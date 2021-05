Satraucas par jauniešu uzvedību jaunajā dvīņu pilsētu Valkas – Valgas centrā

Jāteic, kopš jaunā dvīņu pilsētu Valkas – Valgas centra atvēršanas, tautas modrā acs, ja tā varētu teikt par valcēniešiem, “Ziemeļlatvijai” pauž bažas par jauniešu uzvedību. Proti, cilvēkiem nepatīk, ka jaunieši ar kājām kāpj šūpolēs, kas atgādina novītu ligzdu, vai ar velosipēdiem dragā pa jauno skatuvi.

Savukārt pirmsskolas vecuma bērnu vecākus uztrauc, ka pēc Beverīnas ielā esošā bērnu rotaļlaukuma uzrauga darba laika beigām šo laukumu “okupē” jaunieši un salauž rotaļierīces. Taču daļa sabiedrības aizstāv jauno paaudzi, jautājot – kur viņiem pulcēties un ko darīt, ja daži uzskata, ka jaunieši jau pēc definīcijas ir visa ļaunuma sakne.

Aizvadītajā nedēļā “Ziemeļlatvija” saņēma valcēnietes Anitas telefona zvanu. Viņa stāstīja, ka, ejot uz kaimiņpilsētu Valgu gar jauno laukumu, redzējusi, ka vairāki pusaudži lielā ātrumā braukā pa estrādes grīdu. Pensionāre uzskata, ka šādām nodarbēm ne tikai Valkā, piemēram, BMX trasē Tālavas ielā, bet arī otrpus robežai ir pietiekami daudz piemērotu vietu, kur braukt ar velosipēdiem. “Ziemeļlatvijas” nejauši aptaujātie cilvēki atzina, ka reizēm redz, ka jaunajā laukumā jaunieši pulcējas, bet to, ka viņi kaut ko postītu, nav gadījies redzēt. Gadījumā, ja kāds pieaugušais redz nekārtības un vēlas tās iemūžināt ar viedtālruni, parasti jaunieši pārtrauc savas nodarbes un ātri izklīst. Tā ir gadījies arī “Ziemeļlatvijai”.

Netālu no jaunā centra atrodas Jāņa Rozes grāmatnīca. Tās darbiniece Maruta Baumane-Sulaine stāsta, ka viņa dodas pēc karstas kafijas uz kafijas automātu, kas atrodas pretim jaunajam centram.

“To, ka jaunieši te sanāk kopā, redzu, bet man nav nācies piedzīvot, ka viņi kaut ko lauztu vai demolētu. Ja arī tā būtu, es noteikti aizrādītu. Cik zinu, jauni cilvēki vairāk pulcējas vietās, kur viņus nevar pamanīt, piemēram, brīvdabas estrādē, Rūjienas ielas mikrorajonā, āra trenažiera laukumā, kur var piesēst uz soliņa. Vakaros jaunieši, vairāk gan krievu tautības, pulcējas Valkas pilsētas tirgus laukumā, kur sēž uz galdiem. Kļūstot siltākam, daudzi jaunieši, arī vecāki ar bērniem, izvēlas sportot ģimnāzijas ēkas Ausekļa ielā sporta laukumā. Daudzi puiši ar velosipēdiem dodas uz BMX trasi Tālavas ielā. Dēls stāstīja, ka brīvdienās tur pulcējas gan latvieši, gan igauņi,” atklāj Maruta.

“Ja jaunieši pulcējas, tas ne vienmēr nozīmē, ka viņi ir gatavi uz “varoņdarbiem”. Siltajos vakaros kopā ar draugiem dodamies uz pludmales volejbola laukumiem vai uz sporta laukumu pie skolas ēkas Ausekļa ielā, kur spēlējam bumbu. Ja gribam tikties, iespēju, kur to darīt, ir pietiekami, piemēram, pie Zāģezera, skolas kalniņos Beverīnas ielā, Putras kalna lapenē un lapenē pie vecās dzelzceļa stacijas. Arī Valgā ir daudz foršu vietu, kur jauniešiem satikties – Pedeles dabas takā, atjaunotajā parkā pie kultūras un interešu centra. Jaunatklājums ir jauks tunelītis ceļā uz Valgas dzelzceļa staciju. Vietu ir pietiekami, tikai jāprot uzvesties. Arī jaunajā centrā mēdzam sapulcēties un pasēdēt, lai aprunātos, kā mums klājas šajā distancēšanās laikā. Reizēm esam tusējuši lapenē pie vecās dzelzceļa stacijas, un ir bijušas reizes, kad piebrauc Valsts policijas dežūrmašīna. Pēdējo reizi policists pieklājīgi jautāja, līdz cikiem te būsim, un aicināja pēc sevis sakopt teritoriju. To arī izdarījām, un mums nebija nekādu domstarpību. Arī policisti pret jauniešiem var izturēties pieklājīgi, nevis tikai pavēlēt un sodīt,” uzskata valcēniete Sanita. Jauniete gan atzina, ka zina gadījumus, kad pēc tusiņa vecās dzelzceļa stacijas teritorija tiek atstāta kā postaža. Kļūstot siltākam laikam, jaunieši izvēlas ar automašīnām doties prom no pilsētas pie kāda ezera vai Gaujas.

Novada domes izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters apgalvo, ka līdz šim jaunajā centrā nav nācies novērst jelkādus bojājumus. To gan nevarētu teikt par rotaļlaukumu Beverīnas ielā 2, kur pirms kāda laika tika ierīkotas jaunas plastmasas šūpoles, bet jau trešajā dienā tās bija salauztas. Aizvadītajās brīvdienās šajā rotaļu laukumā bērniem bija pieejamas divas jaunas pedāļu mašīnas. Tās paredzētas divu līdz piecu gadu un trīs līdz sešu gadu veciem bērniem.

Lai noskaidrotu, vai Valkas novada pašvaldības policijai jaunajā centrā nācies atklāt jauniešu pārkāpumus, rakstiski vērsāmies pie pašvaldības policijas vecākā inspektora Andra Bratčikova.

“Valkas novada pašvaldības policijā nav saņemta informācija par nekārtībām vai kādiem postījumiem Valkas – Valgas centrā. Iespēju robežās darba laikā pašvaldības policija uzrauga sabiedriskās kārtības ievērošanu arī šajā teritorijā,” atbild A. Bratčikovs.