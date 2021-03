No 28.marta stājas spēkā jauns vilcienu kustības grafiks

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūves laikā no šī gada 28. marta tiks slēgti trīs pasažieru kustībai izmantotie sliežu ceļi, tādēļ pasažieriem jārēķinās gan ar ievērojamām izmaiņām visu maršrutu vilcienu kustības sarakstos, gan ar to, ka lielai daļai vilcienu tiks mainīti to atiešanas un pienākšanas ceļi Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā.

No 28. marta Siguldas, Valmieras un Valgas virziena vilcieni aties no 10., 11. vai 12. ceļa.

Mainās arī vilciena Rīga – Valga atiešanas laiki. No 28.marta vilciens no Rīgas dosies ceļā 10:46 un 18:16, un pienāks Valgā attiecīgi 13:41 un 20:49.

Virzienā no Valgas uz Rīgu vilciens no 28.marta ceļā dosies 5:14 un 16:54, galastacijā Rīgā nonākot attiecīgi 7:45 un 19:45.

“Pasažieru vilciena” mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienu uz priekšu, jau ietver kustības grafika izmaiņas. Ar vilcienu pamatsarakstu, kas stāsies spēkā 28. martā, iespējams iepazīties šeit.