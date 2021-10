Poliklīnikā arvien mazāk pieejami diagnostiskie izmeklējumi

Vairāki laikraksta lasītāji ir interesējušies par Vidzemes slimnīcas Valkas poliklīnikas pakalpojumu pieejamību. Proti, cilvēki zvanījuši reģistratorei, lai pieteiktos uz vēdera ultrasonogrāfijas pakalpojumu un endoskopiskajiem izmeklējumiem. Viņiem atbildēts, ka šādi pakalpojumi šobrīd nav pieejami un nevar pateikt, kad tos varēs saņemt.

“Aizgāju pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtījumu uz tā saucamo “kobras” izmeklējumu. Vēršoties reģistratūrā, man paskaidroja, ka gastrointestinālās endoskopijas, kuru pie mums sniedza daktere Zaļkalne, vairs nav. Arī ultrasonogrāfija nav pieejama. Man nācās zvanīt uz citām pilsētām, lai saņemtu šos pakalpojumus. Tas ir bēdīgi, ka šādus izmeklējumus iedzīvotāji nevar veikt tuvāk savai dzīvesvietai, bet jādodas uz Smilteni vai Valmieru. Nereti mēnešiem jāgaida uz parastiem izmeklējumiem,” teica zvanītāja, kura vēlējās palikt anonīma (viņas vārds redakcijā ir zināms). Iedzīvotāji ļoti cer, ka šāda situācija ir īslaicīga un nenozīmē ierasto pakalpojumu neatgriešanos Valkas poliklīnikā pavisam.

Vidzemes slimnīcas pārstāve Benita Brila skaidro, ka ambulatorie pakalpojumi un diagnostiskie izmeklējumi Vidzemes slimnīcas Valkas poliklīnikā tiek nodrošināti pieejamo cilvēkresursu, pieprasījuma un finansējuma ietvaros. “Vēdera ultrasonogrāfija (US) Valkas poliklīnikā nav pieejama kopš 2020. gada septembra, kad darba attiecības beidza iepriekšējā ārste speciāliste, kas veica šo izmeklējumu. Šobrīd radiologu nepietiekamība, tāpat kā citas ārstniecības iestādes Latvijā, skar arī Vidzemes slimnīcu Valmierā, kurai prioritāri jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojums 24/7 un atkal arī “Covid-19” pacientu ārstēšana. Tāpēc uz laiku, kamēr nebūs izdevies piesaistīt vēl vienu radiologu diagnostu darbam Vidzemes slimnīcā Valmierā, nevarēsim nodrošināt US izmeklējumu poliklīnikā Valkā. Tur joprojām ir pieejami ginekoloģiskās US izmeklējumi, kurus veic daktere Vija Batalauska,” informē B. Brila.

“Ļoti kvalitatīvi endoskopiskie izmeklējumi, ko veic kvalificēti speciālisti, tagad pieejami Vidzemes slimnīcā Valmierā, pārbūvētajā endoskopiju nodaļā, kas aprīkota ar Latvijā modernākajām iekārtām un instrumentiem. Lai reģiona iedzīvotājus nodrošinātu ar kvalitatīviem izmeklējumiem epidemioloģiski drošā vidē un saīsinātu gaidīšanas rindu, gastroenteroloģe endoskopiste daktere Tija Zaļkalne, kura strādā ar jaunajām iekārtām, ar 1. novembri ceturtdienās pagarinājusi pieņemšanas laiku,” skaidro B. Brila, uzsverot, ka endoskopisko izmeklējumu veikšanai nepieciešams dārgs aprīkojums un kvalificēts personāls, izmeklējumiem ir noteiktas augstas pacienta drošības prasības un iekārtu apkopes standarti. “Iekārtām ir jādarbojas katru dienu,” precizē B. Brila, lai tas būtu finansiāli jēdzīgi, un arī personālam, lai nezaudētu kvalifikāciju, ar tām jāstrādā katru dienu. Tādu pakalpojumu (un vēl daudzus citus) nav iespējams (cilvēkresursu, pieprasījuma un finanšu nepietiekamības dēļ) nodrošināt katrā mazpilsētā. Arī Valmierā nav pieejami pilnīgi visi izmeklējumi un speciālisti, kas var izrādīties kādam nepieciešami. No Valmieras nākas braukt uz Rīgas klīnikām un centriem, kur koncentrēta atbilstīga aparatūra un speciālisti.

B. Brila atgādina, ka aktuālā informācija par speciālistu pieņemšanām un izmeklējumu laikiem izlasāma Vidzemes slimnīcas mājaslapā www.vidzemesslimnica.lv. Pieteikt vizīti ērtāk ir elektroniski. Pieteikties var arī, zvanot uz poliklīnikas reģistratūru – tālrunis 64202601, 64202603.