Notikusi pirmā būvsapulce par “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” projekta izstrādi

Ceturtdien, 25. martā, Valkas novada domes vadība un speciālisti, kopīgi ar Valgas pagasta arhitektu Jirži Tinteru, tikās ar SIA "BM Projekts" pārstāvjiem, lai pārrunātu “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” projekta izstrādi.

“Pirmā darba sapulce ar SIA "BM Projekts" bija ļoti produktīva. Redzējām, ka projektētāji ir tiešām ieinteresēti šajā projektā, jo bija labi iepazinušies un atzinīgi izteicās arī par esošo Valgas – Valkas projekta pirmo kārtu,” atzina Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu brīvo laiku. Tā rezultātā tiks radītas jaunas iespējas aktīvai atpūtai, sakārtota vide un atjaunotas takas abos Pedeles krastos.

“Sapulcē varēja redzēt patiesu degsmi no projektētājiem. Mums ir arī savā ziņā paveicies, jo viena no arhitektēm – Elīna Kalniņa ir cēlusies no Valkas un bērnību pavadījusi tieši tajā teritorijā, kuru vēlamies sakārtot. Tas ļauj ļoti optimistiski skatīties, ka otrā kārta būs sekmīga un varēsim ātri un salīdzinoši vienkārši virzīties uz priekšu,” stāsta V.A. Krauklis.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 926 137,34 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb 787 216,73 EUR, abu pašvaldību līdzfinansējums ir 138 920,61 EUR. Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 463 067,44 EUR.