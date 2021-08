Spēļu zāles likteni izlems septembra sēdē

Atlikts uz septembrī plānoto domes ārkārtas sēdi. Tāds lēmums vakar, 26. augustā, tika pieņemts Valkas novada pašvaldības domes sēdē attiecībā uz uzņēmuma SIA “LVBet” iesniegumu ar lūgumu saņemt Valkas novada pašvaldības atļauju azartspēļu organizēšanas vietai Valkā, Ausekļa ielā 4.

Mazākumā palika ierosinājums jau šajā 26. augusta sēdē izskatīt minēto jautājumu pēc būtības un to noraidīt, proti, atļauju uzņēmumam SIA “LVBet” nepiešķirt.

Pret sabiedrības vairākumu sola nenostāties

To ierosināja sēdē klātesošie deputāti Agnis Birkavs un Juris Žurovičs no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksta un deputāti Viesturs Zariņš, Dace Bašķe, Kristaps Sula un Sandra Pilskalne no “Jaunās Vienotības, “Latvijas Zemnieku savienības” saraksta, taču viņi palika mazākumā.

Par jautājuma atlikšanu balsoja Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” saraksta deputāti, kuri bija vairākumā. Arguments jau šajā sēdē noraidīt atļauju viņiem nebija arī tas, ka līdz 24. augusta pēcpusdienai pret azartspēļu atļaujas izsniegšanu bija parakstījušies 1189 iedzīvotāji (anketas tika iesniegtas domē).

Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”) uzskata, ka jautājuma atlikšana ir vienīgais optimālais variants, kas ir “absolūti iedzīvotāju interesēs”, jo iegūtais laiks ļauj izdarīt divas lietas.

“Pirmā lieta ir tiešām rūpīgāk pārliecināties, kāds tad ir sabiedrības viedoklis, jo vismaz privātās sarunās man teikts, ka ne visi, kas parakstījušies pret spēļu zāli, zinājuši, ka tajā pašā ēkā ir plānots arī atpūtas centrs. To uzzinot, viņu domas mainās. Mums ir jāsaprot, cik liela sabiedrības daļa ir kategoriski pret. Ja, vienalga, ļoti liela sabiedrības daļa būs kategoriski pret, tad skaidrs, ka Vidzemes partija un es personīgi nevaram nostāties pret būtiskas sabiedrības daļas domām, un tad arī, protams, mēs neatbalstīsim šo ieceri. Ja tomēr sapulces un anketēšana parādīs, ka pretinieku nav nemaz tik daudz, tad tā ir cita situācija. Tad mēs tomēr vēlreiz spriedīsim, ko un kā darīt,” vakar pēc sēdes “Ziemeļlatvijai” atzina Vents Armands Krauklis.

Pašvaldības vadītājs arī uzsver, ka jau šajā 26. augusta sēdē noraidīt atļaujas izsniegšanu uzņēmumam “LVBet” būtu bijis pārsteidzīgi tādā ziņā, ka lēmuma projekts par atteikumu nebūtu pienācīgi izstrādāts.

“Šādam lēmuma projektam ir jābūt ļoti pārdomātam un ļoti pamatotam, bet uz 26. augusta sēdi tas tāds noteikti nebija. Ir jāizpēta to visu deviņu pašvaldību, kas līdzīgā situācijā zaudējušas, lēmumi un tiesu lietas, kāpēc tā noticis un vai tomēr nav iespējams ielikt vēl kādus argumentus, kas neļautu tiesai lemt par labu iesniedzējam. Ja mēs balsosim pret, tad vissliktākais scenārijs ir tāds, ka pēc diviem gadiem te būtu tikai spēļu zāle un nebūtu atpūtas centra,” piebilst Vents Armands Krauklis.

Aktīvākie iedzīvotāji apsver piketēt

Šādi argumenti nepārliecina deputātu Agni Birkavu, kurš jau pašvaldības Finanšu komitejas sēdē balsoja pret SIA “LVBet” iesnieguma virzīšanu uz domes sēdi.

