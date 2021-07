Norāda uz nesakoptu puķu dobi Valkā

Šovasar Valkas ziedu rotā parādījušies vairāki koši akcenti, piemēram, kopīgajā Valkas un Valgas centrā, bet ir arī pa kādam neizdarītam darbam. Uz to norāda “Ziemeļlatvijas” elektroniskajā pastā iesūtītā vēstule ar vairākām fotogrāfijām.

Vērīgā iedzīvotāja raksta: “Šodien sanāca pastaigāt pa Valku, rezultātā biju nepatīkami pārsteigta. Puķu dobes Valkā pie kultūras nama ir nekoptas un izskatās nožēlojami. Tulpes, kuras jau sen kā noziedējušas un nokaltušas nav nogrieztas, bet lepni slejas atlikušie stumbeņi. Tāpat dekoratīvie sīpoli un nokaltušie augi dobēs. Puķu pods ar aplauzto kannu un nokaltušajām, iespējams, atraitnītēm vienkārši izcils. Acīmredzams, ka labiekārtošanas darbu vadītāja ‒ dārzniece Alita Plūksna netiek galā ar tiešajiem pienākumiem. Interesanti, kādu projektu šī darbiniece iesniedza amata konkursa otrajā kārtā, kā rezultātā tika izvēlēta konkrētajam amatam, apsteidzot pat diplomētus ainavu arhitektus, ja pat esošās (iepriekšējās dārznieces radītās) dobes nespēj savest kārtībā. Toties popularitātes nolūkos talku ezerā gan sarīko. Laikam jau pilsēta aiz meža vairāk kā āzi par dārznieku nav pelnījusi. Skumji.”

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar novada pašvaldības Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāju – dārznieci Alitu Plūksnu. Viņa piekrīt, ka šī puķu dobe ir aizaugusi. Darāmo darbu plānā ir tās ravēšana.

“Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā darāmais ir saplānots un tiek veikts rindas kārtībā. Turklāt līdz ar pašvaldības vēlēšanām ir iekavējusies programma, kas ļāva pilsētas sakopšanas darbos nodarbināt bezdarbniekus, tāpēc trūkst darbaroku,” skaidro A. Plūksna. Viņa atgādina, ka, strādājot šajā amatā, neveic tikai dārznieces pienākumus, bet arī koordinē trimmeristu, traktoristu un sētnieku darbu. Šajā karstajā laikā nodaļas darbinieki darbu sāk jau no pulksten pieciem vai sešiem rītā, lai varētu veikt ikdienas darbus. Pilsētas dārzniecei trīs reizes nedēļā talkā nāk strādniece pie laistīšanas darbiem. A. Plūksna stāsta, ka puķu dobe pie kultūras nama ir izravēta jau šo otrdien agri no rīta. A. Plūksna atzīst, ka nereti no rītiem, atnākot uz darbu, atklājas, ka naktī ir izpostītas pilsētas teritorijā izvietotās puķu piramīdas. Piemēram, Lugažu laukumā ziedošajai puķu piramīdai ir izceltas koši dzeltenās nokarenās begonijas. Arī betona podos iestādītās kannas tiek izrautas ar visām saknēm un turpat nomestas zemē. Kas attiecas uz kannām, tās vēl sakuplos un priecēs ar savu krāšņumu.

A. Plūksna ar laikraksta starpniecību pateicas vērīgajam cilvēkam par acīgumu un rūpēm par pilsētas puķu dobēm.