Rotās ieliek gabaliņu no dabas estētisma

Pirms kāda laika jau rakstījām par Purviņu ģimeni Kārķos. Šajā reizē sarunājāmies ar Danu Purviņu par viņas radīto rotu zīmolu “Dabas Rotas”. Viņas darinātajās rotās var saskatīt dažādas dabas veltes – ziedlapiņas, sūnas, koku lapiņas un daudz ko citu, kas atrodams Latvijas mežos, pļavās un dārzos.

Viņa tic, ka atgriešanās pie dabas ir atgriešanās pie sevis. “Kad ievācu dabas materiālus, kad kaltēju, sagatavoju tos rotu radīšanai, leju formiņās, meditatīvi pulēju rotas un apstrādāju, līdz tās ir gatavas nēsāšanai, es to visu daru ar lielu aizrautību, tas ir mans sirdsdarbs. Priecājos, ka varu to darīt atbildīgi pret sevi, saviem tuvākajiem un dabu. Jo dabas materiāli, ko leju rotās, tiek vākti, apzinoties dabas vērtību un neizjaucot dabisko kārtību, bet caurspīdīgais materiāls, kas ir rotu pamatā, ir 100% bioloģisks. Es neesmu māksliniece. Es esmu amatniece – es paņemu mazītiņu gabaliņu no mākslinieka darba – dabas – un ielieku to kvalitatīvā, estētiskā un praktiski lietojamā rāmītī – rotā,” tā savā mājaslapā Dana iepazīstina ar savu nodarbošanos.

Pirmās rotas darina sev

Dana ir studējusi Latvijas Universitātē, kur ieguvusi baltu filoloģes izglītību. Rotu darināšanai pievērsusies pirms septiņiem gadiem, kad ģimenē pieteicās otrais bērns un atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.

“Gan intereses pēc, gan meklējot idejas, skatījos internetā pieejamos materiālus par rotu darināšanu. Es iemīlējos šajā idejā, līdzko to ieraudzīju – īstas dabas veltes, ielietas un iemūžinātas caurspīdīgās rotās. Daba ir brīnumaina, ikviena dabas velte – vai tā būtu sūna, zieds, sēkliņa, auglis vai akmens – ir apbrīnas vērta. Mēs apstājamies un ieraugām dabas brīnumu, kad tas notverts makro fotogrāfijā – ieraugām, cik, izrādās, mušai ir varavīkšņainas acis, cik fantastiska ir koka šķiedra, kādi dārgakmeņi ir rasas lāses uz pļavas zieda, cik gan viss dabā gudri iekārtots. Īpašu uzmanību piesaistīja caurspīdīgas rotas, kas tapušas, epoksīdos iekausējot dabas materiālus. Tās man tik ļoti iepatikās, ka nodomāju – gribu tādu uztaisīt sev,” stāsta Dana un atminas, ka šāda rotu darināšanas tehnoloģija uzrunāja ar to, ka katrs mazais dabas gabaliņš – ziediņš, ķērpji, lapiņa – ir ielikts tādā savdabīgā rāmītī. “Tādējādi dabu ieraugi mazliet citādu nekā ikdienā, kad bieži vien paskrienam garām. Redzam – tur aug puķītes, bet rotā šo dabas elementu vari smalki izpētīt kā tādā makro attēlā,” papildina amatniece.

Tālāk jau sācies ceļš pēc nepieciešamo materiāli sameklēšanas rotu darināšanai. Dana zina stāstīt, ka pārsvarā šāda veida rotas tiek darinātas no parastā epoksīda sveķiem, kas darba procesā izgaro toksiskas vielas, arī mazgājot rotu atliešanā lietotos traukus, toksiskās daļiņas nonāk vidē. Līdzīgus materiālus atradusi kādā būvniecības preču veikalā. “Kad strādāju ar šo materiālu, vēl mitinājāmies Rīgas dzīvoklī. Materiāls izdalīja ļoti nepatīkamu smaku, nepatika ne man, ne pārējiem ģimenē. Tad sapratu, ka jāmeklē cilvēkiem un dabai draudzīgāks materiāls,” saka Dana un atklāj, ka pirmie mēģinājumi rotu darināšanā arī ļāva saprast, ka kliņģerīšu lapiņas, epoksīdu ieskautas, ātri zaudē savu skaisto oranžo krāsu, bet sniegpulkstenītes saplok.

Dabai draudzīgākus izejmateriālus pasūta Kanādā

Lai tiktu pie ekoloģiska kompozītmateriāla, izskatīti dažādi varianti, meklēti piedāvājumi vairākos kompozītmateriālu veikalos, pārskatīts internetveikalu piedāvājums. Šādi meklējumi vainagojās ar panākumiem, jo viņai izdevās atrast biopolimēru, kas ir sertificēts kā simtprocentīgi ekoloģisks, jo tā pamatā ir bioloģiskajā saimniecībā audzētu kaņepju un sojas pupiņu eļļa.