“Nav ko tracināt cilvēkus ar atlikšanu. Tiesa būs jebkurā variantā. Vai nu pašvaldība lūgumu izsniegt atļauju noraida uzreiz, vai arī meklē argumentus, kā to izdarīt likumiski, taču uzņēmumu “LVBet” tas tāpat neapmierinās,” uzskata Agnis Birkavs.

Vairāki valcēnieši “Ziemeļlatvijai” jau izteikuši bažas, ka, atliekot jautājuma izskatīšanu, pašvaldības priekšsēdētājs tikai vēlas iemidzināt iedzīvotāju modrību. Agnis Birkavs domā līdzīgi. “Vents Armands Krauklis meklē ieganstu, aiz kāda salmiņa vēl varētu aizķerties, lai izbīdītu cauri savas intereses. Taču es un vēl citi deputāti sekosim līdzi, kā šis jautājums tālāk tiks virzīts,” sola Agnis Birkavs.

No savas puses to sola darīt arī sabiedriski aktīvākie iedzīvotāji, kuri neizslēdz arī piketa rīkošanu Valkā un informē, ka parakstu vākšana turpināsies.

Vakar notikušajā pašvaldības domes sēdē piedalījās arī iedzīvotāji (ap 10 cilvēku, jo sēdē epidemioloģisko noteikumu dēļ varēja piedalīties ierobežots skaits). Klātesošo vidū bija arī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs Sarmis Zauska (šī padome pārstāv arī turpat 500 ģimnāzijas audzēkņu vecākus). Vakar pirms sēdes viņš pašvaldībā iesniedza norakstu padomes lēmumam, ko ģimnāzijas padome pieņēma 25. augustā, savā ārkārtas sēdē, kas tika sasaukta saistībā par azartspēļu organizēšanas vietas atļaujas izsniegšanu Valkā, Ausekļa ielā 4, ģimnāzijas tuvumā.

“Mūsu prioritāte ir bērni un viņu drošība, un tas ir pilnīgi nesavienojami ar azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu tiešā skolas tuvumā,” padomes vārdā “Ziemeļlatvijai” uzsvēra Sarmis Zauska.

Ģimnāzijas padome aicina atļauju nedot

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas padome savā lēmumā aicina Valkas novada deputātus neizsniegt pašvaldības atļauju SIA “LVBet” spēļu zāles atvēršanai Valkā, Ausekļa ielā 4.

Padome lūdz deputātus pieņemt saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanas kārtību Valkas pilsētā, iekļaujot tajos norādes, ka azartspēļu vietas nedrīkst atvērt Valkas pilsētas mācību iestāžu un ar to saistīto mācību procesu nodrošināšanas vietu tiešā redzamības zonā vai ne tuvāk par 200 metriem no mācību procesu nodrošināšanas vietas.

Vēl viens padomes lūgums pašvaldībai ir turpmāk nodrošināt savlaicīgu komunikāciju jautājumos, kas tiešā vai netiešā veidā var ietekmēt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu un vecāku intereses.

Sarmis Zauska uzskata, ka SIA “LVBet” lūgumu novada deputātiem vajadzēja noraidīt jau šajā sēdē. “Tas, kas seko tagad, ir tikai tāda aplinkus atšaudīšanās. Apmēram tā – “mēs jau zinām, ka tiesu zaudēsim”. Ja deputātiem būtu politiskā griba, tad viņi jau tagad sāktu virzīt izstrādāšanai saistošos noteikumus par azartspēļu organizēšanas kārtību Valkas pilsētā un pēc izstrādes tos apstiprināt. Noteikumos var iekļaut visus sabiedrību interesējošos ierobežojumus un attiecīgi panākt kompromisu. Savukārt Krauklim vajadzētu pilnībā norobežoties no iesaistīšanās šā jautājuma izskatīšanā pēc būtības un lēmuma projekta gatavošanas, lai nerastos iespējamais interešu konflikts,” piebilst Sarmis Zauska.

Šajā sēdē Vents Armands Krauklis balsojumā spēļu zāles lietā piedalījās. “Balsoju par jautājuma atlikšanu. Man nav nekāda konflikta. Ja kāds saka, ka ir, tie ir izdomājumi,” “Ziemeļlatvijai” apgalvoja pašvaldības vadītājs.