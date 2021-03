Šomēnes aizsaulē aizsaukti desmit pansionāta sirmgalvji

Pirmie, kas saņēma vakcīnu pret Covid- 19, ir seniori vecumā virs 70 gadiem. Tagad ir atvērta nākamā prioritārā grupa ‒ iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām. Nav nekāds noslēpums, ka vairums šādu cilvēku mitinās sociālās aprūpes namos, tāpēc joprojām viena no apspriežamākajām tēmām ir par to, vai vakcīna ir bīstama. “Ziemeļlatvijas” rīcībā nonāca satraucošas ziņas, ko steidzām pārbaudīt.

Pēdējās dienās Valkā runā, ka Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrā “Valka” Rūjienas ielā 3E pēc vakcīnas saņemšanas nomiruši desmit sirmgalvji. Visi mūžībā aizgājuši šomēnes.

Vai tas tā arī ir, “Ziemeļlatvija” sazinājās ar šīs aprūpes iestādes vadītāju Daci Bašķi. Viņa apstiprināja informāciju, ka tiešām martā aizsaulē aizsaukti desmit iemītnieki vecumā no 72 līdz 96 gadiem. Vadītājas rīcībā esošie dati apstiprina, ka pieci sirmgalvji miruši slimošanas ar Covid-19 laikā, trīs aizsaulē aizsaukti pēc izslimošanas ar “Covid-19” (no šiem trim divi nebija saņēmuši vakcīnu), bet divas sirmgalves nomirušas, nesaslimstot ar Covid-19. “Ziemeļlatvijai” neizdevās noskaidrot, cik no mirušajiem saņēmuši vakcīnu, to zinot medicīnas māsas, kuras ilgstoši ir slimas. D. Bašķe atzīst, ka līdz šim šajā sociālās aprūpes iestādē nav bijuši tik lieli miršanas rādītāji, kā tas ir šogad martā. Taču viņa piebilst, ka ne visi seniori mūžībā aizsaukti, esot uz vietas sociālās aprūpes iestādē, miruši arī ārstniecības iestādē.

Viens no vietējiem ģimenes ārstiem, kura ārsta praksē reģistrēti salīdzinoši daudz sociālās aprūpes centra “Valka” iemītnieku, ir Māris Nātra. Viņš informē, ka pašlaik viņa redzeslokā ir 16 sociālās aprūpes centra “Valka” iemītnieki. Pirms vakcinācijas uzsākšanas ne visiem saviem pacientiem viņš ļāvis saņemt poti pret Covid-19, jo ņēmis vērā ieteikumu, ka seniorus ar trauslu veselības stāvokli nevajadzētu vakcinēt. Ģimenes ārsts gan pašlaik nevarēja pateikt, konkrēti cik sirmgalvjiem ļāvis saņemt vakcinācijas poti, jo visu darbu koordinējis ar medicīnas māsām. Viņas bijušas tās, kuras ārstam regulāri sniegušas informāciju par senioru veselības stāvokli. Diemžēl joprojām šīs darbinieces nav darbā, tāpēc M. Nātra nesniedza nekādu informāciju.

Pašlaik LSK sociālās aprūpes centrā “Valka” mitinās 48 iemītnieki, no tiem divi ārstējas slimnīcā. Pašlaik nevienam senioram vai kādam no darbiniekiem nav atklāta inficēšanās ar “Covid-19”, bet vienai aprūpētājai un divām medicīnas māsām joprojām ir darba nespējas lapa. Iemesls – viņām pēc slimošanas ar Covid-19 ir parādījušās blaknes, kuru dēļ vēl neļauj atgriezties darbā.