, ka pašvaldība nopietni ķērusies klāt šīs teritorijas labiekārtošanas darbiem, to veidojot par aktīvās atpūtas vietu pilsētā. “Ziemeļlatvijas” aptaujātie valcēnieši atklāja, ka no ieteiktajiem vislabāk patīk Jāņa Aumeistera ieteiktais nosaukums – Gaisiņš. Valcēnieši uzskata, ka šis nosaukums atklāj, ka mākslīgais kalns atrodas netālu no Gaisa tilta un tas varētu būt Latvijas augstākā kalna – Gaiziņa – jaunākais brālis Gaisiņš.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka 12. februārī notika Attīstības lietu komitejas izbraukuma sēde, kurā deputāti uz vietas apskatīja kalna teritoriju un dalījās ar ieteikumiem, ko vajadzētu darīt, lai šī vieta kļūtu pievilcīga un sakārtota. Komitejas dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešama kopšanas cirte meža teritorijā pie dzelzceļa sliedēm Gaisa tilta rajonā un kalniņa labiekārtošana, vienlaicīgi atrisinot jautājumu par tā izgaismošanu vakara stundās. Teritoriju plānots izveidot kā aktīvās atpūtas zonu valcēniešiem, vienlaikus sakārtojot pilsētvidi, kas dotu iespēju baudīt skaistu un sakoptu vidi, izbraucot ar sliežu velosipēdiem.

Novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane aicina iedzīvotājus līdz trešdienai, 31. martam, uz e-pasta adresi [email protected] iesūtīt ieteikumus, ko vajadzētu attīstīt šajā aktīvās atpūtas zonas teritorijā. G. Smane stāsta, ka ir saņemti vairāki ieteikumi, piemēram, ka šo teritoriju vajadzētu attīstīt saistībā ar velosportu, izveidot golfa spēles mini laukumu un petanka laukumu.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka šo mākslīgo zemes uzbērumu sāka veidot laikā, kad par novada domes izpilddirektoru strādāja Guntis Bašķis.

Zemi, kas radās dažādu rakšanas darbu laikā, aizveda uz šo teritoriju un veidoja mākslīgo kalnu.

Iedzīvotāju ieteiktie Valkā mākslīgi izveidotā kalna nosaukumi:

Venta platmale

Kraukļa kalns

Gaisiņš

Jaunais kalns, Jaunkalns

Gaisa tilta kalniņš

Kraukļa ligzda

Cimzes kalns (blakus ir Cimzes iela)

Kraukļa vēders

Kraukļa nāģenīte

Kraukļa berete

Kraukļa guza