“Šo biopolimēru ražo Kanādā. Tas neizraisa alerģiju, nav toksisks, nevada elektrību, ir noturīgs pret ultravioletajiem stariem, tātad no biopolimēra taisītā rota nedzeltē,” ekoloģiskā materiāla labās īpašības uzskaita Dana.

Nu caurspīdīgajos ekosveķos tiek iegremdēti dažādi dabas materiāli. Kā rotu galveno dekoratīvo elementu izmanto ziedlapiņas (īpaši skaistas izskatās rudzupuķu ziedlapiņas), viršu, ēriku, savvaļas burkānu ziediņus, suņuburkšķa ziediņus, sūnas, ķērpjus, sīkas koku lapas (pasakainas ir tikko izplaukušas bērza lapiņas) un pat pieneņu pūkas. Kā viens no jaunumiem ir rotas, kurās var redzēt sēnītes – gailenes. Tās ir tikpat dzīvas un kārdinošas kā dabā sēņu laikā. “Man kā amatniecei pārcelšanās uz laukiem ir pavērusi plašākas iespējas piedāvāt daudzveidīgākus rotājumus. Proti, visu, kas ir dabā, varam atrast tepat pļavā, mežā. Agrāk, lai atrastu, piemēram, rudzupuķu ziedus, nācās doties uz tirgu un pirkt puķes pie tantiņām,” viņa papildina.

“Dabas Rotas” raksturo kvalitāte, atbildība pret dabu un personiska attieksme rotu radīšanā un komunikācijā ar klientiem. Viņas izlolotas ir ozolzīles formiņas rotas, kas rada maksimālu dabas pieskāriena noskaņu, ir arī citu formu rotas, tās ik pa laikam tiek pamainītas. Amatniece piedomājusi par katru sīkumu, lai dabas rotas ir maksimāli baudāmas to nēsātājiem. Piemēram, auskaru aizdarītes, ķēdītes ir no 925. proves sudraba, bet pašas rotas pie cilvēka nonāk gaumīgā bērza koka kastītē.

Rotas aizceļo arī ārpus Latvijas

Arī šajā brīdī daudzi dabas materiāli tiek kaltēti un gaida savu kārtu, kad varēs “atdzīvoties” rotās. Proti, daļu dabas materiālu Dana kaltē starp grāmatu lapām, kā to dara, veidojot herbāriju, citus liek elektriskajā žāvēšanas iekārtā, vēl kādus izklāj uz papīra, lai kalst. “Savāktos dabas materiālus kaltēju – tiem pirms iegremdēšanas šķidrajā epoksīdā noteikti jābūt sausiem, citādi tie, ietverti rotā, sāks bojāties. Agrāk gatavoju arī individuālus pasūtījumus, bet tagad tam neatliek laika. Piemēram, daudzi ir jautājuši, kāpēc manās rotās nav ceriņu ziedlapiņu. Esmu mēģinājusi pie tādām tikt, taču, ceriņu ziedlapiņām izžūstot, tās zaudē krāsu, kļūst nepievilcīgas. Citu metodi, kā šādas ziedlapiņas saglabāt savā dabiskajā izskatā, vēl neesmu atradusi,” klāsta Dana un dara zināmu, ka dabas rotas izvēlas un novērtē cilvēki, kuri ir tuvi dabai, kādam šādas rotas kalpo kā amulets vai talismans. Viņas gatavotās rotas var aplūkot arī mājaslapā dabasrotas.lv, dažas rotas var iegādāties Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā, bet Latvijas tirgū paliek vien 20 procenti, lielākā daļa – aptuveni 80% – aizceļo uz ASV, pārējās nonāk pie nēsātājiem Anglijā, Francijā, Vācijā un citās lielākajās Eiropas valstīs, bet tālākie punkti pasaules kartē, kurp aizceļojuši Danas darinājumi, ko var atpazīt pēc zīmola “Dabas Rotas”, ir Jaunzēlande un Japāna.

“Acīmredzot cilvēkus interesē, kādi augi sastopami ziemeļu areālā, jo manās rotās tie ir iestrādāti. Cilvēki par rotām uzzina sociālajā tīklā “Facebook” vai manā Dabas rotu mājaslapā, savukārt ārzemēs – ar “Etsy” starpniecību. Pasūta, kas interesē. Noformēju pasūtījumu. Sadarbojos ar kurjerdienestu. Kurjers atbrauc uz mājām un paņem pasūtījumu. Pandēmijas apstākļos tas ir īpaši ērti, nav nekur pašai jādodas ārā no mājas,” norāda amatniece.