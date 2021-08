Pēc sirseņa koduma tūlītēja mediķu palīdzība izglābj dzīvību

Vasarā neatliekamās palīdzības mediķi bieži saņem izsaukumus, kad pēc bišu, lapseņu vai sirseņu dzēlieniem cilvēkam ir izteikta alerģiska reakcija. Aizvadītajā svētdienā Neatliekamās medicīniskās palīdzības Valkas brigāde saņēma izsaukumu uz Valkas pagastu, kur pēc sirseņa dzēliena sievietei bija sākusies stipra alerģiska reakcija.

Lai no sirds pateiktos Valkas Neatliekamās medicīnas palīdzības brigādei – autovadītājam Agnim Freimanim, sertificētai ārsta palīdzei un brigādes vadītājai Irinai Ostrovskai un medicīnas māsai Irinai Dūmiņai –, ar “Ziemeļlatviju” sazinājās Valkas pagasta iedzīvotāja, mūspusē pazīstamā zemnieku saimniecības īpašniece Iveta Markova.

Otrā dzimšanas diena

Sarunā Iveta vairākkārt atzīst – ja Valkas mediķi pēc izsaukuma aizvadītajā svētdienā ap pulksten 15 zibenīgi neierastos pie viņas un nesniegtu palīdzību, iespējams, tas beigtos bēdīgi. Iveta atceras, ka viņa apsēdusies uz gultas malas un jutusi dzēlienu. Atklājās, ka sirsenis bija iedzēlis kājas vēnā, tāpēc kukaiņa inde lielā ātrumā izplatījusies pa visu ķermeni. Iveta jutusi, ka ķermenis sāk piepampt ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpuses. Viņa redzējusi, ka, sniedzot palīdzību, mediķi bijuši uztraukušies, jo apzinājušies situācijas nopietnību. Pēc nogādāšanas Vidzemes slimnīcā Valmierā ārsts Ivetai teicis, ka šo dienu viņa var uzskatīt par savu otro dzimšanas dienu. Ārsts atzinis, ka pacientei dzīvība izglābta, pateicoties ātrās palīdzības mediķiem. Jau otrajā dienā pēc satraucošā notikuma Iveta jutusies labi.

Mediķi publisku paldies saņem reti

Valkas Neatliekamās palīdzības punkta vecākā ārsta palīdze Ināra Berežaņina “Ziemeļlatvijai” apstiprina, ka kukaiņu dzēlieni var radīt gan vieglas, gan izteiktas alerģiskas reakcijas un pat anafilaktisko šoku – dzīvību apdraudošu reakciju. Lai pēc kukaiņu koduma, kas izraisījis smagu alerģiju, saņemtu tūlītēju mediķu palīdzību, ir uzreiz jāizsauc ātrā palīdzība, zvanot uz tālruni 113. Izsaukumu pieņems dispečers Rīgā, kura rīcībā ir Latvijas ģeogrāfiskā karte un pēdējā informācija par tuvumā esošajām mediķu brigādēm, kas var steigties palīgā.

Uzzinot, ka Iveta par notikušo informējusi vietējo presi, tā vēloties pateikties mediķiem, I. Berežaņina ir saviļņota, atzīstot, ka diemžēl mediķi reti saņem publisku paldies, daudz biežāk – pārmetumus. Viņa atzīst, ka šajā gadījumā pacientei tik tiešām paveicās, jo brigāde atradās uz vietas un nekavējoties devās palīgā. Ja brigāde tai brīdī būtu devusies uz citu izsaukumu, tad, iespējams, palīdzība būtu jāsniedz Valmieras brigādei. Tas nozīmē, ka ceļā no Valmieras līdz Valkai un atpakaļ būtu jāpavada vismaz 45 minūtes. Daudzos šādos gadījumos laiks spēlē izšķirošo lomu. Pēc I. Berežaņinas domām, šis konkrētais gadījums kārtējo reizi apliecina, ka reģionos uz vietām ir nepieciešamas ātrās palīdzības brigādes.

Valkas Neatliekamās palīdzības punktā strādā divas brigādes – kopumā 26 darbinieki. Vienas brigādes dislokācijas vieta ir Strenči, tāpēc vajadzības gadījumā ātrās palīdzības mediķi steidzas uz izsaukumiem arī Smiltenes vai Valmieras pusē.

Pēc kukaiņu vai čūskas koduma vai arī citos veselības sarežģījumos, kas nav pārāk smagi un dzīvībai bīstami, I. Berežaņina aicina iedzīvotājus izmantot Valkas Steidzamās medicīnas palīdzības punkta jeb, kā tautā saka, traumpunkta, sniegtos pakalpojumus. Tas atrodas Rūjienas ielā, bijušās slimnīcas uzņemšanas nodaļā un strādā katru dienu no pulksten 8 līdz 20. I. Berežaņina skaidro, ka traumpunktā mediķi sniegs pirmo palīdzību arī, piemēram, kaulu lūzumu gadījumos, pielietojot pretsāpju medikamentus un nofiksējot traumēto vietu. Diemžēl Valkā nav pieejami rentgena pakalpojumi, tāpēc mediķi, novērtējot situāciju, pacientu nosūtīs uz Vidzemes slimnīcu.

Aicina iedzīvotājus izpildīt mājas uzdevumu

I. Berežaņina arī aicina iedzīvotājus izpildīt, kā viņa saka, mājasdarbu – vakcinēties pret Covid-19. Lai gan pēdējā laikā ir samazinājusies saslimstība, tomēr mediķi nezaudē modrību un ir gatavi vajadzības gadījumā steigties palīgā. I. Berežaņina lepojas, ka no Valkas Neatliekamās palīdzības punkta 26 darbiniekiem 22 ir vakcinējušies. Viņa cer, ka arī pārējie četri darbinieki līdz septembrim būs to izdarījuši. Ilggadējā mediķe uzskata, ka tikai vakcinācija palīdzēs kontrolēt situāciju ar Covid-19 saslimstību. Kā piemēru viņa min faktu, ka pašlaik Vidzemes slimnīcas mediķi vairs neslimo ar šo infekciju, jo vairums ir vakcinējušies. Savukārt pandēmijas pirmajā vilnī arī daudzi mediķi saslima. Statistikas dati par šobrīd inficētajiem apliecina, ka 99% no tiem, kas slimo, ir nevakcinētas personas, arī slimnīcās nonāk nevakcinētie.

Kā rīkoties, ja iekodis kukainis

Bites, lapsenes vai sirseņa koduma gadījumā var lietot pretalerģijas gelus, kas lokāli mazinās pietūkumu, apsārtumu un sāpes. Izteiktākas tūskas un apsārtuma gadījumā var iedzert aptiekā pieejamās pretalerģijas tabletes.

Ja kukaiņa koduma vieta ir ļoti sapampusi, apsārtusi, karsta un arī pašsajūta pasliktinās – var būt galvas reiboņi, nelaba dūša, aizsmakums, smagākā gadījumā sajūta, ka piepampst seja, kakls, ir apgrūtināta elpošana –, tas liecina par smagu alerģisku reakciju, tāpēc steidzami jāizsauc ātrā palīdzība, zvanot uz tālruni 113.